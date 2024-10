La Fiscalía de Sevilla reclama nueve años de cárcel para una mujer, por un presunto delito de asesinato en grado de tentativa cometido sobre su propio hijo de sólo cinco años de edad, al que suministró supuestamente adrede un diurético y un laxante no apropiados para menores, «a sabiendas de que ello podría causarle la muerte».

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, recogido por Europa Press, desde el 29 de marzo de 2023, cuando el menor de edad víctima de los supuestos hechos apenas contaba cinco años de vida, «ha tenido cuatro ingresos hospitalarios con un cuadro de diarrea crónica con vómitos, anorexia y deshidratación», siendo su madre y acusada en este procedimiento su «principal cuidadora».

En tales ingresos hospitalarios, según el escrito de acusación de la Fiscalía, «cuando los médicos le decían que habían terminado los estudios y que se fuese a casa con el niño, se ponía muy nerviosa».

En el último ingreso, en junio de 2023, «la analítica dio como resultado que el niño tenía en su organismo unos fármacos que no le habían sido suministrados en el hospital, que son Furosemida y Doxazosina, un diurético y un laxante que no se encontraban en toda la planta del hospital ya que no son apropiados para menores», prosigue el Ministerio Público.

Todo "a sabiendas"

Según la Fiscalía, «la acusada suministró dichos fármacos al menor a sabiendas de que ello podría causarle la muerte y aceptando el resultado», extremo que la mujer habría negado ante los médicos del hospital, quienes denunciaron el asunto ante la Policía Nacional dando curso al presente procedimiento.

«La vida del menor corrió riesgo porque tuvo trastornos hidroelectrolíticos graves y además una infección en la sangre», señala la Fiscalía, exponiendo que la muerte del menor no se produjo «porque fue atendido hospitalariamente», toda vez que una vez descubierto el asunto, el menor permaneció ingresado bajo custodia policial y «comenzó a ponerse mejor» y a sanar.

Trastorno mental

«La acusada presenta un trastorno facticio aplicado a otro, es decir induce lesión o enfermedad y presenta al otro individuo, la víctima, como enfermo, lo que no le impide tener conciencia de los hechos, aunque su voluntad esté levemente mermada y condicionada por dicho trastorno», reconoce la Fiscalía.

Así, la Fiscalía pide para la acusada, sin antecedentes y en prisión provisional desde su detención, nueve años de cárcel por un delito de asesinato en grado de tentativa, la retirada de la patria potestad y 12 años de prohibición de acercarse a su hijo o comunicarse con él por cualquier método.

Es la pena que pide para ella el Ministerio Público, de cara al juicio promovido en su contra y previsto para el día 30 de este mes en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla.