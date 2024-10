El Gobierno valenciano ha creado 200 nuevos puestos de trabajo de profesionales de Salud Mental, lo que aumenta la plantilla en un 21,4%, y supone «el mayor incremento» aprobado hasta el momento; y licitará asimismo 930 plazas de Hospitales de Día, con lo que la valenciana se convierte en la autonomía líder en número de plazas para la infancia y adolescencia y la segunda para personas adultas.

Así, lo han señalado este jueves la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, tras la reunión de la Comisión Interdepartamental de Salud Mental y Adicciones (CISMA) en la que han participado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez; el conseller de Educación, José Antonio Rovira, y el director de la Oficina autonómica de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez coincidiendo con la celebración este 10 de octubre, del Día de la Salud Mental.

Camarero ha recalcado que el Gobierno de Mazón destina al Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 un total de 724 millones de euros, «un 65% más que lo que destinaba el Botánic». De este modo, se quiere revertir la situación de la Comunitat Valenciana introduciendo estos cambios «estructurales» ya que es la autonomía con la mayor prevalencia registrada de trastornos mentales --al tener un 25,1% frente al 15% de media--, pero es una de las tres con peor dotación de recursos asistenciales.

En ese sentido, ha recalcado en el compromiso del Consell con la Salud Mental mediante «una política de 360 grados» y trabajando «desde la prevención, atención y la empleabilidad» de las personas con problemas de salud mental y al respecto ha recalcado que en este año de funcionamiento ya se han logrado «tres hitos históricos». Este órgano se creó hace justo un año para mantener un seguimiento del Plan Valenciano de Salud Mental y Adicciones 2024-2027 y en esta fecha se dará cuenta de lo que «ya se ha hecho, no de lo que se va arealizar».

En concreto, esta ampliación de plantilla permite disponer de 38 nuevos puestos para especialistas de psiquiatría, 103 para psicología, 34 puestos de enfermería de salud mental, 14 terapeutas ocupacionales y 11 de trabajo social. «Un incremento de profesionales de Salud Mental registrado en 2024 que equivale al 90% del crecimiento total de la plantilla a lo largo de las dos anteriores legislaturas», ha destacado.

Además, el director de la Oficina autonómica de Salud Mental y Adicciones, Bartolomé Pérez, ha explicado que Sanidad está concluyendo el proceso de licitación de 18 Hospitales de Salud Mental para personas adultas, --que entrarán en funcionamiento «en breve»--, ha destacado-- con una dotación total de 450 plazas, y un presupuesto de más de 56 millones para los próximos cinco años, que convertirán a la Comunitat Valenciana en la segunda autonomía con mayor tasa de plazas del país mientras que hasta ahora estábamos en 13ª posición a la cola.

Asimismo, el Consell aprobó el pasado martes la licitación de 18 hospitales de Día de Salud Mental para la infancia y adolescencia, con una dotación de 480 plazas y un presupuesto de más de 62 millones de euros, que calcula que se podrán abrir a mediados del próximo año. Con la creación de estos nuevos centros, la Comunitat se convierte en la autonomía con mayor dotación de plazas en este ámbito cuando estaba en «última» posición.

Pérez Gálvez ha recalcado la importancia de este recurso porque «van dirigidos a aquellas personas para las que el tratamiento ambulatorio se queda corto y necesitan un tratamiento mucho más intensivo» para conseguir evitar que terminen en ingresos hospitalarios porque «entonces es que ya has fallado».

En ese sentido, ha detallado que la Comunitat Valenciana cuenta con 19 camas de ingresos de infantil --«una vergüenza», ha lamentado-- y el objetivo es contar a finales de 2025 con 33 camas nuevas, lo que posicionará a la Comunitat como la tercera autonomía con mayor tasa de camas de hospitalización psiquiátrica para la infancia y la adolescencia.

Pérez Gálvez ha subrayado que la importancia de este incremento de recursos y plantilla es, más que el número en sí, porque garantiza la «equidad» ya que hasta ahora había «una desigualdad brutal» por departamentos sanitarios y ahora «los ciudadanos tendrán la misma antención vivan en Vinaròs o Orihuela».

Además, ha recalcado la importancia de trabajar desde la prevención, sobre todo en los más jóvenes. Por ello, se crean 22 Unidades de Detección Precoz que intervendrán directamente en el medio escolar y que incluyen 56 plazas de Psicología. «Es una novedad importante porque estarán en primera línea, van a permitir detectar precozmente, orientar al profesorado, intervenir directamente en la escuela», ha subrayado.

Prevención escolar

En esta línea, ha recalcado que la formación del profesorado es «un eje fundamental», pero desde el prisma de «apoyar su rol, no de cargarles con roles que no le corresponden, ellos no pueden intervenir directamente sino que tienen que saber cómo ayudar o derivar a los menores».

Para ello se ha puesto en marcha el Programa para la promoción del bienestar emocional y la prevención de las adicciones en el medio escolar. El presupuesto destinado para esta actuación es de más de 10 millones de euros, constituyendo «la mayor oferta» preventiva realizada hasta la fecha en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, las consellerias de Sanidad y de Educación, Cultura, Universidades y Empleo han iniciado un amplio programa formativo dirigido al profesorado y profesionales de la orientación educativa en materias como el uso de las nuevas tecnologías o prevención del suicidio. Además, se creará un Observatorio de salud mental y adicciones para poder contar con «indicadores fiables».

Campaña de concienciación

Para la conmemoración del día mundial, este año la OMS ha querido hacer hincapié en la salud mental en el ámbito laboral. Por ello, Camarero ha explicado que la Generalitat ha puesto en marcha una campaña de concienciación que tiene como lema: 'La carga es invisible, el impacto es real. Trabajemos juntos por la Salud Mental en el ámbito laboral'. Además, ha anunciado que el próximo 15 de octubre se celebrará la II Jornada sobre Salud Mental y Servicios Sociales

Con esta campaña, se trata de dar visibilidad a estas situaciones para aportar soluciones, ya que solo el 17% de las personas que sufren problemas de Salud Mental informan de ello en su lugar de trabajo.

La campaña se ilustra con imágenes de diferentes profesionales en sus respectivos puestos de trabajo. Se difundirá, hasta finales de año, a través de cartelería en centros sanitarios, sociosanitarios y de Labora; colegios profesionales; asociaciones empresariales y Ayuntamientos. Además, se publicará mediante banners en prensa digital, spots en televisiones locales y comarcales, cuñas en emisoras de radio, vídeos en las redes sociales (meta, tikTok y Youtube), mupies y vallas en la línea 0 de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), en metro y tram.