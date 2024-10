Ayuso lamenta que la seguridad "se ponga a los pies" de Bildu: "Llegó al poder acabando con la vida de policías"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado que la seguridad y el orden público de España «se ponga a los pies» de EH Bildu, «que ha llegado al poder acabando con la vida de policías, guardias civiles, militares, civiles y niños»,

Lo ha expresado este viernes en el acto de conmemoración del 30ª aniversario de Radio Intereconomía, que se celebra en el Teatro Real, donde ha cargado contra el Gobierno central por «desproteger a las mujeres, a la policía, a la Corona, a los creyentes, a los catalanes no independentistas y a los jueces».

El grupo parlamentario de Bildu en el Congreso ha pactado con el Gobierno de coalición reformar la Ley de Seguridad Ciudadana para acabar con el uso de las actuales pelotas de goma por parte de las Fuerzas de Seguridad, acabar con la «discrecionalidad» en la imposición de sanciones administrativas por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia y también presentar en un plazo de seis meses una reforma de la Ley de Extranjería para poner fin a la conocidas como 'devoluciones en caliente' de migrantes en frontera.

«Lo más doloroso de todo es que esto lo hace de la mano de Bildu, quienes sabemos qué son y quiénes están detrás de ellos. Creo que se les debería haber llevado al Tribunal Supremo para saber en su momento si era posible o no su ilegalización. De haber sido así, mucho de lo que está sucediendo no iría a más, porque esta coalición no podría resistir en pie un solo día. Un partido que lleva terroristas en sus listas tendría que haber sido, probablemente, ilegalizado», ha apuntado la dirigente madrileña.

Ayuso ha alertado que «no se sabe qué hay detrás de este pacto». «El presidente (Pedro Sánchez) nunca ha tenido valor de exponer públicamente su contenido, pero sí que sabemos que Bildu es el socio más leal y el primer socio que ha tenido en esta perversa coalición», ha señalado durante su intervención.

La presidenta ha lamentado que «así es como está nuestro Estado de Derecho por estos votos». Asimismo, ha avisado que el Gobierno de España «quiere que las recepciones de los hoteles se conviertan en comisarías». «Es la perversión de lo que estamos viendo. Se está criminalizando la vida real y se va normalizando el crimen», ha lanzado.

Reforma de la ley mordaza

La nueva ley, según ha detallado la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, pondrá fin a la «discrecionalidad» que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia, las que más se imponen desde 2015, según ha enfatizado el portavoz de Interior de Bildu, Jon Iñarritu. «A partir de ahora esas sanciones deberán ser objetivables y justificadas, terminando así con la discrecionalidad o subjetividad en las mismas y protegiendo el derecho a la libre expresión», ha dicho Aizpurua.

En concreto, sólo podrán sancionarse los «insultos o injurias» que no sean delito, pero sí «expresiones relevantes». Además, las sanciones por faltas de respeto se cancelarán en caso de que la persona sancionada se retracte y las faltas por desobediencia pasarán de falta grave a falta leve.

Éstas últimas sólo serán sancionables cuando haya un «negativa expresa a cumplir una orden legal y ajustada a la legalidad» o exista una «resistencia corporal a un mandato de los agentes» siempre que estén ajustados a la normativa.