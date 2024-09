Mendoza no entiende "el barullo" por las mociones por el derecho a decidir de PNV y EH Bildu y dice que es algo normal

La diputada general de Gipuzkoa, Eider Mendoza, ha afirmado que no entiende «el barullo» que se ha montado por las mociones a favor del derecho a decidir y la bilateralidad con el Estado acordadas entre el PNV y EH Bildu, que, según ha apuntado, es algo «normal y habitual» en los plenos de política general de Juntas Generales. Además, ha asegurado que se mantiene «la buena relación» entre los socios de Gobierno en la Diputación Foral, jelzales y PSE-EE.

Los grupos de PNV y EH Bildu de las Juntas de Gipuzkoa han sacado adelante esta semana dos mociones transaccionales en las piden que el nuevo estatus que se trabaje en el Parlamento Vasco recoja el derecho a decidir del pueblo vasco y reclaman una relación de bilateralidad con el Estado. Las propuestas fueron rechazadas por el PSE-EE y el PP, y Elkarrekin Podemos se abstuvo.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, la diputada general ha recordado que se trata de mociones «que se suelen aprobar todos los años» en los plenos de política general, en las que se habla de derecho a decidir y de más autogobierno.

«Por tanto, no ha sido ni mucho menos una novedad. Yo creo que la novedad es el barullo que se ha montado alrededor, que he llegado a pensar incluso que puede ser una manera de intentar no sé si reaccionar o interpretar los procesos internos que se van a dar dentro del partido», ha añadido.

Eider Mendoza ha recordado que el PNV es una formación abertzale y «tiene toda la lógica» la reivindicación del derecho a decidir. Tras recordar que gobiernan en la institución foral con el PSE-EE, ha señalado que cada partido tiene su ideología y no renuncian a ella.

«Por lo tanto, es absolutamente natural, nuestro partido se creó para ello y no entiendo que pueda sorprender a estas alturas una reivindicación absolutamente lógica y natural que se da todos los años», ha manifestado.

Tal como ha destacado, en el pleno de política general también hacen «reivindicaciones políticas». «Lo entiendo dentro de la normalidad y es lo habitual», ha remarcado.

Mendoza ha subrayado que jeltzales y socialistas, socios en el gobierno del territorio, mantienen una buena relación y ha precisado que la polémica generada «fue interpretado con sorpresa por parte de ambos partidos», por el «revuelo o barullo que se produjo».

«Insisto, no es ninguna novedad, el Partido Socialista tiene su ideología, el PNV tiene la suya y, por supuesto, la reivindicamos y la compartimos con quien tenemos puntos en común, en este caso con EH Bildu y Podemos se abstuvo», ha indicado.

La diputada general ha explicado que ya se sabía cuál era la postura del PSE-EE y del PNV antes de conformar el gobierno de la Diputación Foral. «Hemos tenido la voluntad de avanzar juntos y, por supuesto, sin renunciar a las ideologías», ha concluido.