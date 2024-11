El alcalde de Aldaia, una de las localidades afectadas por la DANA que ha arrasado parte de la provincia de Valencia, Guillermo Luján, ha lamentado que, el paado 29 de octubre, no se avisó a la población de que «venía un tsunami».

«El 29 de octubre de 2024, hace dos semanas, a las 18.40 horas, he sido hoy consciente de que la información de que venía un tsunami existía. Martes 18.40. Esa información a nosotros no nos llegó, existía, he podido contrastar que existía esa información. Si nos hubieran avisado en ese momento, podríamos haber evitado daños personales», ha lamentado el primer edil en declaraciones a Europa Press Televisión.

Luján ha recalado la importancia de que esto no vuelva a suceder ante la previsión de una próxima dana que Aemet ha pronosticado esta semana, ya que ahora el municipio «no tiene ni compuertas».

«Estamos en una situación muy complicada porque viene una nueva dana esta semana y en Aldaia estamos absolutamente aterrorizados porque en no tenemos compuertas, se arrollaron con la última dana; no podemos cerrar los túneles y tenemos la preocupación importante de que una dana normal pueda provocar unos daños absolutamente terribles», ha reconocido.

Por tanto, ha exigido que esto «se tenga en cuenta a la hora de la ayuda para limpiar el saneamiento de las alcantarillas para evitar que se agrande esa situación».

Además, ha reclamado que se ayude a los pueblos con información. «El peligro es más inminente, sobre todo si no sabemos y no nos avisan. Porque, reitero, a las 18.40 no nos avisaron de que venía un tsunami, que estamos hablando de la previsión a las 18.40 de 2.200 metros cúbicos por segundo, cuando la última dana en Aldaia, la más grave (hasta la de 2024), en el año 2022, fueron 225 metros cúbicos. Es decir, a las 18.40 horas del martes 29 de octubre sabían que iba a venir más de 10 veces el agua que en el 22 y no nos avisaron. Si nos hubieran avisado, podríamos haber evitado daños personales».

«¿Por qué el 29 de octubre a las 18.40 horas no informan a Aldaia que venía un tsunami diez veces más algo que en el 22? Es fundamental que se responda para evitar que vuelva a pasar», ha planteado.

Para el alcalde, dar respuesta a esta pregunta es «muy importante y, sobre todo, es necesaria responderla con hechos para la próxima dana». «Y esa preocupación la tenemos ahora mismo y necesitamos que se dé respuesta y, sobre todo, que se ataje para evitar una tragedia nueva en la próxima dana», ha incidido.

Red de alcantarillado

Luján ha explicado que, a través de la Diputación, en una reunión de alcaldes, se ha pedido y puesto encima de la mesa esta problemática para que se ayude a limpiar en la red de alcantarillado. Y través de la Confederación Hidrográfica, que ayuden a limpiar el Cunetó, que es el barranco de la Saleta, para esté «lo más limpio posible». «Pero estamos desprotegidos, no tenemos compuertas», ha repetido.

«Necesitamos que esta situación sea sensible y, sobre todo, que el aviso llegue a donde tiene que llegar, que es a Aldai. Insisto, el 29 de octubre, a las 18.40 horas, había una información de que venía más de 2.000 metros cúbicos de agua por segundo, y en Aldaia no lo sabíamos. Eso no puede volver a pasar», ha lamentado.

Por último, se ha referido a la reapertura de algunos colegios en el municipio, pero ha vuelto a enfatizar que «la situación es tan preocupante que en la próxima dana no sabemos lo que va a ocurrir».