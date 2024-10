De Andrés denuncia que la reforma fiscal se retrasa porque PNV y PSE "quieren de socio a EH Bildu para subir impuestos"

El presidente del PP del País Vasco, Javier De Andrés, ha criticado el retraso de la reforma fiscal anunciado por las instituciones vascas y ha afirmado que «no es verdad que no hayan encontrado un socio, lo que pasa es que no han querido encontrar un socio». «Igual, el socio que más les gustaría sería EH Bildu para subir los impuestos de nuevo a los trabajadores y nosotros desde luego ahí no estamos, para eso que no cuenten con nosotros», ha remarcado.

De Andrés ha realizado estas afirmaciones en los terrenos de Auditz Akular, en San Sebastián, acompañado por el concejal del PP en el Ayuntamiento donostiarra, Borja Corominas, y la parlamentaria Ana Morales, donde ha recordado que este pasado martes Gobierno Vasco e instituciones forales «dijeron que no va a haber reforma fiscal en el año 2024». «Le han dado una patada para adelante hasta el año 2025 y esto significa, sencillamente, en la medida en que se decide que no va a haber reforma fiscal en 2024, que lo que hay es subida de impuestos, y particularmente para las rentas más bajas», ha advertido. El dirigente popular ha apuntado que en el resto de comunidades autónomas «ya se ha hecho una adecuación del mínimo exento para que las rentas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional queden exentas porque son las rentas más bajas», pero sin embargo «eso en Euskadi no ha sucedido». De Andrés ha incidido en que lo que «tenía que haber sucedido en el año 2024, no se ha hecho, vemos que se traslada hasta el año 2025 y vamos a seguir siendo la comunidad autónoma del conjunto de España en el que las rentas bajas paguen más». A su juicio, esto sucede «sencillamente por un afán recaudatorio» del PNV y del PSE-EE porque «hay una opción». Así, ha destacado que el PP les ha «tendido la mano para bajar los impuestos a las rentas más bajas» y «directamente ayer se nos dijo que en el 2024 los 50.000 vascos que están en esa situación no van a ver que se reduzca los impuestos y van a tener que estar tributando en unos tipos más altos que en cualquier otro lugar de España». Acuerdos El presidente de los populares vascos, asimismo, ha pedido a la diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, --«que hablaba de que había sido difícil y no habían podido de momento conseguir un acuerdo con los partidos con los que estaban hablando como están en minoría»--, que «no diga cosas que no son ciertas». En ese sentido, ha recordado que el PP la semana pasada «públicamente, ya que privadamente ya lo habíamos hablado con todos los diputados generales» les dijo que tienen «la mano tendida para bajar impuestos», pero «no la han querido coger». «Si lo que quieren es subir impuestos tienen un socio a la vista que se llama EH Bildu, pero si quieren bajar los impuestos de las rentas más bajas, que ahora mismo son los que más pagan teniendo las rentas más bajas de toda España, desde luego ahí estamos nosotros», ha subrayado. Javier de Andrés ha insistido en que la formación popular tiene «la mano tendida». «Se lo hemos dicho una y otra vez, y si no quieren bajarlo, si no quieren llegar a un acuerdo en estos términos, es porque no quieren», ha recalcado, al tiempo que ha recordado que esta semana en la Diputación de Álava se ha rechazado una iniciativa de ese tipo que le había planteado el PP y «han votado en contra, el PNV y el PSE».