Pradales cree que la oferta de EH Bildu "no respeta la complejidad institucional" y suplanta a los parlamentos forales

El Lehendakari, Imanol Pradales, cree que la oferta de EH Bildu al PNV y al PSE-EE para alcanzar un acuerdo presupuestario global para aprobar las cuentas del Gobierno Vasco y las Diputaciones forales, «no respeta la complejidad institucional del país» y pretende «suplantar a los parlamentos forales». Además, considera que hay bases para avanzar en materia de autogobierno entre al menos jeltzales, socialistas y la coalición soberanista, y ha emplazado a buscar «unos consensos de mínimos» entre las tres formaciones políticas.

En una entrevista publicada en el diario Gara, recogida por Europa Press, Pradales ha considerado que EH Bildu «está en una fase histórica de cierto pragmatismo táctico», pero «la cuestión es si eso obedece solo a una posición táctica o realmente hay una visión de país distinta por parte de la izquierda abertzale».

«Yo aún tengo dudas. Creo que es importante pasar de las palabras a los hechos. Eso es lo que le he reclamado a Otxandiano y lo vamos a poder comprobar», ha añadido.

El Lehendakari ha señalado que, «para entrar en acuerdos globales, hay que ir demostrando con otras cuestiones que efectivamente hay una voluntad de pasar de la táctica a una visión más estratégica». Por eso, cree que tiene que ser «prudente».

«Probablemente estamos de acuerdo en que necesitamos recuperar ese sentido comunitario, pero lo que hace es una propuesta de acuerdo político que no respeta la complejidad institucional del país, su realidad confederal, intentando suplantar a los propios parlamentos forales. A mí esta verticalidad me preocupa», ha insistido.

Además, en su opinión, la competencia en fiscalidad está residenciada en las diputaciones forales, y por ello ha querido guardar prudencia ante la posibilidad de su reforma. «Me consta que el compromiso de hacer una actualización fiscal está avanzado. El ámbito fiscal puede ayudar a afrontar muchos de los retos de la vivienda, la emancipación o la transición energética. Soy optimista en que los cambios van a ir en la línea de esos retos», ha asegurado.

Autogobierno

Pradales ha defendido, además, la solidez del acuerdo programático del Gobierno de coalición PNV-PSE, pese a que ambas formaciones mantengan sus diferencias. «En el ámbito del autogobierno también tenemos un acuerdo que dice lo que dice, aunque cada uno de los partidos que sustentan al Gobierno tengamos una ideología y una concepción diferente sobre lo que es Euskadi y con los derechos que le corresponden al pueblo vasco. Yo soy abertzale y obviamente tengo unos principios ideológicos», ha indicado.

En torno a esta cuestión, ha dicho que no va a perder el tiempo en «un debate semántico» de si se abordará en Euskadi un nuevo estatus o un nuevo Estatuto, porque le parece «vacío» y él da relevancia a los contenidos.

Por ello, ha reivindicado el pueblo vasco como «sujeto político con pleno derecho». «Desde el PNV hemos defendido históricamente la necesidad de pacto político. El pacto estatutario de Gernika del 79 es un pacto político con el Estado a favor del desarrollo de un marco de autogobierno y una institucionalización del país. Una vez finalice el desarrollo estatutario y se complete, y eso está pactado y tasado, habrá que abrir la carpeta de un nuevo marco de autogobierno que ensanche, que actualice y que mejore las capacidades de autogobierno que tenemos», ha reiterado.

En su opinión, esto «exige un nuevo pacto político bilateral con el Estado», un «tema central» para él. «La apuesta por el camino del autogobierno de finales de los 70 se ha demostrado acertada, mientras que hubo quien se quedó fuera de ese acuerdo o lo combatió, como la izquierda abertzale, aunque ahora venga a estas posiciones», ha explicado.

Imanol Pradales ha recordado que Euskadi tiene «un marco de autogobierno propio, con sus claroscuros», que ha permitido construir un sistema de salud, EITB, hacer políticas de normalización lingüística, y tener «un marco bilateral de relación fiscal y financiera con el Concierto económico». «Pero en estas décadas todos hemos aprendido también sus limites», ha apuntado.

Para el Lehendakari, «hay un momento de oportunidad política en el Estado que hay que aprovecharlo». También ha puesto en valor el pacto de investidura entre el PSOE y el PNV, «que recoge estas cuestiones, que deben abordarse y negociarse», y que «están incorporadas en el acuerdo programático del Gobierno Vasco».

«Quiero pensar que vamos a avanzar en ese sentido. También hay bases para avanzar entre al menos tres fuerzas políticas, las que sustentan el Gobierno, y veremos la voluntad de EH Bildu. Por lo tanto, tenemos la oportunidad política en el Estado y eso exige cintura y altura política, y exige buscar unos consensos de mínimos entre esas tres fuerzas», ha señalado.

En este sentido, ha remarcado que «hay dos pactos y dos acuerdos residenciados en el Parlamento, uno del PNV con EH Bildu y otro posterior con el PSE-EE». «Ahí hay mimbres para articular un acuerdo de mínimos», se ha mostrado convencido.

En todo caso, ha dicho que no hay que olvidar «que el Parlamento Vasco tiene que aprobar un nuevo marco para un pacto con el Estado, pero que luego tiene que refrendarse en Madrid, y que allí hacen falta también mayorías».

«Por eso, creo que es inteligente buscar, cuando menos, un acuerdo de mínimos entre todas las fuerzas que, de una u otra manera, hemos pactado esta cuestión. Ahora se abre esa oportunidad con la ronda de partidos que iba a liderar Andoni Ortuzar», ha subrayado.

Euskera

En cuanto al tema del euskera, ha abogado por dar «un salto cualitativo en el ámbito de la identidad ligada a la lengua». «Tenemos una juventud que en términos generales estudia en euskera, pero tenemos el reto del uso social del euskera en ámbitos que no sean el educativo», ha subrayado.

A su juicio, esta es una cuestión «fundamental» porque se va a «tener que hacer frente a un impacto migratorio muy importante». «En los últimos cinco años hemos recibido 65.000 personas migradas. La tasa ha pasado del 9,7% al 12,6%, un crecimiento muy alto que tiene un impacto sobre la identidad y la cultura vasca, y sobre el propio euskera, porque nos obliga a pensar las maneras de integración social y cultural también de las personas migradas, y el país necesita a esas personas», ha aseverado. Por ello, ha considerado que esta situación «exige acuerdos amplios sobre cómo afrontar el tema del euskera» con la vista puesta en décadas futuras.

Osakidetza

Por último, Imanol Pradales ha defendido la calidad de Osakidetza, aunque ha admitido que tiene «deficiencias que hay que corregir», pero sobre todo cree que se debe «abordar de manera colectiva la transformación del sistema de cara al futuro», partiendo de «una reflexión compartida».

«Tenemos que pensar cómo transformamos el sistema para que sea sostenible y responda a las necesidades de la sociedad. El pacto de salud debería servir como un foro para abordar esta cuestión. Eso requería bajar el diapasón del debate politico-partidista y creo que en general se ha entendido así», ha dicho.

En cuanto al problema de la vivienda, cree que no se soluciona con leyes, por lo que ha abogado por buscar «fórmulas distintas» para afrontar este problema. «Sinceramente, en general, nos tenemos que levantar del sofá como país, en el terreno de la economía, en el ámbito económico industrial, pero también en otros ámbitos. Creo que el momento es histórico es tan relevante que no es suficiente con acomodarse en el bienestar logrado. Tampoco me vale quien desde el sofá está haciendo las políticas antitodo y antisistema. Creo que tenemos que despertar como país, mojarnos y levantarnos del sofá», ha aseverado.