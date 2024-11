El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aludido este lunes al «populismo» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al irse de Paiporta y ha defendido que debería de haber estado «aguantando lo que tuviera que aguantar», tras el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana que ha dejado más de 200 personas.

«Yo no estoy justificando de ninguna manera la violencia, no estoy justificando los insultos, pero sí aguantando el dolor de todos aquellos que estaban en Paiporta y que lo habían perdido todo», ha señalado el regidor, quien ha criticado que el presidente se fuera del lugar mientras luego pedía un aplauso para los servicios de Emergencias.

Almeida se ha referido a las afirmaciones del presidente de 'si necesitan ayuda, que la pidan' para criticar que lo que tenía que haber dicho es que contarán inmediatamente con el Estado en una nueva sesión del Aula de Liderazgo en la Universidad Francisco de Vitoria junto al expresidente José María Aznar, en una charla conducida por el profesor y periodista Javier Redondo.

«Esto no es un condicional, si necesitan ayuda, que me la pidan, que ya veré si la doy o no la doy. No, no es así como funciona, y no es así porque un presidente del Gobierno no está para abdicar de sus responsabilidades, sino para ejercer sus responsabilidades, y más aún, en situaciones tan dramáticas», ha subrayado.

Frente a ello, el regidor ha ensalzado que los Reyes, pese a no tener respuesta a todos las preguntas de los vecinos de Paiporta, «estuvieron ahí, les dieron el consuelo a los vecinos y les dieron el abrazo que necesitaban».

«Cuando uno desde el Palacio de la Moncloa se limita a decir, y yo estoy bien, es ignorar total y absolutamente que quien importa que esté bien no eres tú, sino son ellos. Que quien importa que puedan recuperar sus vidas lo antes posible son ellos y no tú. Y por tanto, esa frase retrata psicológicamente al personaje», ha censurado.