El exlíder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona Ernest Maragall ha situado en Sant Vicenç dels Horts (Barcelona) la autoría del muñeco del exlíder de ERC y candidato a revalidar el cargo, Oriol Junqueras, colgado en un puente de esta población en 2019.

Lo ha dicho en una entrevista este martes en Rac1 recogida por Europa Press, en la que, al preguntársele si los autores de colgar el muñeco son los mismos jóvenes que pegaron los carteles del Alzheimer, ha dicho: «Creo saber que no. El origen no es Calàbria, sino Sant Vicenç dels Horts».

También ha asegurado que no se cree que Junqueras no supiera nada de los carteles sobre el Alzheimer, ha añadido que hace meses que no habla con él y ha negado que existiera una estructura paralela para alejarlo de la toma de decisiones en ERC.

Tras asegurar que tuvo discusiones políticas con Junqueras y el exconseller Raül Romeva cuando estaban en prisión, ha asegurado que, sin su consentimiento, el expresidente de ERC inició conversaciones «unilateralmente» con el actual alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Pese a asumir que el líder de un partido pueda tener criterio e iniciativas, cree que hacerlo «sin ni tan siquiera compartir, mínimamente, este tipo de decisiones con los que están encargados formalmente de tomarlas, empieza a ser más preocupante».

«Esto pone de relieve una manera de hacer», ha reprochado Maragall, que también ha explicado que tuvo sus diferencias con Junqueras a la hora de confeccionar las últimas listas municipales.

Sobre elisenda alamany

Sobre Elisenda Alamany, su número dos cuando estaba en el consistorio, ha incidido en que no le sorprende, textualmente, que opte a ser la secretaria general de ERC en la candidatura de Junqueras: «Me confirma una hipótesis de coincidencia de una determinada posición política. Creo que no es la que conviene a Barcelona ni a ERC en su conjunto».

Tras la intervención del lunes de la secretaria general de ERC con funciones de presidenta, Marta Rovira, Maragall ha considerado que se visibilizó una «esperanza» porque, en su opinión, fue capaz de rendir cuentas, dar la cara y hacer autocrítica.

«Proyectos como éste necesitan renovación interna y externa, y el congreso es una oportunidad para ello», ha recalcado, tras reivindicar lo que representa el proyecto de Nova Esquerra Nacional y dirigentes actuales del partido que lo apoyan como Josep Maria Jové.

Para Maragall, lo ocurrido con los carteles sobre el Alzheimer evidencia el «descontrol interno» que había en el seno de los republicanos.

Después de que el exdirector de comunicación de ERC Tolo Moya haya acusado al exviceconseller y exvicesecretario de Comunicación de ERC, Sergi Sabrià, de crear la 'esctructura B' del partido, Maragall evitado polemizar con el primero: «Me remito a lo que dice el informe».