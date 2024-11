La localidad valenciana de Cullera ha registrado en la madrugada del jueves un episodio de fuertes lluvias que ha llegado a superar los 90 litros por metro cuadrado en apenas una hora, lo que ha provocado que muchas calles se hayan quedado anegadas y hayan tenido que cortar algunas de estas vías por las piedras y el fango que ha sido arrastrados por las precipitaciones. No obstante, afortunadamente, las precipitaciones «han parado a tiempo para poder desaguar».

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación el alcalde, Jordi Mayor, quien ha detallado que a partir de las cuatro de la madrugada ha empezado a llover con mucha intensidad de forma torrencial, llegando a batir «registros históricos». «Algunas casas han tenido que sacar el agua y en principio, afortunadamente, ha parado a tiempo para poder desaguar y no tener que lamentar ninguna situación más complicada para los vecinos de Cullera», ha comentado.

Al haber tenido lugar este episodio de lluvias a las cuatro de la madrugada, el primer edil ha indicado que eso ha permitido que no hubiera nadie por la calle y se haya evitado «mucho peligro y mucho riesgo» de cara a ciudadanos que podrían haber estado transitando la vía pública.

Aun así, la fuerza de las lluvias, sobre todo en las calles aledañas a la zona de la montaña de Cullera, han sufrido un arrastre de material, piedras pequeñas y grandes y mucho barro que se ha acumulado en estas vías. Por ello han intensificado el servicio de limpieza del consistorio con «todos nuestros recursos» para que durante este día puedan dejar las calles «en perfectas condiciones».

Una de las instalaciones deportivas que se ha visto más afectada ha sido la del pabellón polideportivo que se ha inundado. Mayor ha recordado que esta infraestructura cubierta es la tercera vez en cinco años que sufrido inundaciones por los diferentes temporales.

Con el temporal Gloria los fuertes vientos que se registraron arrancaron la mitad del techo y eso hizo que entrara el agua y estropeara el piso del pabellón que estaba recién renovado. Después sufrieron los daños de otra DANA que hizo que el agua entrara por las alcantarillas y por todos los sumideros de los vestuarios y de los baños.

En esta ocasión, el agua ha entrado por la parte exterior de la estructura, algo que no les había pasado previamente. «Nunca había caído tantísima agua en tan poco tiempo en Cullera. Creo que ahora hemos batido registros históricos y eso ha producido que ocurriera esto en el polideportivo», ha afirmado Mayor.

Medidas preventivas

El alcalde de Cullera ha comentado que ante la previsión de que las lluvias pudieran ser torrenciales, tomaron medidas preventivas como la suspensión de clases y el cierre de instalaciones deportivas para «minimizar posibles riesgos», ante el recuerdo de todo lo que había pasado hace dos semanas por la DANA.

«Nosotros tuvimos un desbordamiento del río Júcar, hubo una rotura de la mota del río Júcar entre Polinyà del Xúquer y Riola, y eso produjo la inundación del pueblo de Riola, de Polinyà del Xúquer y nuestro término municipal», ha explicado el primer edil quien ha asegurado que en esta ocasión tampoco sabían cuánta lluvia iba a caer y dónde.

Por ello apostaron por la protección de su entorno y infraestructuras vitales y ha recordado que también la Generalitat Valenciana decretó anoche la limitación de movilidad de vehículos privados por toda la provincia de Valencia.

Respecto a la previsión del resto de día, Mayor ha asegurado que seguirán «atentos» pese a la AEMET haya bajado la alerta de roja naranja. «Estamos a la espera de ver qué ocurre, nos acaba de notificar también Renfe que se va a restablecer el servicio de cercanías y también la empresa de transporte urbano va a restablecer el servicio aquí en Cullera y esperamos que nos comuniquen algún cambio en cuanto al decreto sobre la movilidad que se publicó anoche».

"esto no va a terminar nunca"

Mayor ha explicado a los medios de comunicación que la sensación que tienen muchos vecinos es que estos temporales de lluvias no «van a terminar nunca» y ha admitido que estos últimos episodios están siendo «muy intensos». «Creo que tenemos que ser conscientes de que esto no ocurre por casualidad. Riadas sí que han habido siempre, evidentemente, pero no con esta intensidad, de esta manera tan agresiva», ha indicado el primer edil.

Destaca que lo más preocupante es la advertencia que han comunicado los meteorólogos de que estos episodios actuarán de manera «tan imprevisible» que tampoco saben qué modelo será el que mejor pueda pronosticar lo que va a ocurrir con el tiempo.

«El cambio climático está afectando mucho y de eso tenemos que ser conscientes los municipios de las administraciones y tomarnos con mucha seriedad este tipo de alertas. Aquí llevamos diez años trabajando muy intensamente en esto. No es la primera vez y siempre tenemos unos protocolos muy establecidos, sobre todo de información a la gente», ha precisado Mayor.

En este sentido, ha comentado que los vecinos lo que quieren saber es lo que está pasando para actuar en consecuencia y proteger sus vidas y su integridad y cree que la obligación de las administraciones es «poner por delante la seguridad de la gente antes que cualquier otro interés que pueda haber».