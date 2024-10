Merino: "La declaración institucional reconoce la injusticia contra Miguel Hernández cometida en una dictadura"

La consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública y portavoz del Consell, Ruth Merino, ha asegurado que la declaración institucional aprobada el pasado martes en apoyo a la anulación de los sumarios judiciales contra el poeta Miguel Hernández era «muy completa» y reconoce «la injusticia que se había cometido en una época que, sin ninguna duda, todo el mundo sabe que fue una dictadura».

Merino, en rueda de prensa para informar de los asuntos tratados en la reunión del pleno del Consell, celebrado en Alicante, se ha referido así preguntada por qué en la declaración institucional aprobada no se incluyó referencias a la represión franquista.

Al respecto, ha aclarado: «No es que se decidiera no incluir ninguna relación al franquismo, no se decidió eso expresamente. La declaración institucional era muy completa, reconocía el valor y la aportación del poeta y la injusticia que se había cometido en una época que, sin ninguna duda, todo el mundo sabe que fue una dictadura». «No se hizo una mención concreta, pero no porque se quisiera excluir», ha insistido.

Por otra parte, preguntada por si el Gobierno valenciano considera que el poeta merecería tener un acto de reconocimiento propio en Orihuela similar al Día del recuerdo y homenaje a las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura franquista que el Gobierno de España celebra el 31 de octubre, ha señalado que no se han planteado «nada». «Se podría valorar, pero hasta el momento no se ha valorado hacer nada similar», ha apuntado.

Declaración institucional

El pleno del Gobierno valenciano aprobó el pasado martes una declaración institucional de apoyo a la petición de la familia del poeta oriolano Miguel Hernández y por la que reclama al Gobierno de España que anule los sumarios judiciales que le condenaron primero a muerte y posteriormente a 30 años de prisión durante el franquismo.

Así lo ha acordado en un texto en el que «en nombre de todos los valencianos, y como reconocimiento a la memoria de uno de sus más ilustres ciudadanos», el Consell «manifiesta su firme adhesión a la petición de la familia de Miguel Hernández, así como de diferentes personalidades y entidades, para la anulación de los sumarios judiciales que en su día fueron abiertos contra él».

«Con esta declaración, la Comunitat Valenciana honra a Miguel Hernández, el poeta que desde su tierra natal elevó la voz por la libertad, la justicia y los derechos humanos, y cuyo legado nos compromete a seguir luchando por una sociedad más justa y digna», señala el texto que se aprueba, según la consellera portavoz del Consell, Ruth Merino, porque es el «momento de dar un paso adelante». La Generalitat enmarca esta declaración en la aplicación de la Ley de Concordia, aprobada el 26 de julio de 2024 en Les Corts con los votos de PP y Vox.