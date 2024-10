Alumnos, docentes y organizaciones sindicales se han concentrado para reclamar al Consell instalaciones «en condiciones», con «seguridad y dignidad», para el Conservatori Superior de Dansa (CSDV) de València y la Escuela Superior de Arte Dramático de València (ESADV).

Según denuncian, el estado del actual edificio es «deplorable» y exigen subsanar los daños o, si no fuera posible, habilitar un nuevo complejo con «infraestructuras de calidad». En este sentido, aseguran que, tras más de una década de reivindicaciones, se movilizan para conseguir mejoras. «No nos conformamos», advierten.

Centenares de estudiantes, acompañados por sus docentes y con el apoyo de sindicatos y artistas, como el dramaturgo Rodolf Sirera y la coreógrafa Rosángeles Valls se han concentrado este viernes ante la sede de la escuela para instar a la administración a «hacer todos los esfuerzos que pueda» ya que, a su juicio, «se pueden hacer muchos más para dignificar estas enseñanzas».

Recalcan que tras más de 15 años pidiendo unas instalaciones «dignas, adecuadas y acordes», el Conservatori Superior de Dansa de València y la Escuela Superior de Arte Dramático de València se unen para pedir una inversión en para el aprendizaje de unas Enseñanzas Artísticas Superiores de calidad «que ha de ir más allá de la sustitución de unos viejos barracones por otros nuevos».

En este sentido, recuerdan que el CSDV ya nació en barracones en el 2002 y cuando el Conservatori Superior de Música de València se mudó a unas nuevas instalaciones en 2010 cerca de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el CSDV se unió a la ESADV en el antiguo edificio central de Camino de Vera.

Desde entonces --lamentan-- ven «cómo los techos se caen, las cornisas se desprenden, los baños se inundan, la red eléctrica y de alta tensión se deteriora o los suelos se astillan y se levantan».

En declaraciones a los medios, la representante del Consejo Escolar de la Escuela Superior de Arte Dramático de València, Lua Delcamp, ha reivindicado un edificio «donde poder desarrollar unos estudios artísticos, públicos y de calidad» porque este tiene «unas faltas muy graves» que perjudican a la calidad de los estudios y «hasta de la salud física y mental» de los estudiantes.

En esta línea, Delcamp ha hecho hincapié en que las instalaciones son «totalmente peligrosas» para la salud, ya que hay agujeros en el suelo donde los estudiantes entrenan. «Mientras bailamos o hacemos teatro, ha habido gente que se ha lesionado a causa de chafar esos agujeros y esto repercute en su salud física, ya que no puede estudiar y hacer todos los ejercicios requeridos», ha apuntado.

En cuanto a la salud mental, Delcamp ha incidido en que las «condiciones deplorables» hacen que los alumnos vengan «con menos ganas y practiquen siempre con cuidado al estar pendiente de las instalaciones». Asimismo, ha remarcado que hay baños que no funcionan y los estudiantes no se pueden duchar, por lo que hay riesgo de resfriarse al abandonar el edificio «todo sudado». «Es todo un bucle y una cadena que no nos hace nada de bien», ha lamentado.

Los alumnos culpan de la situación a la Conselleria y al Institut Superior de Ensenyances Artístiques (ISEACV) porque se sienten «olvidados» y «marginados». «Como este edificio es el que hemos tenido siempre, parece que nos tengamos que conformar y hemos dicho que ya no queremos más. No nos conformamos», ha reivindicado.

"los barracones han comenzado a derrocarse"

Por su parte, el catedrático de Escenificación aplicada a la Danza en el Conservatori Superior de Dansa de València, Juan José Prats, ha alertado que «los barracones han comenzado a derrocarse» al mismo tiempo que ha lamentado que «han vuelto a construirse».

Además, ha destacado que, al estar al aire libre y no haber cubierta, «si las condiciones climatológicas son adversas, una persona no tiene condiciones laborales dignas». Así, también ha remarcado que «no hay una buena línea de internet», lo que dificulta la tarea del profesor e investigador.

Paralelamente, ha criticado que el ascensor no funciona «porque no se ha pasado una revisión». «Era un edificio decadente porque iban a construir otro nuevo, pero no se ha construido nada y seguimos con el mismo complejo. Es una situación intolerable», ha expresado.

"estamos en contacto"

Por otro lado, la secretaria de Política Educativa de la Federación de Educación de CCOO, Cristina Sánchez, ha declarado, en cuanto a la relación con las administraciones, que «estamos en contacto» y ha avanzado que sí se han reunido con el ISEACV y «todos coincidimos en que los esfuerzos no son suficientes».

«Hemos pedido por escrito la creación de un grupo de trabajo para acompañar al ISEACV y a la Conselleria en este proceso de transición de una infraestructura obsoleta para infraestructuras nuevas y con la dignidad que merecen», ha reconocido.

Preguntada sobre si ha habido respuesta de la Conselleria, ha expresado que «se ha reconocido que las infraestructuras no son las adecuadas y se han hecho inversiones en este sentido que han sido insuficientes».

En esta línea, Anna Oliver (STEPV) ha instado al ejecutivo autonómico a «actuar de manera inmediata». «Necesitamos una solución ya que dé respuesta a las necesidades del centro, de los que conviven en este edificio» ha afeado.

Desde UGT, se ha denunciado que este edificio «no cuenta con un plan de riesgos». Además, han calificado de «deplorable» la situación del centro escolar.

«Es fundamental que la Conselleria tome nota de todas las reclamaciones que se están haciendo este viernes y proceda a la construcción de un edificio moderno, funcional, emblemático para València y para toda la Comunitat Valenciana», han recriminado.