La vicepresidenta del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha criticado que los jóvenes «no pueden acceder» al bono joven para el alquiler porque el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana «todavía no ha transferido el dinero» a las comunidades autónomas, al tiempo que ha instado al Ejecutivo a «hacer un esfuerzo económico» para ampliar esta cuantía.

En este sentido, ha insistido en que la «única respuesta del Gobierno» ante las manifestaciones por la vivienda --convocadas el pasado fin de semana y este próximo en varias ciudades españolas-- sea «poner en marcha un bono joven» que, ha asegurado, «habían aprobado dos semanas antes las comunidades autónomas».

«Vemos a un Gobierno de España absolutamente en la inacción, en la no reacción, en la no puesta encima de la mesa de medidas concretas, útiles y eficaces para resolver un problema nacional, que está en la primera preocupación del CIS», ha continuado Camarero, en declaraciones a los medios este viernes antes de participar en la jornada nacional 'Liderazgo y emprendimiento de las mujeres rurales'.

La vicepresidenta del Consell ha sostenido que el Ejecutivo «tiene que reaccionar» y le ha reclamado que «vaya a la Unión Europea y pida dinero de los fondos europeos para destinarlos a vivienda». «Han puesto en marcha un Ministerio que debería servir para atajar este problema», ha cuestionado, y ha reiterado que el Consell «ha tendido la mano» al Gobierno central para «buscar soluciones conjuntas» y «trabajar en una política que es una política de Estado».

Asimismo, ha reclamado al Ejecutivo que «se deje de chantajes» y «deje de señalar a las comunidades autónomas». «Que no nos exija cosas que no vamos a cumplir porque son políticas fracasadas», ha subrayado, al ser preguntada respecto a la declaración de zonas tensionadas y topar los precios del alquiler.

"fracaso" de las políticas de vivienda estatales

A su juicio, la Ley de Vivienda ha provocado una «parálisis» del sector y el «cierre de pisos en alquiler». «Es una política fracasada, que está intentando imponer el Gobierno de España a las comunidades autónomas y las comunidades autónomas hemos dicho que no lo vamos a aplicar. La Comunitat Valenciana no va a aplicar las zonas tensionadas porque es una política fracasada», ha destacado.

«Allí donde se ha puesto en marcha, en Berlín, Escocia, ha fracasado. Pero en la propia comunidad autónoma que se ha puesto en marcha, en Catalunya, en Barcelona, ha producido el efecto contrario. Solo se ha reducido el precio en las viviendas más caras y, en cambio, ha subido el precio un 17% en la vivienda más barata», ha recalcado, y ha agregado que «21.000 viviendas han salido del mercado», lo que ha producido «un incremento del precio de la vivienda».

Camarero ha lamentado que, con esta norma, los propietarios se encuentran con «una línea general que les da más seguridad jurídica a los okupas que a ellos». «No estamos hablando de grandes fondos, estamos hablando de familias que han ahorrado toda su vida y que en un momento determinado deciden poner en alquiler sus viviendas», ha apuntado.

«Por lo tanto, el fracaso de las políticas de tensionar y topar los precios de la vivienda, se ha visto y se ha demostrado. Y además el propio --exministro y actual gobernador del Banco de España, José Luis-- Escrivá, ha dicho que es una política fracasada y por lo tanto que no es bueno que se aplique», ha aseverado y ha valorado que el Ejecutivo «debería revisar qué ha pasado en otros lugares».

"botànic, enemigo de la vivienda"

En la Comunitat Valenciana, ha alertado de que la vivienda es «el primer problema» para la población, y ha señalado que «no ha surgido ni en los últimos meses ni en el último año». «Tiene un origen desde hace muchos años», ha afirmado, para concretar que este se encuentra en que «hay muy poca oferta en el mercado frente a la demanda actual», motivo por el que «los precios han subido de una forma imposible de sostener, tanto en el alquiler como en la compra de la vivienda».

En esta línea, ha expuesto que la «retención de la oferta» se debe al «parón total en la construcción de la vivienda motivada, por una parte, por la propia industria y, en segundo lugar, también por las órdenes, las normas, las leyes que se han puesto en marcha en la Comunitat Valenciana en los últimos años». «El Botànic ha sido un enemigo de la vivienda durante los ocho años de gobierno», ha reprochado.

«Han aprobado un decreto de vivienda de protección pública de espaldas al sector, que ha producido que cualquier licitación se haya quedado desierta, han construido cero viviendas sociales y ha habido cero construcciones de vivienda. Ni viviendas sociales ni viviendas de protección pública por culpa de unas normas inasumibles para el momento que tenemos», ha recriminado al anterior Consell.

"mi obsesión está en ver grúas en la calle"

Susana Camarero ha puesto en valor las políticas de vivienda desarrolladas por el Consell para «ayudar» a las familias, las personas vulnerables y los jóvenes, que «se están encontrando con que no pueden emanciparse, no pueden construir un futuro, no pueden construir una familia». En concreto, se ha referido al Plan Vive, que contempla la licitación de 10.000 viviendas en las próximos cuatro años, de las que 1.500 se licitarán «antes de que termine el año».

Al respecto, ha avanzado que «en las próximas semanas» se producirá la primera licitación y ha remarcado que se están «cerrando» los convenios con aquellos ayuntamiento que han cedido suelo a la Generalitat y «preparando toda la documentación». Así pues, ha detallado que, por el momento, se ha adherido a este programa un total de 267 consistorio. «Ahora hay que hacer un proceso para analizar el suelo por parte del Instituto Valenciano de Edificación y hay que establecer los convenios con los ayuntamientos. Pero además tenemos suelo propio de la EVha, por lo tanto calculamos que no más tarde de dos semanas podemos sacar la primera licitación con un número importante de viviendas», ha resaltado.

Por otro lado, ha sostenido que «se está terminando ya» el decreto de vivienda de protección pública, que ha sido «hecho por el sector» y que «garantiza la construcción de pisos en los próximos meses». «Mi obsesión está en ver grúas en la calle, y este decreto lo va a posibilitar», ha manifestado, a la vez que ha hecho hincapié en que esta norma «tiene una mirada especial a los jóvenes».

«Hemos bajado o reducido el ITP al 6% y ya están disfrutando de ello un número importante de personas; hemos creado un aval que no existía desde el IVF para ayudar a los jóvenes; estamos diciendo que cada licitación tendrá una reserva del 40% para menores de 35 años, para asegurar que tengan esa oferta, y, a través de ese decreto de vivienda de protección pública, se creará un modelo especial de viviendas destinado a los jóvenes para que puedan acceder a la vivienda, y hemos ampliado el bono joven», ha enumerado.