Mazón promete "no renunciar ni a un céntimo" de la deuda histórica ni al fondo de nivelación

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha garantizado que su gobierno no renunciará «ni a un céntimo de la deuda» histórica provocada por la infrafinanciación autonómica, que ha augurado que «va a seguir subiendo» porque el sistema actual «es un desastre», ni tampoco al fondo transitorio de nivelación que rechaza el PSPV.

En la sesión de control en Les Corts, Mazón ha avanzado que durante este miércoles por la mañana se reunirá con PSPV, Compromís y Vox para presentarles un documento que recoge los 56 motivos por los que la Comunitat Valenciana «no puede esperar más» para recibir la financiación, a dos días de su encuentro en la Moncloa con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dentro de su ronda con los presidentes autonómicos.

Entre esos motivos figura un fondo transitorio de nivelación para igualar a la Comunitat a la media de comunidades hasta la reforma de la financiación. Mazón ha vuelto a criticar la negativa del PSPV a apoyar este fondo, que provocó que el pasado viernes no hubiera un acuerdo de la plataforma Per un Finançament Just.

Tras reprochar a los socialistas que no tengan «nada que decir» y hayan «renunciado» al fondo, les ha acusado de haber cometido «la peor traición a todo el mundo, hasta a --el expresidente de la Generalitat-- Ximo Puig» que «hace año y medio» solicitaba esta medida.

Así, se ha preguntado «qué tenemos hoy del PSOE», un partido que «dinamita y rompe el consenso de un frente común por una financiación justa». Por ello, ha pedido a los socialistas que dejen de «inventarse fascistas por el mundo» y les ha emplazado a «empezar a defender la Comunitat Valenciana» porque, a su juicio, «hasta el momento lo único que han hecho ha sido traicionarla».

Respecto al documento de 56 motivos, el jefe del Consell ha explicado que ya se lo ha entregado a los sindicatos CCOO PV y UGT-PV y a la patronal autonómica CEV para que hagan «sus aportaciones», al tiempo que ha rechazado las críticas de Compromís de que se trata de «un papelito»: «Eso que llama papelito se trata de defender la Comunitat Valenciana».

"¿qué fondo defiende?"

Por su parte, el síndic del PSPV, José Muñoz, ha contrapuesto la «catadura moral» de Mazón, al que ve «instalado en la mentira» en materia de financiación, y le ha preguntado «de qué consenso habla» cuando fue el PP el partido que «no estaba» en la plataforma Per un Finançament Just cuando se fundó.

Además, ha preguntado al jefe del Consell «qué fondo transitorio defiende, si el de los expertos que trae más dinero a la Comunitat o el del PP que llevará a Galicia 700 millones más», y si va a defender la quita de la deuda de la autonomía: «¿Va a hacer algo o directamente seguir mintiendo de manera deliberada, va a decir la verdad algún día?».

En este punto, la consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha afeado a Muñoz su «cuajo» para hacer esas afirmaciones y ha reivindicado que Mazón ha defendido «desde el primer día los intereses de los valencianos». «No intente dar la vuelta a la tortilla», ha reclamado, al tiempo que ha acusado a los socialistas de «dar la espalda» a la Comunitat y «desviar el tiro».

En cualquier caso, ha garantizado que el Consell no va a dejar de defender que la Comunitat esté «nivelada al resto del país», algo que el PSPV a su juicio no hace «en una auténtica traición al haber dinamitado el consenso entre los partidos, agentes sociales y la sociedad». «Todavía están a tiempo de no plegarse al 'sanchismo' y defender los intereses de los valencianos», ha avisado a los socialistas.

Compromís carga contra pp y pspv

En su intervención, el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado la subida de la deuda hasta casi 60.000 millones, «la mayor desde el segundo trimestre de 2015 cuando gobernaba el PP», y ha criticado las enmiendas presentadas por el grupo 'popular' a su proposición de ley de trato justo en financiación, que se tramita en Les Corts.

Baldoví también ha criticado la «ruptura» de PP y PSPV en materia de financiación «tras años de trabajo y consenso», ya que los 'populares' «renuncian a la reivindicación clave del pago de la deuda histórica» y los socialistas «ahora se oponen al fondo de nivelación cuando estaban a favor».

«El mensaje al Partido Socialista es bien claro: ser de izquierdas no es incompatible con la defensa de los intereses valencianos por encima de todo, y Compromís lo demuestra», ha recalcado, para remarcar que su coalición apoya al Gobierno pero le reclama lo mismo que cuando lo presidía Mariano Rajoy.

Por tanto, Baldoví ha exigido a Mazón que no se ponga «de perfil» en materia de financiación y retire las enmiendas «infames» del PP a la ley de trato justo, ya que de lo contrario actuaría «como un delegado de Alberto Núñez Feijóo -líder del PP- o un subdelegado de Isabel Díaz Ayuso -presidenta de la Comunidad de Madrid-». «Menos papelitos y más votar leyes para que vayan a Madrid», ha urgido.

En su réplica, Mazón ha recordado que el PP ha apoyado «todas» las iniciativas presentadas por Compromís en Les Corts sobre financiación, a diferencia del PSPV, y ha explicado que su grupo enmendó la ley de trato justo «porque tiene graves deficiencias técnicas».

«Os molesta que os ayude a hacer las cosas bien, yo lo siento», ha ironizado, y ha recordado a Baldoví que la pregunta que registraron en la sesión de control tenía que ver con la ruptura del gobierno PP-Vox y no ha aludido a ello.