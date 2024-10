La Fundació Sorigué expondrá por primera vez su colección sobre William Kentridge desde el martes 22 en Lleida, para entender el proceso creativo del artista sudafricano, que combina el dibujo, la animación artesanal, el cine, la música, la danza y la escenografía, con su característico blanco y negro.

Nació en Johannesburgo en 1955, hijo de destacados abogados antiapartheid, y vive y trabaja en su país: su obra de más de 40 años contribuye a la memoria histórica de Sudáfrica al abordar la represión, la injusticia, las emociones y la memoria humana, informa en un comunicado la fundación (cuyas exposiciones suelen abordar precisamente preocupaciones sociales, y también medioambientales).

La entidad ha construido en los últimos años la colección «más relevante en Europa» sobre Kentridge, y en ella están representados sus principales temas y sus series más icónicas.

Colección y obra cedida

'William Kentridge. Fundació Sorigué', que se podrá ver en el museo de la entidad en Lleida, muestra su colección sobre el artista pero además se complementa con elementos cedidos por el estudio de Kentridge en Johannesburgo, como dibujos y películas.

Entre las obras en préstamo destacan 3 de los 9 episodios de su último gran proyecto: 'Self-portrait as a Coffee Pot' (presentado en la Bienal de Venecia 2024) y 'Ulysse: echo scan, slide, bottle' (una triple proyección continua en vídeo que combina dibujos, grabados de anatomía e imágenes médicas, cedida por la Fundació Macba).

El dibujo y el vídeo

El recorrido enseña cómo trabaja Kentridge, ya que entre los ejes de su obra está la reflexión sobre el acto de crear, la permanencia y lo efímero, porque considera que todo es transitorio e incierto.

El dibujo es esencial en la exposición, donde también destaca el conjunto completo de vídeos de animación formado por '7 Fragments for Georges Méliès', 'Journey to the Moon' y 'Day for Night', que parten del cineasta pionero George Méliès para reflexionar sobre el trabajo en el estudio y sobre su propia identidad artística.

Mientras creaba estas piezas hizo los 4 grandes dibujos 'Middle Aged Love', que se exponen, como también se puede ver el vídeo y dibujos preparatorios de 'Tide Table', que es uno de los capítulos principales de la serie de 11 películas y dibujos 'Drawings for projection', producida durante más de 30 años desde 1989.

Recorrido

La exposición empieza en la planta 0 precisamente con los dibujos de 'Middle Aged Love', seguidos de uno de los 9 episodios de 'Self-portrait as a Coffee Pot'; el libro desplegable cedido por Ivory Press 'Tummelplatz' (incluidos 10 fotograbados estereoscópicos), y el autorretrato de acero 'Head (Man)' cedido por él.

Una sala está dedicada a la película sobre el tiempo y el olvido 'Tide Table', un corto en 35 mm que también narra recuerdos personales, y que partió de un gran dibujo en carboncillo y pastel para cada escena, por lo que se pueden ver algunos de estos dibujos.

En la planta -1, el recorrido empieza con 'Ulysse: echo scan, slide, bottle', triple proyección en vídeo con dibujos inspirados en antiguos grabados de anatomía, e imágenes de ecografías, TAC y resonancias magnéticas.

Después se llega al conjunto de piezas principal de la exposición: las 9 proyecciones en blanco y negro de '7 Fragments for Georges Méliès', 'Journey to the Moon' y 'Day for Night' (esta es la más larga y la única con estructura narrativa): alternan imágenes reales del propio Kentridge con dibujos de su característica técnica 'stop motion'.

La siguiente sala presenta 7 'cut-outs' cedidos por el artista y 3 colecciones particulares: son siluetas que forman parte de algunos personajes de la gran instalación 'More Sweetly Play the Dance' (la cual se puede ver la sede del proyecto Planta en Balaguer, Lleida).

Estas siluetas se complementan con el episodio 9 de 'Self-portrait as a Coffee Pot': 'In Defence of Optimism', donde se ve el proceso de producción de los estandartes en su estudio; y cierra la muestra el episodio 1: 'A Natural History of the Coffee', que ensalza la libertad artística en contraste con una falta de libertad de los espacios cerrados en la era digital.

Balaguer y málaga

Paralelamente a esta exposición, la sede de Planta (proyecto de Sorigué y su fundación ubicado en Balaguer) muestra de manera permanente la citada 'More Sweetly Play the Dance', una gran instalación que evoca una procesión de gente bailando pese a las vicisitudes de la vida.

Esta instalación videográfica de casi 40 metros de longitud se exhibirá además en el Museo Picasso Málaga del 21 de noviembre al 20 de abril, cedida en préstamo por la Fundació Sorigué.