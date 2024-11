EH Bildu afirma que, si el Gobierno Vasco quiere su apoyo a los Presupuestos, tendrá que "sudar la camiseta"

EH Bildu ha afirmado este sábado que, si el Gobierno Vasco quiere su apoyo a los Presupuestos de 2025, tendrá que «sudar la camiseta» porque no les puede pedir «una adhesión» a su proyecto de cuentas públicas. Por su parte, PNV y PSE-EE han reclamado que se hagan propuestas «realistas», que se «baje a tierra» y no se realicen «desde un púlpito», mientras que el PP ha pedido «mejoras» sobre todo en Salud y Seguridad, y Sumar una modificación de la fiscalidad porque «el actual sistema es injusto».

Las diferentes formaciones políticas han mostrado su postura en la tertulia 'El Parlamento en las Ondas' de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, sobre las reuniones que el consejero de Hacienda y Finanzas del Gobierno vasco, Noël d'Anjou, mantendrá el próximo lunes con Sumar y el PP, y el martes con EH Bildu, para explorar posibles acuerdos en torno a los Presupuestos de 2025.

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díez Antxustegi, ha emplazado a «ser capaces de poner en valor» el proyecto de Presupuestos, que ha calificado de «sólido, riguroso, prudente, trabajado y que nace del acuerdos de los partidos distintos» que integran el Ejecutivo vasco, PNV y PSE-EE, y que plasma «aportaciones de diferentes agentes desde hace meses» porque el Gobierno «ha escuchado».

Según ha asegurado, el Ejecutivo está abierto a llegar a consensos con otros grupos sobre este proyecto de cuentas públicas «sólido, negociado y acordado». Pese a que PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta, por lo que podrían aprobar el Presupuesto, ha dicho que están dispuestos «a escuchar otras propuestas que lo mejoren», pero desde una perspectiva «realista, constructiva y con espíritu de mejorar».

También ha considerado que las propuestas no deben «nacer de un púlpito» ni pretender «cambiar el conjunto de las políticas públicas», sino que se deben «negociar partidas y medidas concretas que puedan beneficiar a la ciudadanía».

Por su parte, el representante del PSE-EE, Ekain Rico, ha apuntado que su empeño es que las cuentas «se centren en resolver los problemas reales de la gente». «Nosotros siempre hemos estado dispuestos a hablar con todas las fuerzas políticas para poder mejorar, pero tienen que ser conscientes de que la hoja de ruta está absolutamente marcada por el acuerdo de Gobierno del PNV y el PSE-EE, que tienen mayoría absoluta en el Parlamento», ha señalado.

A su juicio, «eso es una buena noticia porque asegura, sí o sí», que Euskadi contará con unas cuentas públicas. No obstante, en la ronda de reuniones de la próxima semana sondearán a la oposición para ver «si baja a tierra y concreta propuestas realistas que asuman el escenario real de negociación».

«Para eso, hace falta menos vocación de rueda de prensa, de mantra y más bajar al suelo. El lunes o el martes no se va a un plató de televisión, no se va a una excusa para luego a hacer una rueda de prensa, sino que se va a una negociación presupuestaria», ha remarcado.

Ante ello, ha censurado que algunos hayan asegurado que estos presupuestos, que a su juicio son «absolutamente sociales», son «prácticamente regresivos» para unos y «ansisociales» para otros.

Postura de eh bildu

En su intervención, la coportavoz parlamentaria de EH Bildu, Nerea Kortajarena, ha asegurado que «la realidad nos está pasando por encima y el ejemplo más claro» es la situación de Osakidetza, aunque se ha alegrado de que, «por fin», haya habido un reconocimiento de que «hay un problema y hay que hacer las cosas de otra manera».

Por ello, ha dicho que irán a la reunión del martes con voluntad y ha emplazado al Gobierno a «abrirse a analizar la situación en toda su complejidad». «si lo que se está buscando, en este caso de EH Bildu, es un apoyo político, hay que trabajarlo y habrá que sudar la camiseta», ha aseverado.

En caso contrario, cree que se les pediría su «adhesión» a unas cuentas «continuistas». «Dejando atrás los púlpitos en los que creo que algunas veces nos subimos todos, tenemos que hacer ese ejercicio de ver qué es lo que tenemos por delante y empezar a hacer las cosas de otra manera», ha indicado.

Kortajarena ha destacado que Osakidetza y Vivienda son materias fundamentales para ello, pero ha advertido de que ya no sirve hacer «pequeños retoques y las cosas igual que siempre».

Por parte del PP vasco, el parlamentario Alvaro Gotxi ha rechazado que, de primeras, ya rechacen llegar a acuerdos. Sin embargo, cree que se debe dar una negociación, que no suponga una sola reunión, y ha recordado que sus prioridades son Sanidad y Seguridad.

«Nosotros hemos dicho que la ciudadanía no demanda de nosotros que se incrementen los altos cargos un 15% o los puestos de libre designación un 20%. Nosotros entendemos que los ciudadanos esperaban otras cosas de nosotros y que habría que haber hecho un trabajo más duro para fortalecer la eficacia y la eficiencia de los servicios públicos», ha añadido.

Su postura, tal como ha apuntado, será la de sentarse el lunes a hablar, «por responsabilidad», y ha asegurado que llevarán «una propuesta realista». «Porque, aunque no nos gusten los presupuestos, somos conscientes de que el Gobierno tiene mayoría para aprobarlos. Vamos a intentar mejorarlos de la manera más honesta, cara a cara con el consejero», ha manifestado.

Por ello, intentarán «mejorar la base» que ya está puesta por el PNV y el PSE-EE, para realizar aportaciones en los ejes que consideran «que están más cojos», y que el presidente del PP vaso, Javier de Andrés, ha circunscrito a Sanidad y Seguridad, aunque también se aborden otras cuestiones.

También ha mostrado su malestar porque, cuando se habla de que hay «récord de recaudación», a su juicio, es que hay «récord de dinero que se le ha quitado del bolsillo a los ciudadanos».

Por último, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, entiende que los Presupuestos no responden a las actuales necesidades sociales. «Nosotros vamos a ser muy críticos en el capítulo de salud porque no nos cuadra el mensaje de que la salud iba a ser una prioridad y luego en las cuentas pierda peso. Nos parece que no puede ser, se tenía que haber reforzado la sanidad pública», ha enfatizado.

También ha anunciado que serán «muy críticos en materia de Educación», y plantearán al Gobierno la necesidad de una reforma fiscal. «Tenemos un sistema fiscal injusto porque cada vez ahonda más en la diferencia de lo que pagamos los trabajadores y lo que pagan los beneficios del capital y las empresas», ha subrayado.

Hernández asume que «no va a haber una modificación sustancial» de los Presupuestos que no les gustan y no comparten, pero quieren comprobar si el Ejecutivo está dispuesto «a modificar una serie de cuestiones» que «se materialicen en una mejora para la sociedad tangible y visible».

«Si el Gobierno está dispuesto a esto, valoraremos dejar los pelos en la gatera y poder apoyar unos presupuestos, pero yo lo intuyo muy difícil», ha concluido.