El Ballet Español en 2025: un 77% más de presupuesto, gira internacional y presencia en grandes teatros

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha incrementado su apuesta por el Ballet Español de la Comunidad de Madrid al subir en un 76,92% su presupuesto para 2025 con respecto al año anterior, hasta los 2.300.00 euros, y proponerse objetivos como realizar una gira nacional e internacional o actuar en los teatros de mayor capacidad en la región.

Así se desprende del Proyecto de Ley para los Presupuestos Generales, aprobado esta semana por el Consejo de Gobierno y consultado por Europa Press. En total, el Ejecutivo autonómico destinará 303,6 millones a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

A finales de 2023, el consejero, Mariano de Paco, anunció la apuesta del Gobierno regional por esta nueva compañía, dentro del Plan Integral de la Danza con el objetivo de juntar a «profesionales muy jóvenes» para que tengan «posibilidad de desarrollo» y que la Comunidad de Madrid pueda «exportar talento», pero «también conservarlo».

La compañía de Ballet Español de la Comunidad de Madrid, formada por 20 bailarines y tres músicos, debutó el pasado 12 de octubre, coincidiendo con el Festival de la Hispanidad, en los Teatros del Canal con 'Suite Española', de Isaac Albéniz, y 'Epifanía de lo flamenco'.

El director del Ballet Español de la Comunidad de Madrid, Jesús Carmona (Barcelona, 1985), Premio Nacional de Danza 2020 y Premio Benois de la Danse al Mejor Bailarín del Mundo, reconoció, en una entrevista concedida a Europa Press, que una de las razones que lo «engancharon» y lo animaron a unirse al proyecto fue la «ilusión» que mostraba «en la voz» la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cuando le llamó para proponerle que asumiera la dirección del nuevo Ballet Español.

«Esto lo cuento porque obviamente ella me ha dado permiso, porque fue una llamada a nivel personal a las 9.00 de la mañana. Yo no tenía su teléfono, no la conocía, y la verdad que fue una sorpresa inmensa, por quién me estaba llamando, obviamente, después por el proyecto tan bonito y por la ilusión de su voz, ver que había ilusión real, que era algo real que salía y que partía de una realidad que no era solamente un movimiento político, me transmitió el deseo de que fuera yo y el deseo de que mi mirada y mi forma de trabajar estuviera presente en este proyecto», explicó.

Presencia en teatros de mayor capacidad

Según el Proyecto de Ley para los Presupuestos Generales, los nuevos objetivo de la compañía para el próximo año son actuar en los teatros de mayor capacidad de la región, adaptar la producción de 2024 para el Festival Escenas de Verano o realizar gira nacional e internacional.

«No puedo decir fechas, porque no sé si están cerradas, pero puedo decir que si todo va bien, en el primer mes del año ya estamos empezando a salir de gira», aseguró este mes Carmona. Asimismo, destacó que hay un «reclamo apabullante» de los programadores, los cuales, reconoció su director, se ven necesitados de propuestas así, ya que es «casi imposible» encontrar formaciones con un elenco tan amplio sobre el escenario dentro del sector privado.

Otros de los retos que busca conseguir son acuerdos de patrocinio, un programa escolar y docente junto con la Consejería de Educación, consolidar un espectáculo original como Gala de Navidad anual y aumentar las programaciones coreográficas.