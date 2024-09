La Comisión de Hacienda de las Cortes debate una PNL de VOX para reducir el gasto ineficiente de la Administración

La Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón ha debatido este lunes una proposición no de ley de VOX para establecer «mecanismos que reduzcan el gasto ineficiente e innecesario de la Administración pública de Aragón» y que «se aprovechen las ventajas de las nuevas tecnologías para racionalizar el gasto y mejorar los servicios públicos a los ciudadanos aragoneses».

Finalmente, la iniciativa no ha salido adelante al no contar con el voto a favor de ninguno de los grupos parlamentarios del órgano sectorial excepto VOX.

El diputado de VOX Fermín Civiac ha iniciado la comparecencia haciendo alusión a que «la estabilidad financiera, la sostenibilidad del gasto público y la regla de gasto van a ser de nuevo los protagonistas y es fundamental que nos anticipemos con medidas efectivas para nuestros ciudadanos».

Además, ha advertido de que «el Gobierno de Azcón tiene que romper con el continuismo con ejecutivos anteriores, no podemos también hacer en materia de hacienda pública lo mismo que hizo el Partido Socialista, que llevó a la realización de presupuestos incrementados sin objetivos medidos».

Desde el PP, María Navarro ha destacado: «Gobernamos y gestionamos para cumplir los objetivos con los que nos hemos comprometido con los ciudadanos». Navarro ha señalado que se está trabajando desde el Ejecutivo con medidas como «la aprobación del Plan General de Contratación Pública o el trabajo que se está llevando a cabo en Aragón para la elaboración de una ley trasversal de todos los Departamentos para la simplificación de la Administración».

Por su parte, el parlamentario del PSOE Óscar Galeano ha coincidido en que «hay propuestas en las que es imposible no estar de acuerdo y no compartir». No obstante, ha manifestado que «la problemática es que su iniciativa desprende incoherencia y estructura de un discurso que quiere alentar victimismo de lo privado hacia lo público». Asimismo, ha reiterado que «hay muchas solicitudes que ya se aprobaron durante el Gobierno anterior».

"chiringuitos"

En representación de Chunta Aragonesista, José Luis Soro ha expresado que «desde que salieron del Gobierno de Aragón, se han acabado esos chiringuitos de forma sustancial». El parlamentario ha indicado que «hay cuestiones como la digitalización o la simplificación de procesos en los que no es posible no estar de acuerdo, pero el problema no es la cuestión lanzada, sino la premisa y los prejuicios de esta iniciativa».

Para la diputada de Aragón-Teruel Existe Pilar Buj, «lo que proponen es interesante pero que está mezclado con populismos, bulos y mentiras, y así estas propuestas pierden fuerza para demostrar aquellas propuestas que son útiles». Además, Buj ha puesto de manifiesto que «el neoliberalismo en la evaluación de los servicios públicos empaña sus propuestas, pues muchos programas sociales no pueden ser medibles, ya que van a mitigar problemas sociales y estructurales».

En última instancia, el diputado de IU, Álvaro Sanz, ha insistido en que «no compartimos sus análisis». Sanz ha dicho: «Cuando ustedes están en la oposición solicitan rebajar el gasto público y privatizar servicios públicos, pero mientras que cuando están en el Gobierno aumentan los impuestos indirectos e incrementan subidas como las de altos cargos».