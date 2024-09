Merino, sobre movilizaciones por el cupo catalán: "Si la gente piensa en lo que supone, sabrá actuar en consecuencia"

La portavoz del Consell y consellera de Economía, Ruth Merino, ha afirmado que desde el Gobierno valenciano no alientan a efectuar movilizaciones por el cupo catalán aunque sí ha indicado que si la gente piensa en lo que supone esta financiación, «sabrá actuar en consecuencia, por supuesto libremente».

Merino se ha pronunciado en estos términos en la rueda de prensa posterior al pleno del Gobierno valenciano, al ser preguntada por si desde el Ejecutivo valenciano se iba a alentar a movilizaciones por el cupo catalán.

Al respecto, ha afirmado que con las manifestaciones que efectúa el Gobierno valenciano sobre este asunto --en relación con la defensa de la igualdad entre todos los españoles y de una financiación justa-- es «suficiente», más allá de tener que animar a ninguna movilización.

«Si la gente piensa lo que supone la financiación y si piensa cuáles son las consecuencias de esta concesión de privilegios a los independentistas catalanes, sabrá actuar en consecuencia. Cada uno, por supuesto, libremente», ha apostillado.

Por otro lado, preguntada por el hecho de que el Gobierno haya retirado la tramitación de los objetivos de déficit, Merino ha manifestado que «esto demuestra la extrema debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez, del que ya no sé si puedo llamar gobierno o no gobierno de Pedro Sánchez porque tiene un grave problema con sus socios», ha dicho.

«Yo creo --ha añadido-- que está aplicando a rajatabla su manual de resistencia para resistir lo irresistible. A costa de tratar de conceder privilegios parcialmente a unos y a otros y tener que estar negociando con esa debilidad de Gobierno que tiene, nos encontramos en un punto de incertidumbre de cuáles serán esos objetivos de déficit».

Más allá de esta cuestión, ha agregado, ha afirmado que el Consell sigue con su «responsabilidad» y con su «hoja de ruta», que es la de presentar sus presupuestos de la Generalitat antes del 31 de octubre.

Ha indicado, a este respecto, que el Gobierno valenciano se fijará en Europa: «Tenemos un techo de gasto que eso sí que está claro y es en lo que nos vamos a basar, más allá de los pasos que se quieran seguir dando en ese terreno pantanoso que pisa continuamente el presidente del Gobierno», ha lamentado.

Sobre este punto, preguntada por si le preocupa que no haya presupuestos de la Generalitat en plazo, ha dicho: «Respecto a si me preocupa que no haya presupuestos, a mí me preocupa la razón de que no haya presupuestos».