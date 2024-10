Almeida responde a Puente que la gratuidad de R5 beneficia a otros municipios y pide su colaboración

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha respondido al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que la gratuidad de la autopista de peaje R-5 beneficia a otros municipios del área metropolitano y ha pedido su colaboración para aliviar el tráfico en el entorno de la A-5 por las obras de soterramiento.

Así lo ha expresado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación desde el Mercado Municipal de San Cristóbal, después de que el ministro haya señalado que el Ayuntamiento de Madrid «debe ser consciente» de que el plan alternativo para las obras de soterramiento de la A-5 a su paso por la capital «no puede recaer sobre las espaldas de otras administraciones».

«Lo que pide Madrid, insisto, no es algo que no haya sucedido, va a suceder en Alicante. Es obvio que la gratuidad de la R.5 no beneficia solo a la ciudad de Madrid beneficia a todos los municipios de nuestra área metropolitana», ha justificado el alcalde.

Sin embargo, y ante la reunión entre ambos mandatarios este jueves, el regidor ha afirmado que no quiere entrar «en ninguna polémica ni controversia» sino que irá al encuentro «con el mejor ánimo» para encontrar soluciones. «Lo que los madrileños nos están pidiendo es que nos sentemos y que pensemos exclusivamente en los en los madrileños de Madrid, en los de Alcorcón, en los de Móstoles o en los de Arroyomolinos», ha apuntado.

Reunión con la alcaldesa de alcorcón

Por otro lado, será este martes cuando Almeida tenga la segunda reunión, en este caso con la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, para abordar las obras de la A-5 y cómo va a afectar a la movilidad.

«Es obvio que Alcorcón es uno de los municipios que van a estar más afectados sin duda por las obras de soterramiento de la A-5 que insisto, son obras necesarias, reclamadas por los vecinos y que van a mejorar también las condiciones de movilidad de los vecinos de Alcorcón cuando estén finalizadas», ha indicado.

Así, ha apostado por la búsqueda de soluciones conjuntas en estos dos años de complicaciones por las obras y ha señalado que ofrecerá su «mano tendida» al Ayuntamiento de Alcorcón, a quien también trasladará la importancia de conseguir esa gratuidad de la R-5 en horas punta.

«He también leído críticas de que hay una cierta precipitación e improvisación en el plan de movilidad. Los cortes se van a producir a partir del mes de diciembre, a partir de la segunda quincena del mes de diciembre. Es que tenemos dos meses para no perfilar, porque ya lo hemos puesto encima de la mesa, sino para cerrar definitivamente de la mejor manera posible el plan de movilidad», ha explicado el primer edil.