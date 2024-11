Localidades de la provincia de Valencia que se han visto afectadas por la DANA continúan este sábado repartiendo agua, ya que muchos de ellos no tienen suministro de agua potable, y comida a los vecinos de los municipios.

Es el caso de Catarroja, donde todavía no hay suministro de agua potable, por lo que el Ayuntamiento ha instalado diferentes puntos oficiales de recogida de agua, así como comida y ropa. Estos se ubican en la Falla Las Barracas (C/ Pelayo, 17), Falla El Charco (C/ Charco), CEIP Jaume I El Conqueridor (Camino de Santa Ana, 12), Colegio Larrodé (Avda. Rambleta, 62). Hay un horario de reparto ininterrumpido de 10.00 a 18.00 horas.

Por su parte, Chiva ha anunciado que el suministro eléctrico y de agua se ha restablecido en el núcleo urbano desde anoche, aunque ha precisado que «sigue habiendo cortes puntuales del servicio». Por ello, el consistorio ha centralizado el reparto de agua, comida y ropa. El punto de suministro de agua es la Bodega, donde pueden recogerse dos botellas por persona.

El Ayuntamiento de Chiva ha añadido que, entre las prioridades en la ayuda, destaca la necesidad de restablecer el suministro eléctrico en la urbanización Olimar, así como el pozo de la Solana, que también necesita reparación «porque sigue averiado y está funcionando gracias a grupos electrógenos, que están fallando puntualmente».

En Pedralba, el agua en los domicilios tampoco es potable y el consistorio trabaja en el restablecimiento de este servicio, así como el de electricidad. Por ello, sigue recibiendo y repartiendo víveres y agua potable en el Hogar del Jubilado. Además, ha precisado que se ha podido acceder a chalets que estaban incomunicados y se les ha abierto el paso, además de suministrarles víveres.

Tampoco es potable el agua en la localidad de Llombai, una calificación que el consistorio ha realizado, «provisionalmente, como medida de precaución, hasta confirmación de situación de normalidad mediante control analítico». El agua puede utilizarse para tareas de limpieza, higiene y saneamiento, pero «debería evitarse su uso para consumo humano y preparación de alimentos».

Benetússer también continúa el reparto de alimentos y agua, en un punto que está situado en el CEIP Blasco Ibáñez. Además, el consistorio ha apuntado que se informe si hay personas mayores, con poca movilidad o atrapadas por los escombros para poder prestarle ayuda.

En Picanya, el horario de puntos de repartos de alimentos, agua y otros productos se realiza de 9.00 a 19.00 horas en el Colegio Baladre, en el Instituto Enric Valor, en el Casal Falla Vistabella y en el Colegio Ausiàs March.

La localidad de Torrent, por su parte, cuenta con una cuba de agua potable, que estará de 10.00 a 12.00 en el Mas del Jutge (aparcamiento Rte. Granero); y de 12.30 a 14.30 en Monterreal.

El Ayuntamiento de Aldaia también ha informado que las personas que necesiten agua o comida deben acudir al edificio consistorial.

Sot de Chera es otro de los municipios sin agua potable y está «intentando restaurar el suministro de agua (no potable) para las viviendas». «Para no desperdiciar agua, se ha decidido cerrar todas las llaves de paso de las casas que no están habitadas. Para volver a abrirlas, hay que venir al ayuntamiento a solicitarlo», ha detallado.

Utiel también continúa repartiendo platos de comida caliente entre la ciudadanía, a partir de las 13.30 horas, en puestos enfrente de la Guardia Civil; otro enfrente de Santolina, así como un punto entre John Deere y Restaurante El Carro.