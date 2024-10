Mazón promete "desjudicializar" los aportes a l'Albufera si el Gobierno cumple con el agua para el lago

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que está dispuesto a retirar el recurso contencioso-administrativo presentado contra el Gobierno por las aportaciones hídricas al lago de l'Albufera de València si el Ministerio para la Transición Ecológica «cumple» con el agua que debe destinar a este espacio natural.

Tras su reunión con el presidente del Gobierno, Mazón ha explicado que Pedro Sánchez «está de acuerdo» con que los representantes del Ministerio «se sienten con la Generalitat para desbloquear de una vez» este asunto, ahora que acaba de empezar el nuevo año hidrológico a partir del pasado 1 de octubre.

En rueda de prensa en la Moncloa, Mazón ha destacado que este es uno de los temas en los que ha llegado a un «acuerdo» con el jefe del Ejecutivo, aunque ha remarcado que estará «vigilante» para que se cumplan.

Según ha expuesto, la Generalitat se vio «obligada a judicializar» este asunto al «no cumplir» el Ministerio con las aportaciones para l'Albufera. En cualquier caso, ha subrayado que él quiere «desjudicializarlo» y que retirará el contencioso «tan pronto como se autorice la llegada de agua al lago».

«No quiero tener una relación judicial ni discrepante con el Gobierno, quiero que llegue agua a la Albufera, es el único objetivo», ha enfatizado, y ha llamado a «cuidar de una joya que no solo es de los valencianos».

Frente común con murcia por un pacto nacional del agua

Por otro lado, respecto al trasvase Tajo-Segura, Mazón ha exigido a Sánchez un pacto nacional del agua y le ha propuesto un cambio de la ley para que «sea la comisión de expertos, la comisión de explotación, quien decida cada vez las aportaciones al trasvase; sin interferencias políticas, sin que una mano ideológica o política entre a ello».

«El presidente se ha comprometido a estudiarlo», ha resaltado, si bien ha remarcado que «un compromiso de estudio es un compromiso de estudio». Y ha añadido posteriormente: «Si se lo apunta será que lo va a estudiar, y si no me habrá engañado».

«Pero nosotros no vamos a renunciar nunca al agua que nos corresponde; no como valencianos, sino como españoles», ha reiterado, y ha llamado a «despolitizar» la cuestión del agua en España y a no judicializarla. Al respecto, ha lamentado que «la Generalitat ha tenido que recurrir demasiadas decisiones del Gobierno» respecto al Tajo-Segura.

Además, el jefe del Consell ha trasladado a Sánchez la posición «ejemplar» de la Comunitat Valenciana «junto a Murcia» --el presidente murciano, Fernando López Miras, también se ha reunido este viernes con el jefe del Ejecutivo-- en materia de reutilización y depuración de agua. «Nos consideramos con la suficiente autoridad moral como para despolitizar entre todos este asunto», ha aseverado.

Preguntado por si hay unidad con el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado que «no hay día» en el que discrepe con él respecto al agua: «Queremos despolitizar el asunto y que decidan los técnicos. Queremos un pacto nacional del agua (...) Tenemos un frente común muy claro y justo».

Mesa de la sequía

En cuanto a la falta de lluvias, Mazón ha exigido a Sánchez que convoque urgentemente la Mesa de la Sequía en España, «una exigencia fundamental para las tres provincias y especialmente para el norte de Castellón».

Y es que ha lamentado que la Comunitat Valenciana estuvo el pasado verano en situación extrema: «Hemos tenido que llevar cubos de agua en camiones a ganaderías donde las vacas se estaban muriendo de sed».