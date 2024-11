El director del Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria-Gasteiz, Florencio Domínguez, ha llamado a alcanzar un acuerdo para ampliar los programas educativos destinados a la deslegitimación del terrorismo, con el fin de que los jóvenes conozcan «la parte más oscura» de la historia reciente de Euskadi.

Domínguez ha participado este sábado en una ceremonia que se ha desarrollado en Vitoria-Gasteiz en el marco del 'Día de la Memoria', que se conmemora oficialmente cada 10 de noviembre en Euskadi y cuyos actos centrales se celebrarán este próximo domingo.

En la ceremonia también han intervenido la alcaldesa de la capital alavesa, Maider Etxebarria, y la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia, quien ha reivindicado una memoria «inclusiva» y alejada de «partidismos o patrimonialismos».

En su intervención, el director del Centro Memorial de Víctimas ha puesto de manifiesto la relevancia de la dimensión educativa para deslegitimar la actividad terrorista.

Implicar a los docentes

Florencia Domínguez ha afirmado que es necesario hacer «un mayor esfuerzo» en el ámbito educativo «para implicar a los docentes» en la tarea de dar a conocer lo que supuso el terrorismo en Euskadi, ya que sin la ayuda de estos profesionales, los resultados de los programas actuales dedicados a esta labor «serán limitados».

El director del Memorial ha añadido que «hay un amplio consenso social para que el recuerdo de las víctimas llegue también a las aulas», y que ya están en marcha «proyectos válidos» de las instituciones, así como materiales educativos y víctimas que actúan como educadoras y «hacen un gran esfuerzo para transmitir su testimonio» en las aulas.

No obstante, ha asegurado que es necesario «un nuevo impulso para llegar a los más jóvenes», una labor en la que han de implicarse «todos». Domínguez ha señalado que es necesario lograr un acuerdo como el que hace 14 años permitió constituir el 'Día de la Memoria' en Euskadi, en este caso «para desarrollar la memoria en el ámbito educativo».

Este acuerdo, según ha añadido, debería involucrar a las instituciones, a los centros escolares, al personal docente, a las familias y a las víctimas«, con el fin de »extender los programas educativos que permitan a los jóvenes conocer la parte más oscura de nuestra historia y para que tengan acceso al testimonio de las víctimas".

Martínez ha destacado que el testimonio de las víctimas «tiene una gran potencialidad para generar empatía con los que han sufrido; para combatir el discurso del odio; y para deslegitimar la violencia como herramienta de acción política».

Por su parte, la delegada del Gobierno ha advertido de que no se puede olvidar a las víctimas del terrorismo porque eso no sería «ni ético ni democrático». «La verdadera convivencia en Euskadi no puede cimentarse desde la amnesia; no puede construirse desde la equiparación de víctimas y victimarios; ni fortalecerse sin que los que utilizaron la violencia, la justificaron y aplaudieron, reconozcan alto y claro que ETA no tuvo ninguna justificación para matar y extorsionar», ha afirmado.

Garmendia ha reivindicado «verdad, justicia, reparación y memoria para las víctimas de cualquier terrorismo y violación de los derechos humanos». «Para todas, sí», ha añadido, tras lo que ha subrayado la necesidad de «trabajar a favor de una memoria inclusiva, sin partidismos ni patrimonialismos».

«No hay víctimas mías o tuyas; no podemos seguir en las trincheras de la división nacionalista identitaria para no compartir el dolor sufrido y asumir la responsabilidad individual y colectiva como vascas y vascos que no pueden seguir mirando a otro lado como si el pasado cruel de plomo no hubiera existido», ha añadido.

"demasiado pronto"

La delegada del Gobierno ha avisado de que es «demasiado pronto» para el «olvido», y ha subrayado que «recordar es reivindicar la verdad vivida y dar sentido al sufrimiento padecido por las víctimas del terrorismo». «Si olvidamos el miedo, el ataque permanente a la libertad ciudadana, parecerá que no ha existido o que todo fue un mal sueño», ha explicado.

En este sentido, tras recordar que ya hay una generación de jóvenes vascos «que afortunadamente no han conocido ese horror, que han crecido o están creciendo sin ETA», ha subrayado la importancia de que esos jóvenes «sepan qué pasó realmente, sin ensoñaciones revolucionarias justificativas de la violencia ni relatos de odio».

Garmendia ha añadido que reivindicar la memoria «es fundamental para la deslegitimación ética, política y social del terrorismo; y sobre todo para el fortalecimiento de la convivencia, la democracia y el Estado de Derecho en Euskadi y en el resto de España».

Además, ha indicado que se ha de reclamar «la deslegitimación ética y política del terrorismo a quienes todavía no lo han hecho». «Es nuestra responsabilidad individual y colectiva trabajar juntos para que el odio y la violencia no vuelvan a formar parte nunca más de nuestra sociedad», ha advertido.

"no bajar la guardia"

A su vez, la alcaldesa de Vitoria-Gasteiz ha advertido de que «no se puede bajar la guardia» ante los crecientes discursos «que amenazan la convivencia» y fomentan «ideas totalitarias que alimentan el odio contra el diferente».

Además, ha indicado que la memoria, el reconocimiento y la reparación de las víctimas son «indicadores de la calidad democrática» de las sociedades.