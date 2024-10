Mazón ve "buen clima de diálogo" sobre los Presupuestos de 2025: "Hay que ir mejorando el ritmo hasta llegar a la meta"

El 'president' de la Generalitat de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que ve un «buen clima de diálogo» para sacar adelante los Presupuestos de 2025 y ha hecho un símil con la Media Maratón: «Estamos en el primer kilómetro, hemos empezado a correr, que yo creo que es lo bueno, y ahora hay que ir mejorando el ritmo hasta llegar a la meta».

Así lo ha señalado el jefe del Consell a preguntas de los medios sobre el documento de condiciones que hace unas semanas pactó la dirección estatal de Vox para apoyar las cuentas en las comunidades donde gobierna el PP.

«No he visto el documento que han hecho público si ha sido esta mañana, la verdad es que no he tenido tiempo de repasarlo y cuando tome razón de esto os podré dar mi opinión con más detalle. En cualquier caso sí que digo que el dialogo es bueno», ha comentado Mazón.

El 'president' ha recordado que el diálogo con Vox «se ha producido en los meses en los que hemos estado dentro del gobierno y también fuera del gobierno, tanto en Les Corts como en reuniones monográficas durante estos días para poder avanzar a que la Comunitat Valenciana tenga los presupuestos que merece».

«Creo que hay un buen clima de diálogo que espero que sea suficiente para que podamos avanzar», ha expresado Mazón, quien, no obstante, ha reconocido que «queda mucho trabajo por hacer». Por ello, «vamos a presentar los presupuestos, vamos a dialogar con todos, se abrirá el plazo de enmiendas seguiremos con diálogo y aquí pues a seguir a seguir porque la prioridad es que la Comunitat Valenciana pueda avanzar», ha defendido.

Cuando se le ha cuestionado si un buen clima de diálogo es compatible con proporcionar un documento con tan poca antelación, el dirigente autonómico ha respondido que «un buen clima de diálogo es trasladar unos a otros sus prioridades, las líneas que entienden que pueden ser importantes, pero el buen clima de diálogo se va a desarrollar en las próximas semanas porque tenemos tiempo para preparar enmiendas y bajar al detalle de muchas cosas».

Y cuando se le ha planteado por el «precio» que el Consell estaría dispuesto a admitir, Mazón ha aseverado: «No se trata de precios. Bueno, a mí el precio que me gustaría recibir es el del apoyo a la Copa América, ¿no? Parece que a Barcelona sí que el precio es de veintitantos millones de euros para celebrarla, pero no se está dispuesto a pagar ese precio para que aquí, en València, podamos tener la Copa América».

Y en la misma línea, ha añadido: «Parece que hace un tiempo el PSOE sí que estaba dispuesto a pagar el precio de que tuviéramos fondo de nivelación para financiar nuestra sanidad y ahora resulta que no están dispuestos a pagar ese precio. ¿Por qué lo pagan otros lados y aquí no?, No se trata de precios, se trata de convicciones y se trata de lo que necesita la Comunitat Valenciana», ha zanjado.

Para el 'president', «estaría bien que de vez en cuando el PSOE remara a favor de la Comunitat Valenciana, no siempre a favor de Barcelona».

Además, ha recordado que el jueves se darán los detalles de la propuesta presupuestaria tras un pleno extraordinario. En este sentido, ha apuntado que «las últimas horas también son importantes porque hay que ajustar, cuadrar, hay que hacer muchas más cosas más allá de las políticas, cuestiones técnicas de desarrollo».

"mucho coraje"

«Hacer unos presupuestos no es una broma. Comprendo que el año pasado el gobierno de Sánchez ni siquiera lo intentara porque hay que tener mucho coraje para defender lo que necesita tu tierra», ha espetado.

Por otro lado, el jefe del Consell ha puesto en valor el diálogo social y las diversas reuniones convocadas con agentes sociales. «Patronal y sindicatos están mostrando una actitud proactiva a la hora de que pueda haber presupuestos», ha celebrado.

Ha hecho notar que, «lógicamente, el contenido total de los detalles le corresponde en primer lugar a la Mesa de Les Corts y a los diputados y diputadas, pero las grandes líneas de los presupuestos que se están ultimando forman parte del diálogo antes, durante y después».

«Es un avance en cuanto a las políticas de diálogo social. Nosotros creemos en ello y, por tanto, son todas las consellerías las que se están reuniendo con los sindicatos de cara a las líneas del presupuesto y yo espero que haya corresponsabilidad por parte de patronal y sindicatos a la hora de empujar y de ayudar a que sus señorías tengan a bien que tengamos presupuestos el año 2025. Desde luego por nuestra parte no va a quedar», ha remarcado.

Y ha finalizado: «Nosotros sí que presentamos presupuesto, sí que lo hemos elaborado, sí que tenemos claro lo que necesita la Comunitat Valenciana y sí que estamos haciendo partícipe, no sólo a todos los grupos políticos en la medida de sus demandas, sino también a todos los colectivos del diálogo social».