El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que el sistema de alerta a móviles ES-Alert «fue puesto a disposición en el año 2022 del conjunto de las comunidades autónomas con el protocolo establecido y consensuado» entre las mismas.

Así lo ha aseverado el titular de Interior, tras la reunión del el Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), a preguntas de los medios sobre declaraciones de integrantes del Consell sobre la supuesta «provisionalidad» de ese sistema.

Al respecto, Marlaska ha detallado que ES-Alert «es consecuencia de una directiva del año 2018 que se implantó por el gobierno como correspondía a esa transposición y luego fue puesto a disposición en el año 2022 del conjunto de las comunidades autónomas con el protocolo establecido y consensuado entre las CCAA».

«Todos los protocolos son susceptibles de evaluación constante, pero vuelvo a decir que ese sistema ES-Alert fue puesto a disposición como procede de los encargados de las emergencias en los términos indicados», ha defendido el ministro, que ha recordado que ese sistema «ya ha sido activado por distintas comunidades en distintas emergencias en más de 50 ocasiones». En este sentido, ha apuntado que en octubre del 2023, también en una emergencia climática, en una dana importante, fue usado el mismo día por las comunidades de Madrid y de Cataluña.

Por otro lado, al ministro se le ha pedido su opinión sobre si la consellera de Interior, Salomé Pradas, debe dimitir después de decir públicamente que no se le habóa ofrecido la ayuda de la UME, mientras que fue grabada por Televisión Española diciendo lo contrario. «Aparte de que no es mi responsabilidad, no vamos a entrar en ese tipo de cuestiones», ha contestado Marlaska.

«El Gobierno de España --ha continuado-- está centrado única y exclusivamente en responder a las necesidades de la gente, a las necesidades también de los voluntarios, a una reestructuración rápida y seria de la vida dentro de la normalidad posible, normalidad que, como todos sabemos, para todos los que hayan perdido a seres queridos, nunca será la de antes».

En la misma línea, ha abundado en que el «único esfuerzo» del Ejecutivo central «es ese». «Ponemos todos los medios, desde el minuto cero los hemos puesto, los pondremos y estaremos aquí todo el tiempo que sea necesario colaborando con el gobierno de la Generalitat».

Cuando los periodistas le han insistido en las manifestaciones del 'president' Carlos Mazón sobre una supuesta falta de información por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar o que la ministra Teresa Ribera no contactó con él hasta las 20 horas, Grande-Marlaska ha reiterado su voluntad de «no entrar en ningún tipo de polémicas».

"el cien por cien de esfuerzos"

«Habrá tiempo para hablar de responsabilidades, para evaluar el conjunto de actuaciones y lo que es al día de hoy el cien por cien de nuestros esfuerzos es para la reconstrucción, para trabajar por los ciudadanos de Valencia, para trabajar por esa recuperación y el acceso a la normalidad lo antes posible y tan deseada y, desde luego, para facilitar todos los trámites para toda la gente de esta comunidad que tanto lo necesita para que puedan recibir todas las ayudas que el Estado», ha aseverado.

Acerca de los contactos entre Mazón y Ribera el día de la tragedia, el responsable de Interior se ha remitido a las manifestaciones de la vicepresidenta tercera, quien aseguró, en una entrevista en la Cadena Ser, que consiguió hablar con el 'president' de la Generalitat Valenciana tras llamarle «cuatro veces», una vez que percibió la «preocupación» en el Cecopi por la «dificultad» en la toma de decisiones y la «gravedad de la situación». Tras llamarle cuatro veces, según su versión, contactó con Mazón sobre las 19.30 horas, quien le aseguró «que iba todo bien pero esta tarde se ha precipitado todo».

«No entramos en polémicas, que no es el momento, y el cien por cien de nuestra energía, vuelvo a decir, es para la reconstrucción y sobre todo es para quienes realmente nos lo demandan y a quienes nos debemos, que no son otros que la sociedad y en este caso la sociedad valenciana», ha insistido Marlaska.

Por último, se le ha interrogado por si coincide con Mazón cuando dice que aquel 29 de octubre había una tormenta normal hasta las siete de la tarde. «Esas cuestiones deben ser evaluadas y analizadas detenidamente por los expertos tranquilamente una vez que hayamos dado esa respuesta urgente en la que nos encontramos al conjunto de los ciudadanos», ha zanjado el ministro.