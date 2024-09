La portavoz adjunta de Compromís Isaura Navarro ha urgido a la Generalitat a rectificar la «mala decisión» de no haber llegado a aplicar la tasa turística en la Comunitat Valenciana. «O hacemos algo para revertir los efectos perniciosos del turismo o tenemos un gran problema, lo tenemos ahora mismo y no quieren mirarle a los ojos», ha avisado.

En el Debate de Política General, el diputado del PP Manuel Pérez Fenoll ha contestado a esta propuesta asegurando que «en la Comunitat Valenciana hoy por hoy no se va a aplicar ninguna tasa», ya que ha sostenido que solo perjudicaría a los alojamientos legales y beneficiaría a los ilegales.

La creación de la tasa turística es una de las propuestas de resolución de Compromís para este debate, que se votará a última hora de este viernes. Un impuesto que aprobó el anterior gobierno del Botànic para su aplicación a partir de 2024 pero que no llegó a implantarse con la llegada del PP al Consell.

Durante su intervención , la portavoz de Compromís ha desplegado en el hemiciclo un papel de varios metros de largo con el nombre de ciudades europeas con tasa turística, que «están recaudando dinero para compensar los efectos del turismo» mientras a las de la Comunitat «no se les permite».

«La decisión es quién paga estos efectos: los turistas o los residentes», ha señalado, y ha defendido que la tasa permitiría «concienciar a los ciudadanos de que quien contamina paga».

Tras afirmar que el Consell tiene «la oportunidad de rectificar esa mala decisión», Navarro ha destacado que en Baleares ya se han recaudado más de 700 millones con esta tasa, en Catalunya casi 600 y «aquí podríamos haber recaudado más de cien».

Además, ha asegurado que «ya hay alcaldías del PP que lo están pidiendo» y que «en Galicia y Andalucía se lo están planteando». «Ustedes siempre llegan tarde, si es que llegan», ha reprochado a los 'populares' valencianos, y ha puesto como ejemplo el matrimonio homosexual o la educación gratuita de 0 a 3 años que «ahora reivindican» en el Consell.

"auténtica locura"

En su réplica, el diputado del PP ha advertido que «abrir la posibilidad a los que no tienen ni idea de turismo de que puedan intervenir es una auténtica locura», así como «una vuelta al pasado» al «querer imponer algo a lo que a mayoría de valencianos dijeron que no».

«Su cabezonería no se desatasca», ha dicho a Compromís, y ha subrayado que en Andalucía, Canarias o Murcia «no existe la tasa» y son «competidores» de la Comunitat. También ha puesto en valor la «extraordinaria» repercusión del turismo a la economía valenciana y la «gran cantidad de impuestos» que pagan los visitantes.

Es más, el 'popular' ha augurado que la tasa «sería un impuesto al alojamiento legal, penalizaría a los que están dentro de la ley y beneficiaría a los ilegales que esconden sus ingresos».

Por eso ha insistido en que «hoy por hoy» no se aplicará ninguna tasa en la Comunitat. En lugar de este impuesto ha abogado por «crear un fondo de financiación estatal de municipios turísticos »con el objetivo de abordar esas deficiencias" de esta actividad.

"vosotros sois tax free y nosotros, tax the rich"

En su turno de réplica, Isaura Navarro (Compromís) ha preguntado al diputado 'popular' Manuel Pérez si los municipios de Andalucía y Galicia gobernados por el PP que piden la aplicación de la tasa turística «no tienen ni idea de turismo» y ha subrayado que es «rotundamente falso» que descienda el número de turistas en aquellas localidades con este impuesto.

En esta línea, ha incidido en que los efectos del turismo «traen dinero» a la Comunitat Valenciana pero ha advertido de que «no para todos ni de igual manera»: «Hay rentas más bajas, más abandono escolar y más dificultad para acceder a una vivienda donde hay más turismo, oh, qué casualidad». Ante esta situación, ha instado al Consell a «hacer algo» para frenar los «efectos perniciosos» del turismo y ha lamentado que el PP «no quiera mirar este problema».

Además, la diputada de Compromís ha aprovechado para reclamar a los 'populares' que dejen de «dar privilegios a las rentas altas» y recuperen el impuesto para gravar a las empresas que facturan más de 10 millones de euros. «Eso sí que sería trabajar por una justicia fiscal para la mayoría de la Comunitat Valenciana», ha expresado. En este momento, ha afeado a los representantes del PP que sean «tax free» (libre de impuestos) mientras que ha reivindicado que los de Compromís son «tax the rich» (gravar a los ricos) --un lema que ha mostrado en un cartel--.

De su lado, Pérez (PP) ha insistido en que la tasa turística es un impuesto «puramente ideológico» y ha garantizado que el Consell no la va a aplicar, al tiempo que ha recomendado a Navarro que coma «rabos de pasas» para que «recuerde un solo pueblo gobernado por Compromís que no haya subido los impuestos» y ha criticado la «fijación enfermiza» de la coalición «con los ricos». Además, ha instado a la coalición a dirigir sus fuerzas «hacia los que menos tienen» para no «hacer pobres» a los que más.