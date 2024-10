Lobato agradece que Tudanca "abra el debate" de las "filtraciones" para "socavar legitimidades": "Nos ha pasado a todos"

El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha agradecido al secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que haya «abierto el debate sobre la forma en la que se trabaja en el partido» y las «filtraciones y fuentes» que buscan «socavar legitimidades».

«Nos ha pasado a todos. Nos ha pasado a todos en los ámbitos autonómicos, en los ámbitos municipales y yo creo que hacer una reflexión colectiva sobre lo que sufren los militantes por culpa de estas actitudes, de estas filtraciones de entornos, fuentes siempre anónimas y escondidas, yo creo que esta reflexión colectiva merece la pena hacerla y aprender todos», ha expuesto el líder de los socialistas madrileños en una entrevista con Europa Press.

La Secretaría de Organización federal suspendía la pasada semana la convocatoria del Congreso regional en Castilla y León defendiendo que considera que no cumplía los estatutos del partido que establecen que las citas autonómicas deben celebrarse tras la federal.

Tudanca acataba la decisión a pesar de no compartirla y defendía que se había «impedido ejercer» a la militancia su voz. Este martes acusaba directamente en una entrevista con 'Onda Cero' al entorno del secretario de Organización, Santos Cerdán, de intentar desestabilizar cinco federaciones, entre ellas Castilla y León Madrid, a través de filtraciones.

"una forma más leal y constructiva en los territorios"

Lobato, por su parte, no ha acotado el círculo, asegurando que no sabe «quién es la gente que se dedica a esto», pero apostillando que entiende «perfectamente» lo que ha planteado Luis Tudanca sobre la «necesidad de que en los partidos políticos» se tenga «una forma de trabajar un poquito más solidaria, leal y constructiva en los territorios».

«Lo que no se puede estar todo el día enfrentado con PP y Vox en las instituciones y a la vez estar a nivel de partido y medios de comunicación todos los días con noticias, con artículos, con esto de los señores fuentes, los señores entornos.. y esto no pasa solo en Castilla y León, yo lo veo en Madrid», ha remarcado Juan Lobato, a Europa Press insistiendo en el efecto en los militantes que están «toda la semana luchando contra Isabel Díaz Ayuso» para luego «sufrir artículos de fuentes y entornos de no sé quién».

Ha reconocido que él mismo lleva «no sé cuántos meses o años» viendo estos artículos «de nombres, de opciones» en torno a su figura y ha recalcado que hay que «dejar trabajar a la gente» porque hay «mucho esfuerzo de muchos militantes, de muchos alcaldes, portavoces que cada vez que ven un artículo de estos con que las fuentes de aquí y de allá lo que sienten es frustración y cabreo».

"es un despropósito en términos políticos"

Ha defendido que entre las bases del partido están «bastante hartos» de que se esté intentando «siempre socavar las legitimidades, socavar el trabajado de tantísima gente». «Tener que estar todos los días bajo el acoso y derribo de noticias que no tienen nada que ver con el trabajo diario de los militantes de lucha contra Ayuso y contra el PP; y contra el PP y Vox en Castilla y León, creo que no es justo con la militancia y creo que es un despropósito en términos políticos», considera el líder de los socialistas madrileños.

Al hilo, ha vuelto a pedir una «reflexión colectiva» dentro del partido porque es importante entender que «no es la forma de hacer política» porque el PSOE es un partido «absolutamente democrático, con órganos donde se puede opinar, un partido que se toma bien la crítica pública también porque sabe que le hace más grande al PSOE».

«Si esto es así, ¿por qué nos empeñamos desde el día siguiente que se elige una secretaria general, un secretario general en un municipio, en una comunidad autónoma... Por qué desde el día siguiente se tiene esa forma de actuar de ataque y de falta de respeto a los militantes, siempre con filtraciones, con los líos», ha afeado Juan Lobato.

Preguntado por si ha trasladado estas quejas a la dirección nacional en Ferraz, Lobato ha insistido en que lo que plantea es «una reflexión colectiva» porque pasa en «los ámbitos municipales, en los regionales y a nivel nacional... no en esta época, pero sí en otras».

Una "reflexión serena" en el congreso de sevilla

En esta línea, Lobato ha pedido que en el partido cada uno «se mire a sí mismo» y se plantee cómo puede contribuir al mismo y cómo respeta a los militantes que «han tomado la decisión de que haya una secretaria general, un secretario general y merecen que esos secretarios generales puedan hacer su trabajo sin sentirse todo el día con los artículos encima de la chepa».

Por otro lado, preguntado por si cree que este tema puede volver convulso el Congreso Federal de Sevilla, ha negado que tenga que ser así porque lo que pide es una «reflexión serena» para poder entender «cómo funciona un partido histórico pero moderno, un partido demócrata, un partido progresista con ambición de cambiar las cosas».

«Esto no tiene nada de enfrentamiento, es simplemente una reflexión y cada uno tiene que hacerla consigo mismo y yo, también, trasladar ese apoyo y ese cariño a los militantes que creo que se lo merecen», ha proseguido Juan Lobato. Cree de hecho que en las bases cuando hay fuentes que intentan dirigirles de cara a un congreso suele ser «absolutamente contraproducente».

Para el líder de los socialistas madrileños quien usa «esta estrategia, estos métodos, no solo hace daño al partido y a los militantes sino a sí mismo» porque los militantes son gente «madura, inteligente» y que entienden «perfectamente quién está por ayudar y quién no».