PNV tiende la mano al acuerdo presupuestario, pero afirma que su modelo y el de EH Bildu tienen muchas diferencias

El portavoz parlamentario del PNV, Joseba Díaz Antxustegi, ha tendido la mano al acuerdo presupuestario propuesto por EH Bildu, pero ha afirmado que su modelo y el de coalición soberanista tienen muchas diferencias. Aunque comparte la apuesta por la colaboración y por hacer política en común entre todos los grupos del Parlamento, ha insistido en que el proyecto político de ambos se parecen «bastante poco en políticas económicas, industriales o fiscal».

«Tenemos muchísimas diferencias, porque el PNV es un partido que cree en que hay que atraer inversiones, que hay que fomentar la empresa para crear puestos de trabajo de calidad y bien remunerados. Queremos una fiscalidad atractiva, y EH Bildu lo que ha venido practicando en los últimos años no se corresponde con eso», ha constatado.

Parlamentarios vascos han debatido este sábado por la mañana en Radio Euskadi sobre la oferta de EH Bildu al PNV y PSE-EE para acordar los presupuestos en el Parlamento vasco y en los tres territorios históricos, en el que el parlamentario jeltzale ha recordado las palabras del Lehendakari, Imanol Pradales, sobre que la formación jeltzale recibe «con los brazos abiertos» esas palabras de Pello Otxandiano, que favorecen la colaboración, pero las ven con «cierto escepticismo y con ciertas dudas».

Según ha subrayado, «una cosa son las palabras y otra cosa son los hechos» y, hasta ahora, «40 años de malas acciones, es muy complicado salvarlos o curarlos con 15 días de buenas palabras», por lo que ha reiterado sus dudas sobre si la oferta de la coalición abertzale es «táctica, estrategia o realmente hay un cambio en la voluntad, en revertir absolutamente lo que se ha venido haciendo hasta el momento».

Transición energética

En todo caso, considera que existe un ámbito para el acuerdo y para que en determinadas cuestiones como la transición energética, la implantación de proyectos de renovables, donde han estado de acuerdo con EH Bildu, puedan alcanzar acuerdos. «Pero es cierto que, si bien no son proyectos antagónicos, también es cierto que no son proyectos absolutamente iguales, con muchas diferencias», ha insistido.

Por otro lado, ha destacado que la propuesta de Pello Otxandiano no respeta la arquitectura institucional de Euskadi, «porque los presupuestos de las diputaciones no se negocian en el Parlamento Vasco».

«Tenemos que respetar las Juntas Generales, las diputaciones y la foralidad, porque es donde se tienen que negociar los presupuestos de las diputaciones», ha manifestado.

Además, ha advertido que se verá «si eso que se ofrece en Euskadi, que es presupuestos a cambio de votos, se hace en Madrid también, o en Madrid no se hace a cambio de votos, y simplemente se hace gratis et amore». «Veremos si el compromiso con Euskadi es el mismo que se tiene en Madrid», ha subrayado.

Por ello, ha dicho que, «quien quiera mejorar y aportar, será bienvenido, pero quien quiera utilizar unos presupuestos para una estrategia política de blanqueamiento o de lo que sea, no contará con nosotros». «Mano abierta, brazos tendidos, dispuestos al acuerdo, pero para mejorar el país y no para hacer estrategia política», ha sentenciado.

En este sentido, ha señalado EH Bildu que en Madrid ha votado a favor de los Presupuestos «seis veces, en Euskadi ninguna». «Cuando en las Juntas Generales de Gipuzkoa y en las de Araba, donde los gobiernos sí que necesitarían vuestros votos, donde vuestros votos sí que podrían hacer sacar adelante los presupuestos, no lo habéis hecho», ha reprochado a la parlamentaria abertzale, Nerea Kortajarena, para afearle también que «aportar y proponer cuando no es necesario, es muy sencillo, pero cuando ha habido que arrimar el hombro», no lo han hecho.

Eh bildu

Por su parte, Kortajarena ha insistido en ver «un espacio de cooperación posible para la construcción de un proyecto de país igualitario» y ha asegurado que, con la propuesta lanzada por su coalición, ofrecen un «espacio de cooperación real a los partidos, pasar un poquito de las palabras a los hechos».

En este sentido, ha apuntado su deseo de que el debate sobre los presupuestos se centre en las preocupaciones «reales» que tiene la ciudadanía. «Debemos avanzar en materias como vivienda, un SMI propio, los cuidados, la transición ecosocial o la fiscalidad», ha explicado, para instar a trabajar para la consecución de un acuerdo amplio que abarcaría a las cuatro instituciones principales, las tres diputaciones y el Gobierno vasco, de forma que, «si se responde con suficiencia a los contenidos», EH Bildu estaría en disposición de respaldar esos presupuestos.

Desde las filas del PSE-EE, su parlamentaria Itxaso Asensio ha recordado la postura de su formación de que, «siempre y cuando se respete la hoja de ruta y los objetivos marcados en el pacto de Gobierno», están abiertos a llegar a acuerdos.

Tras emplazar a esperar a que se presenten los presupuestos, ha resaltado que los socialistas siempre ponen a la gente y sus necesidades «en el centro». «Si están en la hoja de ruta marcada por el Gobierno, negociaremos y llegaremos a acuerdos», ha reiterado, para preguntar a EH Bildu «qué es asumir con suficiencia los contenidos del presupuesto» para apoyarlos. «¿El 50% es suficiente?», ha cuestionado.

Pp

Por el PP, su parlamentaria Laura Garrido ha constatado que «indudablemente en algunos ámbitos hay espacio para la cooperación» entre PNV y EH Bildu, ya que «coinciden en el nuevo estatus, en una propuesta que fragmentaría la sociedad vasca, la dividiría y además que podría superar claramente o superaría en las tesis que le han planteado los partidos nacionalistas en el marco jurídico vigente».

En este punto, ha recordado la reciente propuesta del PP para bajar los impuestos, el IRPF, aumentando las deducciones en dependencia para el cuidado de mayores, en natalidad y ayudas por deducciones por nacimiento de hijo. «Vamos a ver cuál es el modelo del PNV, a quién se acerca. Si se acerca al modelo del PP, que es bajada de impuestos, o se acerca al modelo de Bildu, que es claramente incremento de impuestos», ha emplazado.

Por su parte, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha dicho ver «muy difícil o incluso imposible estar en un tipo de gran acuerdo», porque tienen diferencias con el Gobierno vasco. «Siempre hemos dicho que a acuerdos puntuales estamos dispuestos a llegar, pero en grandes acuerdos de país, con diferencias en los proyectos políticos, de cómo entendemos que tiene que ser el país, no nos vemos con este Gobierno que entendemos que está haciendo las mismas políticas que hacía el Gobierno anterior y que nosotros criticábamos», ha precisado.

Hernández ha señalado que parece que el Ejecutivo está «muy preocupado por la foto, por dar determinada imagen, cuando realmente las políticas no están cambiando, como en el pacto de salud, un gobierno que hablaba de que existían consensos tres días antes de celebrarse una reunión, y que luego ha seguido hablando de que han existido consensos, cuando no es verdad».

Según ha afirmado, él estuvo en esa reunión y dijo que el documento lo iban a estudiar, no le dieron el 'ok' a nada, pero el consejero «sale inmediatamente a decir que ha habido grandes consensos y que todo el mundo está de acuerdo». «Para hacer grandes acuerdos tiene que haber contenidos, y a la gente no se le puede ocultar que hay grandes diferencias entre los distintos proyectos, y nosotros en ese sentido no estamos cerca del Gobierno», ha constatado.