Marta Fernández: "Los ciudadanos quieren que resolvamos sus problemas reales, no circos que no les resuelven nada" La presidenta de las Cortes de Aragón dice que "todas las formaciones tienen derecho a que se les escuche y a que se les respete". "La inmigración ilegal preocupa a toda la sociedad, cuando hablamos de ilegal es algo que no debería admitir nadie". La exposición de Goya, que se abre el 3 de diciembre, "es un momento histórico, cultural y va a ser irrepetible"