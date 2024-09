'Llámalo por su nombre': la Generalitat lanza una campaña de sensibilización contra la trata de mujeres y niñas

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha lanzado una campaña en la que, bajo el lema de 'Llámalo por su nombre', busca sensibilizar a la ciudadanía sobre la situación de mujeres y niñas que «son captadas mediante engaños, amenazas o abuso de poder y obligadas a vivir en condiciones de esclavitud bajo redes mafiosas» con fines de explotación sexual.

La campaña 'Prevención y sensibilización contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual' se ha presentado este lunes en una rueda de presa en la que han participado la secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, el Comisionado para la Lucha contra la Violencia sobre la Mujer, Felipe del Baño, y una de las responsables de la campaña, de la agencia La Mujer del Presidente, Carmela Echevarría.

Quinzá ha detallado que la campaña consta de «tres tipos de pósteres, con diferentes mensajes, que se han hecho tanto en valenciano como en castellano, y que tratan los temas de la extorsión, la amenaza y las inseguridad que hay detrás de las mujeres en situación de prostitución». Así, recoge mensajes como: 'Y tú dices que es pasar un buen rato, cuando me obligan a vender mi cuerpo' o 'No me dejan volver a casa y abusan de mí, aunque tú lo llames una noche de locura'.

«Se tiene que tomar conciencia de qué hay detrás de todo esto cada vez que se hace; por ello, hemos querido que fueran mensajes claros, muy directos, y que puedan entenderse fácilmente, aunque puedan resultar molestos en muchos casos», ha resaltado.

Quinzá ha apuntado que se imprimirán 12.000 pósteres que «serán repartidos en 542 ayuntamientos, 715 institutos de Educación Secundaria, 285 centros de Atención Primaria, 64 hospitales y 2.500 farmacias de la Comunitat Valenciana».

Asimismo, la secretaria autonómica ha recalcado que la campaña se refuerza con un vídeo y dos cuñas de radio, que se difundirán en televisiones, radios, redes sociales, marquesinas y paradas de autobús de la EMT.

"las cosas por su nombre"

Por su parte, Echevarría ha subrayado que «han usado un lenguaje directo para llamar a las cosas por su nombre, y así, traducir las frases que se dicen y escuchan a diario con la realidad que hay detrás».

«Hemos querido acompañarlo con imágenes crudas» acompañadas «por un mensaje que al final señala una realidad que forma parte del día a día, una cosa que puedes escuchar cuando un amigo acompaña a un amigo en la calle y de repente ves lo que hay detrás de lo que están diciendo», ha continuado.

La secretaria autonómica ha destacado la «gravedad de esta problemática». «Desde el Consell se apuesta por crear conciencia y sensibilizar a la ciudadanía, especialmente a los más jóvenes, sobre la realidad que enfrentan estas mujeres», ha añadido.

«La trata de mujeres y niñas es un asunto prioritario y esta campaña es solo el primer paso, por lo que se seguirán presentando acciones concretas para luchar contra esta problemática», ha asegurado Quinzá.

Programa 'alba'

La secretaria autonómica ha hecho hincapié en la existencia del programa 'Alba' y el trabajo desarrollado a través de este recurso de la Generalitat que forma parte de la Red de Asistencia Social Integral a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer.

«El programa ofrece itinerarios de promoción y acompañamiento para mujeres víctimas de explotación sexual que incluye la atención psicológica, asesoramiento jurídico y actividades de formación para facilitar su reintegración social y laboral», ha desarrollado.

En este sentido, ha recalcado que el primer semestre de 2024, el programa ha atendido «a más de 2.158 mujeres, lo que refleja incremento significativo del 46,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior».

«Esto demuestra que nuestras acciones están llegando a más víctimas, dado que hay una búsqueda proactiva de personas en esta situación para ayudarlas sin comprometer su seguridad», ha continuado Quinzá.

Comunitat valenciana

La Comunitat Valenciana es la tercera autonomía, tras Baleares y Cataluña, con una mayor tasa de mujeres que se prostituyen a través de anuncios en sitios web, con 73,50 por cada 10.000 mayores de 18 años.

«Son datos ofrecidos por el Ministerio de Igualdad y que hay que coger con cautela, porque es difícil su contabilización, ya que es un problema que está oculto y las mujeres en situación de prostitución viven bajo amenazas y coacciones», ha resaltado.

De esta manera, Quinzá ha destacado que en la Comunitat Valenciana «hay 16.314 mujeres en situación de prostitución, de las que entre 10.000 y 13.000 podrían estar en situación de trata».