De Andrés asegura que el proyecto de Pradales "ahonda en el declive" de Euskadi, cuyo futuro "está comprometido"

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha asegurado que el proyecto del Lehendakari, Imanol Pradales, «ahonda en el declive» de Euskadi y le ha pedido responsabilidad, porque «el futuro está comprometido».

En una comparecencia en Bilbao, el líder de los populares vascos ha hecho un análisis de la actividad al inicio de esta legislatura, que ha comenzado con las comparecencias en el Parlamento de los distintos consejeros vascos.

Javier de Andrés ha resaltado la «atonía, la falta de estímulo y el continuismo» que, a su juicio, han caracterizado las propuestas que se han presentado.

Según ha indicado, las promesas que ya se habían hecho «antiguamente, se vuelven a refritar,» y cree que no hay «nada parecido a una revisión de lo que se venía haciendo en materia económica y de prestación de servicios en los últimos años».

El líder del PP vasco considera que se debería haber empezado por hacer «un análisis realista» de la situación en Euskadi, lo que hubiera llevado «a la conclusión de que es necesario hacer una revisión mucho más valiente de lo que se ha anunciado».

Javier de Andrés ha señalado que la coyuntura se caracteriza por una pérdida de 1.072 empresas en los ocho primeros meses del año, lo que es un «indicativo de la pérdida de pulso y de impulso». Tras asegurar que desde 2018, no ha habido «creación de empresas industriales en el País Vasco» y que la Industria pierde peso en la economía vasca, ha afirmado que, para modificar esta situación, es preciso «un cambio riguroso, serio, valiente».

A su juicio, ha indicado que a todo esto se tiene que enfrentar el Gobierno de Pradales «si quiere invertir esta tendencia» y que «las cosas sean distintas».

Javier de Andrés ha asegurado que, si se quiere «ganar empresas y PIB industrial» es preciso un «cambio mucho más valiente» del que se anuncia, porque ha indicado que esta situación tiene consecuencias y en agosto Euskadi registró el mayor crecimiento interanual del desempleo.

«Estamos ofreciendo unos datos semejantes a los de Extremadura, que no creo que sea el ejemplo ni la fórmula que nos tenga que contentar sino que tenemos que aspirar a mucho más», ha manifestado Javier de Andrés, que también ha aludido al hecho de que en afiliación también Euskadi está «la última» en el conjunto de España «con tan sólo un 2,19 por ciento de las afiliaciones que se han producido en el país».

El presidente del PP vasco cree que todo ello indica que «las cosas no van bien» y se necesitan «propuestas, iniciativas, cambios que no se han anunciado en las propuestas del gobierno de Pradales».

«La realidad es que hay una autosatisfacción, hay una conformidad con lo que viene sucediendo y eso nos puede llevar, lógicamente, a que la tendencia que hemos vivido, que ha sido de declive, continúe también en la época de Pradales», ha advertido.

También ha señalado que, si en 2012 era del 6,07% el peso de Euskadi en el conjunto español, ahora es el 5,89%, de manera que se está «perdiendo peso económico», lo que también «dificulta poder financiar la economía y los servicios para el conjunto de los vascos».

Asimismo, ha calificado de «muy revelador y muy preocupante» la «ausencia» de inversión extranjera, ya que Euskadi también «está entre los últimos del conjunto de España». «Menos del 0,7% de cada uno de los euros que se han dedicado a inversión con capital extranjero ha venido destinada al País Vasco en este primer semestre del año 2024. Eso indica cuál es la visión que desde fuera de España se tiene del País Vasco», ha alertado.

Javier de Andrés cree que todo ello debería haber sido «la base del análisis» del Gobierno vasco para «poner ya pie en el fondo y empezar a subir, a mejorar, a cambiar esa tendencia de declive y recuperar una senda de ascenso que hace mucho tiempo que se ve en Euskadi» porque se está «perdiendo músculo».

"declive"

Por ello, cree que el proyecto de Imanol Pradales «lo que hace es ahondar en el declive en el cual está sumido el País Vasco y no ha presentado ninguna propuesta».

A su juicio, son precisos «muchos cambios» para «poder invertir esta tendencia», y cree que las distintas comparecencias de los consejeros se ha constatado que «no son conscientes de la realidad económica del País Vasco» que ha presentado el dirigente popular.

Javier de Andrés cree que es algo que «tendría que preocupar, de verdad, al Gobierno de Pradales» y se tendría que presentar una alternativa «responsable» y «no seguir fingiendo que todo va bien». En su opinión, debe asumir la responsabilidad y actuar para «invertir la tendencia de declive que se vive desde hace ya más de una década».

Por ello, ha asegurado que el PP, desde la oposición, van a impulsar esa alternativa que «no se ve» en el Gobierno de Pradales y apostarán «por exigir un cambio en la política económica» porque no se produce la «situación idílica que quieren mostrar».

Tras asegurar que «el futuro está comprometido», ha insistido en reclamar un «giro y un cambio radical, con decisión» que ahora mismo «no está ofreciendo Pradales» porque las propuestas que se han podido escuchar son «muy continuistas, muy acomodadas, muchas veces muy propagandísticas y sencillamente para cubrir el expediente». «Pero, desde luego, nada consistente, nada con valor, nada con la necesaria fortaleza», ha agregado.

Javier de Andrés, que ha sido cuestionado por la iniciativa de PNV y EH Bildu que se debate este miércoles en las Juntas Generales de Gipuzkoa a favor del derecho a decidir, ha vinculado esta posición de los nacionalistas con la situación descrita de Euskadi.

Tras indicar que esa pretensión «nunca ha tenido más éxito que el de tensar a la sociedad española y, en especial, a la vasca, cree que el problema que ha tenido Euskadi es que »no se ha empleado adecuadamente" el autogobierno.

«Y tal vez con esas cosas lo que quieren es distraernos de lo que estamos viviendo y de la realidad de la economía vasca y de la situación social», ha asegurado.

Javier de Andrés ha afirmado que el autogobierno «se puede gestionar bien o se puede gestionar mal» y ha indicado que «en sí mismo no garantiza el éxito». A su juicio, la prueba de que el autogobierno no garantiza el éxito «es lo que ha ocurrido en el País Vasco, donde ha habido más autogobierno y sin embargo el resultado no ha sido mejor».

«Ha habido otros que han sabido aprovechar mejor sus oportunidades y que con más autogobierno han conseguido grandes éxitos económicos y sociales hasta el punto que nos han adelantado a nosotros», ha remarcado.

Por ello, cree que que las fuerzas políticas y la sociedad vasca deben ser «exigentes con el ejercicio del autogobierno» que tiene Euskadi. A su juicio, «no es el momento de distraerse con ese mantra nacionalista que hace creer que esto se resuelve con más autogobierno».

Según ha indicado, la experiencia que ellos han demostrado es que «un mayor autogobierno con una mala gestión», lo que conduce «es al declive, que es lo que se está viviendo y a lo que el PNV tendría que dar alguna explicación». «Sigue con el mantra de que más autogobierno es mayor bienestar. Pues ellos han demostrado que eso no es así», ha afirmado.