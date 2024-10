Élite Taxi propone no prestar servicio a los vecinos del Park Güell de Barcelona ante sus quejas

El portavoz de Élite Taxi, Tito Álvarez, ha propuesto no prestar servicio a los vecinos del Park Güell, en el barrio de La Salut de Barcelona, porque culpabilizan a los taxistas de la masificación y del exceso de turistas en la zona.

En declaraciones a Europa Press este lunes, ha asegurado que ellos no tienen la culpa de la cantidad de turistas y ha lamentado que la asociación de vecinos no quiera dialogar con el sector: «Si los vecinos no nos quieren ahí, pues no vamos».

«Estamos mandando un mensaje: cuidado porque si molestamos no vamos a estar ni para los guiris ni para los residentes», y ha explicado se trata de una propuesta a la que el resto de taxistas se pueden adherir o no.

Para Álvarez, las quejas de masificación de los vecinos son legítimas, pero ha lamentado que se señale a los taxistas: «No somos culpables de la situación, el Park Güell seguirá estando allí».

Parada de taxis

Álvarez ha admitido que hay taxistas que no respetan la normativa de la estación de taxis, pero ha abogado por encontrar una «solución satisfactoria para todo el mundo».

A su juicio, la solución, que debe de ser consensuada, pasa por mejorar la gestión del espacio con más personal, sea del Ayuntamiento de Barcelona o voluntarios.

Ayuntamiento de barcelona

Fuentes municipales consultadas por Europa Press han asegurado que el gobierno municipal «ha asumido desde el primer momento la gestión de las externalidades del turismo y los problemas de convivencia» en el barrio de la Salut.

Han «rechazado tanto el señalamiento del taxi como la intención de dejar sin servicio a un barrio» de la ciudad.

Las mismas fuentes han recordado que a finales de julio se eliminó la parada de taxis que había en la rambla de Mercedes, y que están trabajando para ampliar la zona de acceso restringido a vehículos de residentes, que ya está señalizada.

También se ha reforzado el servicio de las líneas de autobús 116, 24 y V19, y ya no se pueden comprar entradas de forma presencial para visitar el Park Güell «para evitar que visitantes se desplacen hacia el barrio y se encuentran sin entrada, y para distribuir y escalar mejor estas visitas».