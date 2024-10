El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha detallado los últimos datos turísticos municipales y se ha referido a ellos como los «mejores», según ha indicado durante su discurso inicial en el Debate sobre el Estado de la ciudad. En su primera intervención, Barcala se ha centrado sobre todo en hacer balance de la gestión realizada por su equipo de gobierno en el año y medio que ha transcurrido de legislatura. «Hemos cogido un tren de alta velocidad y no pensamos bajarnos hasta que Alicante sea la ciudad que todos queremos y de la que todos podemos sentirnos orgullosos», ha recalcado.

En cuanto al turismo, el primer edil ha destacado estadísticas municipales que reflejan esta actividad como «principal fuente de riqueza», como el incremento del diez por ciento de ocupación respecto al año pasado o el «récord» en este mismo indicador el pasado mes de julio, cuando alcanzó el 86,5 por ciento, una cifra que se redujo ligeramente en septiembre con un 86%.

Además, ha remarcado que el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández «no para de aumentar su tráfico y ha cerrado el mejor agosto de su historia, con cerca de cuatro millones de pasajeros este verano».

Sobre cruceros, Barcala también ha concretado que las previsiones apuntan a que 2024 se cerrará con un centenar de escalas y un impacto económico de unos 60 millones de euros en Alicante.

«Nuestra oferta está diversificada y prácticamente podemos decir que hemos cumplido el objetivo de tener en la ciudad un turismo desestacionalizado. Aumentar la llegada de turistas en temporada baja ha sido y sigue siendo un objetivo prioritario y lo estamos consiguiendo», ha manifestado.

Con estas cifras, el alcalde ha criticado que «algunos se empeñen en alentar una turismofobia totalmente forzada, que no se corresponde con la realidad de lo que se vive». «Céntrense en aportar, señores de la izquierda, aunque sea copiado de otros lugares, porque así nos irá mejor a todos. Lo que sí tenemos claro en el equipo de gobierno es que Alicante no va a morir de éxito. El interés que despierta nuestra ciudad no puede ni debe volverse en contra de sus propios ciudadanos. Al contrario, debe ser como hasta ahora, fuente de riqueza, empleo y empuje de la ciudad abierta y cosmopolita que somos», ha apostillado.

"inflexibles" con pisos turísticos ilegales

Respecto a pisos turísticos, el primer edil ha asegurado que el Ayuntamiento no se va a quedar «de brazos cruzados» para «ordenar y regular» este «tema primordial» y ha asegurado que se han abierto «más de 50 actas de infracción con sus correspondientes expedientes de suspensión de actividad» para la «lucha contra los apartamentos irregulares». «Vamos a ser inflexibles con los que no cumplen la ley», ha indicado.

Asimismo, ha explicado que próximamente el consistorio pondrá en marcha medidas concretas tras adherirse al decreto autonómico que regula las viviendas turísticas y que se está a la espera de un informe encargado por el área de Urbanismo, que se suma a otro elaborado por la Cátedra de Turismo Ciudad de Alicante, y que aportará «información muy útil».

También sobre vivienda, Barcala ha recordado que se está «habilitando suelo para construir 6.000 nuevas viviendas hasta 2027, unas 2.000 de ellas sociales, que contribuyan a la emancipación de los jóvenes y a generar una oferta inmobiliaria creciente, de calidad y a precios asequibles, dentro de un modelo de desarrollo de ciudad compacta, sostenible y conectada».

Además, se ha referido a la cesión de parcelas municipales para la construcción de viviendas en el marco del Plan VIVE de la Generalitat, al cierre de acuerdos del Ayuntamiento con 288 propietarios «para la regeneración de pisos de siete bloques de viviendas en Virgen del Remedio» o a las actuaciones en 12 escaleras «en la mejora de la accesibilidad y la eficiencia energética del Plan de Barrios, financiado con fondos europeos, 9,9 millones de los 15 de la totalidad del proyecto». «Nunca el Ayuntamiento de Alicante había impulsado una actuación de regeneración de esta magnitud en la zona norte de la ciudad», ha sentenciado.

Limpieza: "sancionar conductas incívicas"

En torno a otras cuestiones de actualidad municipal, el alcalde de Alicante ha señalado que las grandes contratas de servicios esenciales como el transporte y la limpieza «ya están plenamente operativas tras sus correspondientes procesos de implantación y son objeto de atención preferente para el equipo de gobierno, por su gran peso específico para la movilidad y la calidad de vida de los alicantinos».

En concreto, en el capítulo de limpieza, Barcala ha reconocido que aún existe un «amplio margen de mejora», pero que es algo que no puede hacer solo el consistorio: «Próximamente lanzaremos una campaña muy potente de concienciación ciudadana y reforzaremos los medios para supervisar y, en su caso, sancionar las conductas incívicas. Todos debemos poner de nuestra parte. Por supuesto, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad de hacer la suya y de mejorar. En ello estamos, pero cuidar de nuestras ciudades es una tarea que nos debe implicar necesariamente a todos».

Barcala ha destacado la incorporación de 108 nuevos vehículos a la flota de la recogida de residuos y limpieza viaria, por un importe de casi 15 millones de euros, y que «cada día más de 400 trabajadores de la empresa concesionaria del servicio, Netial, salen a limpiar la ciudad». Asimismo, ha explicado que se cuenta con 40 nuevos barrenderos y 23 camiones recorren a diario los barrios en horario nocturno y diurno y que «en breve» se incorporarán «cinco inspectores para reforzar el cumplimiento de la contrata, hasta alcanzar un total de 12».

Ordenanza contra el ruido

El alcalde también ha concretado que «en breve» verá la ordenanza contra el ruido que se aplicará «en toda la ciudad y no solo en determinadas calles con alta densidad de locales de ocio». Así, ha dicho que el equipo de gobierno se comprometió a solucionar «el problema del ruido en la ciuda y ya ha dado un gran paso adelante con el informe para aplicar sendas Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS) en Castaños y su entorno, y en el casco antiguo».

En este sentido, Barcala ha indicado que hay que «tomar medidas para equilibrar el derecho al descanso, sin menoscabo de las actividades ligadas a la hostelería y el ocio nocturno, que también generan empleo y economía». «Los equilibrios a menudo son complicados, pero, créanme, que son necesarios», ha apostillado.

El primer edil también ha resaltado la aprobación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en tres anillos de la ciudad «con el apoyo de Vox», sin sanciones ni restricciones de tráfico: «Hemos orientado esta ordenanza a fomentar la movilidad sostenible y a desincentivar las alternativas que pudieran resultar menos convenientes o más contaminantes. Frente a un modelo de 'café para todos', planteamos un modelo alicantino, adaptado a nuestro entorno y a nuestras propias circunstancias, que no son las que existen en otras ciudades, y abordamos la consecución de las zonas de bajas emisiones, pero sin hipocresías».

Barcala también ha aseverado que el Ayuntamiento prevé aprobar «en el plazo de un año» el plan de ordenación pormenorizada del Parque Central, «uno de los proyectos neurálgicos para el desarrollo de la ciudad» y cuya tramitación se ha iniciado este año.

«También hemos avanzado en el desbloqueo de reivindicaciones históricas como el nuevo plan general de ordenación urbana (PGOU), el centro de congresos, la variante de Torrellano o la finalización de la Vía Parque», ha agregado.