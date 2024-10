El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad al acusado de estafar, robar y asesinar a un matrimonio de ancianos en el barrio de La Bordeta de Barcelona en agosto de 2019.

El veredicto se ha hecho público este sábado por la tarde tras el juicio celebrado este mes en la Audiencia de Barcelona, donde el martes el acusado negó «rotundamente» el crimen y aseguró que tenía una muy buena relación con las víctimas, que definió como bellísimas personas.

El fiscal, Félix Martín, lo calificó de «sarta de mentiras» y, como la acusación particular, mantuvo la petición de dos penas de prisión permanente revisable por cada asesinato con alevosía y ensañamiento para facilitar y evitar el descubrimiento de otro delito.

La petición suma 2 años y 7 meses de cárcel por delito continuado de estafa y 10 años más por dos delitos de robo con violencia, y pide indemnizar al hijo de los fallecidos con 300.000 euros y a cada una de sus dos nietas con 100.000 euros por perjuicios y daños morales.

El procesado (que respondió a la acusación particular y la defensa pero no al fiscal) dijo que su relación con la pareja era «primero comercial y después de amistad», que los visitaba a menudo y que se ganó su confianza pero no para lucrarse aprovechándose de la desesperación del marido por el estado de salud de su mujer.

Fiscalía pide tomar medidas

El fiscal insistió en que el móvil del crimen fue la «agónica» situación económica del procesado y que su único objetivo era conseguir dinero como fuera.

Además pidió que, si hay sentencia condenatoria, se comunique a la Agència Catalana de Consum de la Generalitat y al Ministerio de Consumo para que valoren «actividades inspectoras y sancionadoras» que protejan a ancianos de estas estafas, y tachó de deleznable que haya empresas que busquen beneficios exagerados en ventas a colectivos vulnerables.