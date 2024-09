El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha afirmado este sábado que los socialistas vascos no están «para ensoñaciones» y ha advertido de que alzarán la voz, pese a estar en el Gobierno Vasco, si se cruzan «líneas rojas» o se «excede lo acordado en el pacto de Gobierno». Además, ha asegurado que «las tensiones» en el Ejecutivo «no traen nada bueno» y ha apostado por la «cogobernaza, la Ley y el respeto a las instituciones».

Andueza ha realizado estas declaraciones en un encuentro con los consejeros y todos los cargos de los departamentos dirigidos por los socialistas en el Gobierno Vasco, los miembros del grupo parlamentario y la Comisión Ejecutiva de Euskadi, en un acto político celebrado en Bizkaia Aretoa de Bilbao.

El líder de los socialistas vascos, en su intervención, les ha emplazado a centrarse «en servir a la ciudadanía vasca» y a construir una Euskadi más moderna y «con un mejor futuro». «No os despistéis ni perdáis el tiempo en otras cosas. Nosotros no estamos para ensoñaciones, como parece que están otros», ha añadido.

Tras recordar que los objetivos del Gobierno Vasco están «muy claros y perfectamente reflejados» en el acuerdo de Gobierno que firmaron con el PNV, ha asegurado que centrarán todo su «empeño y esfuerzo para hacerlos posibles».

Por ello, ha apuntado que se «implicarán» en las cuestiones que demanda la ciudadanía vasca, aunque no las gestionen directamente, como en mejorar de la sanidad, la educación, el medio ambiente, los cuidados, la industria o la digitalización, entre otras.

Eneko Andueza ha aseverando que estarán en todos los foros en los que les requieran para «aportar y poner el sello socialista a todas aquellas cuestiones que estén encima de la mesa». «Aportamos experiencia y estabilidad al Gobierno que va a liderar el futuro de este país», ha añadido.

"voz propia"

No obstante, ha advertido de que eso no significa que renuncien «a tener una voz propia». «Siempre la hemos tenido y la vamos a seguir teniendo en todas y cada una de las cuestiones que afecten al Gobierno. Una voz que no vamos a dudar en alzar cada vez que lo consideremos necesario, como lo hicimos en la pasada legislatura, cuando consideremos que es necesario mejorar algo y que hay margen para ello, o también cuando observemos que se están cruzando determinadas líneas rojas o se esté excediendo de lo que tenemos acordado en nuestro pacto de gobierno», ha subrayado en alusión a lo marcado sobre un nuevo pacto estatutario.

En referencia clara al PNV, pero sin citarle, ha dicho que «nadie, absolutamente nadie, se tome esto como una deslealtad, porque es algo necesario, más necesario que nunca para defender los intereses de todos los vascos y de todas las vascas» que votaron al PSE-EE. «Cada vez que los socialistas estamos en los gobiernos, a Euskadi le renta», ha defendido.

Además, cree que también deben «sacar el máximo rendimiento al hecho de que en España» también gobierne el PSOE y que exista «una relación directa con el Gobierno que lidera Pedro Sánchez».

Reunión sánchez-pradales

Andueza ha recordado que ayer mismo el presidente del Gobierno se reunió con él Lehendakari. «Yo lo veo positivamente porque es un síntoma de normalidad que en otros territorios durante más de 10 años no lo han tenido y que ahora afortunadamente también lo van a recuperar porque tienen un presidente socialista», ha destacado en alusión a Cataluña y a su president, Salvador Illa (PSC).

En su opinión, «es síntoma de normalidad entre gobiernos, de normalidad institucional que sólo puede redundar en positivo». «Los gobiernos estamos obligados a entendernos en absolutamente todo», ha indicado.

Por ello, ha vuelto a apelar a «esa fórmula tan positiva que es la cogobernanza y la colaboración entre instituciones». «Los choques, la bronca y la falta de diálogo, o el anteponer los intereses partidistas al interés del conjunto de la sociedad, no nos lleva absolutamente a nada», ha considerado.

El peso del socialismo en euskadi

Eneko Andueza ha resaltado «el mayor peso» que los socialistas tienen en la actualidad en Euskadi, en su Gobierno y Parlamento, con más consejeros y parlamentarios, y por tanto, «con mucha más responsabilidad», aunque también «con muchísima más capacidad de transformar las cosas y una mayor garantía de buena gestión».

A su juicio, eso «no es fruto de la casualidad, no ha venido del aire», sino que «es fruto del gran trabajo» que hizo el PSE-EE la pasada legislatura, y del «reconocimiento que la ciudadanía vasca hizo de ese gran trabajo que se transformó en votos» en las pasadas elecciones autonómicas del 21 de abril.

Andueza ha admitido que también es el resultado de «una buena negociación» que les ha posibilitado tener «un papel muchísimo más relevante en el Gobierno». «Tenemos un enorme e ilusionante reto por delante. Tenemos que ser plenamente conscientes de la inmensa responsabilidad que tenemos en estos momentos los socialistas, de la magnitud y de la relevancia del compromiso también que hemos adquirido con el conjunto de la ciudadanía vasca», ha añadido.

Por ello, ha pedido a los responsables institucionales del PSE-EE que sean «valientes» y no tengan «miedo» para defender su ideario socialista. «También os animo a ser valientes para hacer frente a las dificultades que nos irán surgiendo a lo largo del camino y de las legislaturas. Se nos presentarán problemas y, frente a esos problemas, valentía, ideas y compromiso para sacar adelante lo mejor de vosotros y de vosotras», ha manifestado.

Tras insistir en que son «más relevantes que nunca», ha dicho que son, asimismo, «más necesarios para darle a Euskadi el mejor de los futuros». «Para nosotros, gobernar no es gestionar, no es administrar el día a día. Gobernar es transformar, es cambiar, es avanzar, es modernizar. Y con nuestras políticas, con las políticas socialistas, estamos haciendo posible que Euskadi avance, pero sobre todo estamos haciendo posible una Euskadi mejor para todos y para todas, sin excepción», ha explicado.

Por ello, ha manifestado que centrarán su trabajo «en lo que verderamente importa a la ciudadanía vasca», como en el ejemplo, el empleo y la vivienda, o en «hacer una justicia y una memoria que sea igual para todos».

La impronta socialista

Por su parte, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, ha expresado la intención de dejar la «impronta socialista» en la acción del Gobierno Vasco, no solo a través de los cinco departamentos que gestiona el PSE-EE, sino también en el resto de las áreas a las que quieren «que se extiendan las políticas progresistas».

Torres ha hecho un llamamiento a recordar los orígenes humildes de «ese socialismo que defendió a los mineros y los obreros de las fábricas». «Estemos en el Gobierno o en el Parlamento Vasco no debemos perder nuestros objetivos: defender a los más débiles, llevar sus necesidades al Boletín Oficial y garantizar con la acción política la dignidad de todos», ha asegurado.