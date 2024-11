La Federació d'Associacions Veïnals de València ha actualizado la lista de productos y materiales que necesitan los afectados por la DANA, entre ellos, botas, guantes, gafas de protección, mascarillas, palas, escobas, rastrillos y mangueras. Asimismo, se solicitan productos de higiene y de limpieza, cajas de cartón y arena para gatos.

La entidad ha precisado que hasta nuevo aviso no se done agua y alimentos, excepto los que son «especiales» como comida sin gluten, sin lactosa y para bebés. Igualmente, ha detallado que no se aporte ropa, mantas ni medicamentos.

En concreto, las asociaciones de vecinos de la capital valenciana exponen que lo que necesitan en la actualidad los damnificados por la DANA son botas, guantes, guantes de protección mecánica, gafas de protección, mascarillas FPII, trajes EPI, rastrillos, palas, cepillos y escobones. Además, se reclama mangueras y conectores de mangueras.

A los materiales que se necesitan se suman productos de higiene y de limpieza, material antifúngico, cajas de cartón y arena para gatos.

El colectivo vecinal ha explicado que «por indicación de las autoridades» no se deben pedir más medicamentos para los afectados, dado que esa asistencia «se está canalizando desde la Conselleria de Sanidad».

En la capital valenciana, los puntos y horario de recogida de materiales para los damnificados por la DANA este miércoles, 6 de noviembre, son la Asociación de Vecinos de Zaidía, ubicada en el número 3 en la plaza Roncesvalles, hasta las 13.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas; la Asociación de Vecinos de Patraix, situada en la Plaza de Patraix 13B, de 17.00 a 21.00 horas; y la Asociación de Nou Moles, en el número 22 de la calle Alcalde Albors, hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas.

A estos puntos se une la Asociación de Vecinos La Isla, situada en el número 1 de la calle l'Alguer. En este punto la recogida se llevará a cabo hasta las 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas. Igualmente, se puede llevar material de ayuda a la Asociación de Vecinos de Benimaclet, ubicada en el número 42 de la avenida Valladolid. La recogida en este enclave será hasta las 13.00 horas y por la tarde 16.00 a 20.00 horas.

El colectivo vecinal ha reiterado que los materiales se están recogiendo se están cargando periódicamente en los puntos de recepción habilitados en diferentes asociaciones de vecinos de la ciudad de València para ser distribuidos posteriormente a las zonas afectadas por la DANA.

La Federació d'Associacions Veïnals de València lleva a cabo esta acción de recogida y reparto de ayuda a los damnificados por este fenómeno atmosférico en colaboración con el Consell de la Joventut de València y el Ayuntamiento de València.

Problemas de movilidad

Por otro lado, la entidad ha indicado que ante los problemas de movilidad y colapso de accesos a distintos lugares que se están dando, para realizar envíos de materiales a las zonas afectadas por la DANA por medio de vehículos se debe llamar al Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), al teléfono de Emergencias 112, con el fin de recibir las indicaciones correspondientes sobre las vías de acceso y para así saber cómo llegar y conocer los puntos de descarga.