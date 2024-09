La madre de Marta Calvo, tras la condena al asesino de su hija: "Lo único que espero es saber dónde está Marta"

Marisol Burón, madre de la joven Marta Calvo, se ha mostrado «emocionada» tras conocer que el Tribunal Supremo (TS) ha impuesto la prisión permanente revisable a Jorge Ignacio P.J., asesino de su hija, y ha lanzado un último deseo: «Lo único que espero es saber dónde está Marta». El cuerpo de su hija, tal y como confesó el condenado en el juicio, fue descuartizado pero nunca se ha podido localizar.

Burón, en declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado que está «muy contenta» con la resolución del Alto Tribunal porque «esto era más que merecido». «Después de toda la lucha que llevamos, al final hemos justicia a Marta y a todas las demás víctimas», ha dicho.

«Tenía que ser así», ha señalado, para agregar que «este asesino se merece no ver jamás la luz del sol, como tampoco la va a ver mi hija ni todas ellas. Entonces no cabía otra posibilidad. Yo estaba muy convencida, es que tenía el 100% de que esto iba a ocurrir y esto iba a ser así. Y gracias a Dios, ha ocurrido», ha insistido.

Preguntada por lo que espera a partir de este momento, Marisol Burón ha manifestado: «Judicialmente esto acaba aquí. Ahora es lo peor, y es que el asesino diga dónde está mi hija. Yo sé que él no lo va a decir. Él sabe que le he fastidiado pero primero me fastidió él a mí. Y creo que por venganza no lo va a decir, porque es mala persona», ha indicado.

«Él es mala persona y las personas malas no hacen el bien. Espero que algún día la Guardia Civil o cualquier persona encuentre a mi hija, pero por él no va a ser», ha apostillado.

La madre de Marta Calvo, que ha aclarado que no ha luchado por venganza, sino por justicia, ha añadido: «Él es un asesino en serie, él es un psicópata, él no es un enfermo mental, él sabía en cada momento qué es lo que hacía, él disfrutaba viéndolas morir, es muy fuerte, es muy fuerte que mi hija haya pasado por ahí, es que eso no lo quiero ni pensar, pero lo que sí sabemos es que ese hombre no va a hacer daño a ninguna mujer más».

La madre de Marta Calvo también ha resaltado que esta condena puede dar luz a otros casos de situaciones similares, para familias que pasan por esta «terrible situación». «Ójala que a ninguna mujer le hagan lo que han hecho con mi hija y con todas ellas. Ójala y que esto no ocurra nunca más pero, por desgracia, cada día tenemos más casos», ha añadido.

En esta línea, ha avanzado que lucharán también por cambiar el Código Penal para que a aquellas personas que oculten el cuerpo de una víctima se les aplique la prisión permanente revisable. «De momento el Estado ha puesto de tres a seis meses de cárcel pero eso para mí no es suficiente. Entonces mi lucha, nuestra lucha, va a ser que esto lo consigamos y sé que lo vamos a conseguir», ha augurado.