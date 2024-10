La portavoz socialista anuncia su intención de ser candidata al Ayuntamiento en 2027 porque "hay Maroto para rato"

La portavoz socialista en el Consistorio madrileño ha anunciado en una entrevista en Europa Press su intención de ser candidata al Ayuntamiento en 2027 porque «hay (Reyes) Maroto para rato».

Después de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, lanzara a la edil que está «amortizada políticamente», Reyes Maroto no sólo ha rechazado tajantemente esas palabras sino que ha asegurado que tiene «las ganas, la convicción y la fuerza» para volver a presentarse a las elecciones de 2027, «sea él el candidato o no lo sea».

En estos tres años que quedan hasta la cita electoral, Reyes Maroto trabajará en «convencer a los madrileños de que hay otro modelo, de que hay otra política posible». «Y de que en 2027 confíen en el PSOE con una candidatura que espero que se refuerce porque salimos a ganar», ha afirmado.

"conformismo en el partido socialista en madrid hay que desterrarlo"

«Ilusión» es la clave para Maroto. «Sí creo que el PSOE puede ganar las elecciones. No me conformo con estar en la oposición. Vengo de gobernar, yo he escrito el BOE en los momentos más duros de este país (en referencia a la pandemia y su papel como ministra de Industria, Comercio y Turismo) y esa fuerza transformadora es la que te impulsa cuando estás en un gobierno, esas ganas y, desde luego, se me nota», ha aseverado.

Le gusta el municipalismo, «tocar a la gente», con el objetivo de salir «siempre a ganar porque el conformismo en el Partido Socialista en Madrid hay que desterrarlo». «Queremos un proyecto ilusionante para salir a ganar en el año 2027», ha remarcado.

"tengo esa ilusión que a maestre le puede estar faltando un poco"

«Ilusión» también es lo que cree le diferencia de la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre. «Yo tengo esa ilusión que probablemente a Rita le puede estar faltando un poco porque ya lleva más de ocho años con un proyecto político», ha analizado. «Esa ilusión de los primeros años de cualquier proyecto es algo que a mí se me nota, lo transmito», ha comparado.

Otro elemento que la diferencia de Maestre en su opinión viene de la mano de las propuestas. «A mí me gusta ser muy rigurosa y, no sé si se llama populismo, pero a mí no me gusta prometer lo que no se puede hacer», ha asegurado, tras defender «una política útil» y «creíble», la de «los hechos», la de «los pies en el suelo».

«La calle» se presenta con sello Maroto. «Estamos en el día a día de los problemas de Madrid, pero también en las cosas buenas, vibrantes que pasan en Madrid, algo que también me diferencia un poco de Más Madrid. Son los premios, las celebraciones, porque creo que da también para celebrar en una ciudad que, por ser la capital de España, tiene la suerte de que ocurran, sin convertirlas en un parque temático», ha apuntado.

"recuperar el pulso de la calle"

«No sé si el PSOE ha estado tanto en la calle como estamos ahora pero ahora estamos, y eso es lo importante, el pulso», ha indicado Maroto, tras no obviar la renovación del proyecto político con el que presentarse en 2027. Y siempre «con el ciudadano en el centro» porque aboga por una ciudad «humana».

«Parece un eslogan, pero tenemos que volver a sentir Madrid vibrante, sí, pero humana, porque a veces desgarra ver problemas de la gente que no tiene una ventanilla donde buscar una solución en una Administración donde hay más de 40.000 funcionarios», ha sostenido.

Su misión es «recuperar el pulso de la calle». «Me quedan tres años, y la gente nos tiene que conocer, nos tiene que tocar, tiene que hablar con nosotros y tiene que confiar en nosotros. La gente vota cuando tiene confianza», ha destacado Maroto.

Ve "cansado" a almeida, a quien "no le gusta madrid"

Maroto se presentará a las municipales de 2027, independientemente de lo que haga Almeida, a quien cree que «no le gusta Madrid», que está «cansado de hacer ese papel de alcalde pero, a la vez, portavoz del PP». «Claramente no se ocupa de los problemas de Madrid y se demuestra porque está todo el día hablando y confrontando con el Gobierno de España», ha afeado.

Ella, en cambio, sí está en su papel de portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y lo demuestra preocupándose «por el día a día de los vecinos, por supuesto defendiendo aquello que el Gobierno hace, pero también exigiendo al Gobierno que Madrid esté en la agenda».

La edil socialista ha puesto de ejemplo al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, alguien que está «claramente vetado» por Almeida «porque visibiliza» lo que ocurre en la ciudad, «más allá de la parte de seguridad», reflejando «lo que el Gobierno de España está invirtiendo en la ciudad».

«El señor Almeida se tiene que acostumbrar a que la señora Maroto va a seguir haciendo la oposición que cree necesaria, dura cuando se equivoca y, desde luego, tendiéndole la mano», se ha dirigido al alcalde, a quien le ofreció tres pactos en la primera reunión que mantuvieron hace un año, por la emergencia climática, por la vivienda y contra la violencia de género. «Si él, en lugar de confrontar, hubiera tendido la mano, hoy estaríamos recogiendo los frutos de lo que todos los vecinos esperan, que las fuerzas políticas nos pongamos de acuerdo para resolver sus problemas», ha defendido.

Maroto estará siempre en tender puentes pero no va a consentir «el fango, los bulos, la desinformación que salen de Génova, de la Puerta del Sol o de Cibeles» porque ella está para «hacer política útil» poniendo «propuestas siempre encima de la mesa». Sin embargo, lo que se encuentra enfrente es a un PP «que está haciendo de la política un circo».

La ventaja que tiene es que "almeida no está"

Reyes Maroto ve que parte de una ventaja, «que el alcalde no está». «Se está perdiendo el contacto con la gente. Se le ve poco y además está siempre en eventos como muy comedidos. Yo creo que la ciudad se merece a un alcalde que se patee la ciudad, que se deje ver y que esté también en los problemas», ha demandado.

Sin embargo, se encuentra con un alcalde que se limita a «vender lacitos, titulares», de los que está cansada, como cree que igual que la ciudadanía, «porque cada cinco meses vende lo mismo, aunque de otra manera». «Madrid se merece un poquito más de política de altura», ha afirmado.