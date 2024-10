La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, acude este viernes al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) con reclamaciones al Ministerio de Sanidad para agilizar el acceso a fármacos o acordar el Plan nacional de Recursos Humanos y críticas al departamento de Mónica García sobre la falta de un «texto definitivo» del anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad o el Real Decreto sobre listas de espera.

En declaraciones a los medios antes de asistir al Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), la consejera madrileña ha recalcado que el orden del día de este encuentro está cargado de «temas puramente administrativos» y los consejeros de las Comunidades Autónomas pondrán sobre la mesa reclamaciones como el Plan nacional de Recursos Humanos «tan necesario por el problema estatal de falta de profesionales» o que se trabaje con los fármacos para que estén accesibles para la población.

En cuanto al Plan nacional de Recursos Humanos, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha vuelto a reclamar la homologación de títulos de médicos y enfermeras para extracomunitarios. «Nos constan 20.000 médicos al menos, aunque realmente son más, porque no nos dan datos reales, y más de 3.000 enfermeras que se puedan homologar para que formen parte de nuestro Sistema Nacional de Salud», ha recalcado.

En ese sentido, se ha referido en concreto a la situación que afecta a los médicos cubanos, «en los que en convivencia con el régimen castrista no les permiten tener los mínimos documentos para que puedan trabajar en nuestro país y esto nos parece un problema grave».

Acceso a fármacos

Uno de los puntos del orden del día de la reunión es el proyecto de Real Decreto que regula el procedimiento de financiación selectiva de los productos sanitarios con cargo a la prestación farmacéutica del SNS. La consejera madrileña ha apuntado que también llevará a la reunión una petición para facilitar el acceso a los fármacos.

«Ha habido un primer paso con el fármaco que trataba el triple metastático de mama, pero en ese nuevo Real Decreto, en esa nueva ley que pretenden plantear, no incluyen ni que se fijen precios ni que se disminuyan los trámites administrativos para que en España tengamos los fármacos antes que en Europa. Tardamos 900-1.200 días y en Europa 180», ha apuntado.

Igualmente, el departamento que dirige Mónica García ha puesto sobre la mesa de la reunión el anteproyecto de Ley de prevención del consumo de alcohol y de sus efectos en las personas menores de edad. En este sentido, Matute ha censurado que no se haya recogido «ninguna alegación» de las planteadas por parte de las Comunidades Autónomas «contra las adicciones y sobre todo el cannabis».

«Nos preocupa mucho porque están confundiendo a la población y están intentando hacer una puerta de entrada a asistencia y a fórmulas magistrales que pueden afectar sobre todo a la población más débil», ha subrayado.

Alegaciones de las ccaa

Además, ha afeado al Ministerio que no haya facilitado un «texto definitivo» sobre estos planes legislativos para que los técnicos puedan decir cómo actuar. «Ellos hacen titulares, nos enteramos por prensa y no tenemos el texto definitivo. Le preguntaremos si las alegaciones que han hecho las Comunidades Autónomas han sido aceptadas, qué han aceptado y cuál es ese texto definitivo», ha indicado.

Respecto al Proyecto de Real Decreto por el que se regula la evaluación de tecnologías sanitarias, la consejera madrileña ha remarcado que se debería contar con representación autonómica, algo que considera «fundamental». Así, ha incidido en que «absolutamente» es fundamental que haya técnicos regionales, «que son independientes, con toda la pluralidad de todas las comunidades autónomas y, desde luego, para desburocratizar, para que haya una separación de lo económico respecto a lo técnico y lo que vale».

«Ahí entran también los fármacos para que podamos hacer más accesibles y más rápido esa tecnología en la que están incluidos los fármacos de alto impacto, fármacos oncológicos, que puedan tener nuestra población. Y las Comunidades Autónomas estamos dispuestas a arrimar el hombro para que no se tarden 1.200 días en que un fármaco llegue porque una vida es valiosa y estamos perdidos», ha subrayado.

Listas de espera

En cuanto a las listas de espera y la anunciada actualización de esta ley anunciada por la ministra de Sanidad para «garantizar más transparencia y trazabilidad», la consejera madrileña ha censurado el «desconocimiento profundo» del Real Decreto de las listas de espera por parte de Mónica García, «una obsesión que tiene».

«En ese Real Decreto están perfectamente especificadas todas las operaciones que se realizan por prioridad, las oncológicas, las que no son oncológicas y desde luego son datos que avala el Ministerio. Lo que pasa es que no le gusta que las Comunidades Autónomas como por ejemplo la de Madrid tengan las menores listas de espera y por lo tanto está diciendo que no tiene o que es incompetente porque no audita esos datos que ella misma avala», ha alegado.

Finalmente, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha insistido en que la Consejería trabaja «para ayudar a la población» y, en este sentido, continuará haciéndolo en salud mental, recursos humanos y fármacos y desde luego alejando a la población de adicciones que es lo que tenemos que hacer.