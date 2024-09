Moreno apuesta por acuerdos con el Gobierno en materia de vivienda "por el camino del diálogo y no por la imposición"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apostado este lunes por acuerdos con el Gobierno central en materia de vivienda «por el camino del diálogo y no por la imposición».

Así se ha pronunciado Moreno durante el acto de entrega de llaves de la nueva promoción de 60 viviendas protegidas de Matadero Sur, en Cádiz, al que también ha asistido el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas.

Según Moreno, el objetivo tiene que ser construir más viviendas a precios asequibles y, para ello, se está trabajando con el resto de administraciones, al tiempo que ha considerado que hay que facilitar la construcción a través de la simplificación y reduciendo esos procedimientos administrativos que encarecen la vivienda.

«En definitiva, tenemos mucho que trabajar, mucho que hacer, y eso lo tenemos que hacer el conjunto de las administraciones», ha señalado Juanma Moreno, quien ha apelado al acuerdo entre las administraciones, aunque se tengan «soluciones diferentes para un mismo problema»: «A veces unos piensan que interviniendo el sistema se puede garantizar, otros, por la práctica, creemos que no».

Ha insistido en que la vía tiene que ser el acuerdo entre administraciones: «Acuerdo por el camino del diálogo siempre, del respeto, y no por la imposición, y que nos dé soluciones a largo y medio plazo para que podamos tener un mercado de vivienda asequible para los ciudadanos de Andalucía y el conjunto de los españoles».

Durante su intervención, Moreno ha ofrecido algunos datos, como el hecho de que, en Andalucía, en los últimos cinco años, la promoción de viviendas protegidas se ha multiplicado por tres, respecto a los cinco años anteriores, con más de 10.000 viviendas. Ha indicado que se están desarrollando suelos residenciales para impulsar la construcción de más viviendas, concretamente, de 17.500, al tiempo que ha puesto en valor la medida sobre el aval de la Junta para el acceso de jóvenes a la vivienda. Ha aludido también a que está en marcha una nueva Ley de Vivienda de Andalucía.

De cara a los Presupuestos andaluces de 2025, el presidente ha expuesto que se quieren incluir medidas fiscales para facilitar el acceso a vivienda a más de 40.000 andaluces.

Previamente, el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha reivindicado también la colaboración con la Junta para «dotar de vivienda digna y asequible a los ciudadanos cuando así lo necesitan» porque «si no tienes una vivienda digna para tu familia, es difícil garantizar el estado del bienestar social».

Lucas ha defendido también la colaboración público-privada «para intentar aprovechar el esfuerzo de todos aquellos que quieran aportar soluciones para intentar afrontar la emergencia» habitacional que se vive en España.

El mensaje lanzado este lunes por Juanma Moreno se produce después de que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, advirtiera la pasada semana de que las comunidades autónomas que no cumplan con la Ley de Vivienda, en referencia a las gobernadas por el PP, no recibirán financiación estatal para sus políticas de vivienda. Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió el viernes desde Cádiz a la Junta de Andalucía de que no puede «pretender no cumplir la Ley de Vivienda» o llevarla al Tribunal Constitucional (TC), cuando la falta de una vivienda es un problema que afecta a miles de andaluces.