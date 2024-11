El silencio de Gómez marcará el Pleno del jueves que aprobará la Ley Mbappé y ayudas para trasladarse a pequeños pueblos

El silencio de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la comisión que investiga si hubo trato de favor de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con ella marcará el Pleno de la Asamblea de Madrid de este jueves que además aprobará previsiblemente el incentivo fiscal para inversores extranjeros --conocido como 'Ley Mbappé'-- y deducciones para aquellos que se trasladen a pequeños pueblos.

Begoña Gómez entraba este miércoles en la comisión a las 10.10 horas y a las 10.15 dejaba claro que no iba a responder a las preguntas de los grupos, que se acogía a su derecho a no declarar no sin antes defender en un alegato de un minuto su carrera profesional y asegurar que tanto este espacio creado a instancias del PP como las denuncias interpuestas contra ella respondían a un «objeto político».

Este silencio era interpretado de forma distinta por los dos lados del espectro político. Para el PP implicaba que la comisión era «más necesaria que nunca» por la «hipocresía del matrimonio Sánchez-Gómez S.A.» que «prometieron» transparencia y aportaron «opacidad».

Afeaba el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, que no haya declarado «en sede judicial ni en la sede legislativa» y advertía de que continuarían poniendo sus preguntas sobre la cátedra de Gómez y sus másteres encima de la mesa.

Vox, por su parte, sacaba la conclusión de que al no contestar, la mujer del presidente demostraba que su marido, Pedro Sánchez, es «el autor intelectual de una trama de corrupción». Asimismo, recordaba que el partido llamará en su única comparecencia al presidente, entendiendo que esta será la forma de que la comisión «llegue a algo».

En cambio, desde la izquierda la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, reprochaba la «censura e inquisición del PP» en la comisión al entender que coartaron sus intervenciones desplegando un «ejercicio de máxima antidemocracia desde el minuto uno».

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, criticaba el «espectáculo lamentable» de la comisión que dista del objetivo de la Cámara regional que es «intentar cambiar la vida de la gente». Entiende que se ha hecho una «causa política» alrededor de Gómez para utilizar a la mujer de Sánchez para «tratar de hacer sufrir a los socialistas y al presidente, de hacer sufrir al partido y a quienes defienden al partido en la Asamblea».

Desde la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García, cargaba contra Begoña Gómez por acogerse a su derecho a no declarar poniéndose «en rebeldía» y faltando «al respeto a todos los madrileños en sede parlamentaria».

Además de ello, se mantiene la incógnita sobre la exasesora de Gabinete de Íñigo Errejón y aún diputada de Más Madrid, Loreto Arenillas, quien no acudiera al último Pleno de la Cámara. El partido solicitaba esta semana que su escaño, situado en segunda fila, se trasladara a la última. Este jueves hace 20 días desde que anunciara que iba a entregar su acta, procedimiento que no ha cumplido.

Sesión de control

Quien de momento no se ha pronunciado sobre la comparecencia de Gómez y previsiblemente lo haga este jueves es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien se enfrentará a la oposición en la sesión de control que dará comienzo, como cada jueves al Pleno.

En esta ocasión se le preguntará a Ayuso por las prioridades de los Presupuestos para 2025 (Vox), la financiación de los servicios públicos (PSOE), las políticas del Gobierno en materia de rendición de cuentas (Más Madrid) y por el impacto en la sanidad pública madrileña de la licitación de Muface desierta (PP).

Tras ello, llegarán las dirigidas a los miembros del Consejo de Gobierno que incluirán temas como las inversiones en Justicia, si autorizará nuevos centros privados universitarios para esta legislatura, los nuevos trenes comprados para Metro de Madrid, la campaña de la gripe, el apoyo enviado por la DANA de Valencia o la protección del patrimonio cultural.

Aprobación de la ley mbappé

Además, también se aprobarán --previsiblemente con la mayoría absoluta del PP-- tanto la Ley Mbappé como las ayudas fiscales a aquellos que se muden a municipios que estén en proceso de despoblación.

En el primer caso se trata del incentivo fiscal del 20% en el IRPF autonómico para los inversores extranjeros que trasladen su residencia fiscal a la Comunidad de Madrid tras haber estado un mínimo de cinco años fuera de la Comunidad de Madrid. Cierra así el PP el trámite de esta norma que coleaba de la anterior legislatura tras haberla tumbado Vox en el Pleno, al ser entonces socio imprescindible.

Por otro lado también concluirá su recorrido parlamentario la ley que creará incentivos fiscales para aquellas personas que se muden a municipios con riesgo de despoblación que incluye, entre otros, bonificaciones por arrendamiento de viviendas vacías, por autoliquidación de arrendamiento de viviendas vacías o por adquisición de casas en estas localidades.

Tras ello, tendrá lugar una moción del PSOE subsiguiente a la interpelación de la pasada semana sobre política general del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en financiación autonómica.

Proposiciones no de ley

Ya en el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL), Más Madrid tratará de conseguir el respaldo de la Cámara para pedir a la Comunidad que aumente el presupuesto en salud mental y despliegue otras iniciativas en esta línea como supervisar la organización de los servicios para garantizar el seguimiento adecuado de pacientes; y para que se declare como Bien de Interés Cultural el 'Sonido Caño Roto'.

Hará lo propio Vox en Madrid para solicitar que se promueva y conciencie sobre el papel de la familia como «institución» en la sociedad y eliminar el requisito de edad para que las mujeres españolas puedan acceder a la ayuda de 500 euros de la Comunidad durante 2 años; mientras que PSOE tratará de que se reclame aumentar los sueldos de los docentes o recuperar las 18 horas lectivas.