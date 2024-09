Mazón se reunirá con Sánchez sin acuerdo de la Plataforma pel Finançament tras el 'no' del PSPV al fondo de nivelación

La plataforma Per un Finançament Just no ha llegado a un acuerdo en su reunión de este viernes entre agentes sociales y partidos políticos debido a la negativa del PSPV a mantener la petición de un fondo de nivelación para la Comunitat Valenciana hasta la reforma de la financiación autonómica. En lugar de ello, los socialistas proponen adaptar las reivindicaciones al «nuevo escenario» estatal en materia de financiación.

En consecuencia, el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, acudirá dentro de una semana a la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sin un documento de reivindicaciones pactado por esta plataforma, que llevaba sin reunirse desde noviembre del año pasado. En cualquier caso, sindicatos, patronal y partidos han acordado volver a reunirse en octubre para plantear posibles acciones durante noviembre, cuando se cumplen siete años de la constitución de la plataforma y de la gran manifestación que tuvo lugar en 2017 por la financiación. Entre los partidos, el PSPV ha justificado las discrepancias en la necesidad de reabrir el debate ante el «nuevo escenario» abierto por Sánchez con la financiación y la quita de la deuda, mientras el PPCV ha culpado a los socialistas de la falta de unidad y Compromís ha reivindicado ser la única fuerza que obedece estrictamente a los intereses valencianos. Por parte de los agentes sociales, la patronal autonómica CEV ha salido «decepcionada» de la reunión y ha instado a los partidos a no seguir las directrices de sus direcciones estatales. CCOO PV también ha lamentado la falta de acuerdo y ha llamado a seguir buscando consensos, al igual que UGT-PV aunque en su caso se ha mostrado «optimista». (((Seguirá ampliación)))