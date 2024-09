El Ayuntamiento de València ha suspendido, en espera de un informe jurídico, la entrega de los premios del certamen de relatos Beatriu Civera, dirigido a promover la igualdad y en el que ha quedado finalista el diputado nacional de Vox y que fuera cabeza de lista de esta formación a la Generalitat, Carlos Flores Juberías, condenado en 2002 por violencia familiar contra su exmujer.

Así lo ha indicado la alcaldesa de la ciudad, María José Catalá (PP), preguntada por este asunto después de que este jueves el grupo municipal Compromís denunciara que Flores había sido designado finalista en ese concurso municipal y de que este tema se haya abordado en la junta de portavoces celebrada en el consistorio.

En esta reunión los representantes de los dos grupos de la oposición, Compromís y PSPV, han pedido a la primera edil que el consistorio no publique el relato con el que el diputado nacional ha participado en el Beatriu Civera.

Catalá ha hablado de este tema y de la decisión de suspender la entrega de los galardones preguntada por los medios de comunicación en la visita que ha realizado a la sede de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer Valencia (AFAV).

La responsable municipal ha comentado que durante la junta de portavoces ha explicado a los portavoces de la oposición --Papi Robles, de Compromís, y Borja Sanjuán, del PSPV-PSOE-- todo« este asunto y ha señalado que »fuera de cámaras« han »entendido perfectamente la situación«, al tiempo que ha recordado que »las bases este concurso literario son las mismas que se publicaban" con Compromís y PSPV en el gobierno durante anteriores mandatos.

«Mismas bases, mismo procedimiento, mismo sistema de elección y un jurado absolutamente independiente», ha expuesto María José Catalá, que ha añadido que para quienes se presentan a estos premios hay «un sistema de anonimato total y absoluto».

Respecto a esta última precisión, ha detallado que «hay dos fases de reflexión del jurado: una primera en la que solo se analizan lo microrrelatos y se determinan ganadores y finalistas, y otra en la que ya se abren los sobres y se conocen los nombres».

La alcaldesa ha agregado sobre el veredicto del jurado de esta última convocatoria que este «había tomado ya una decisión» y «había un acta registrada». «El jurado es independiente. Es un jurado de personas que no merecen ninguna duda ni reproche por parte del Ayuntamiento», ha añadido.

Catalá ha aludido a la petición que desde la oposición se ha hecho para que no se publique el relato, «porque al final esto no es un premio, no tiene un componente económico» y «cuando alguien llega a ser finalista se publica junto con otros» su microrrelato".

Tras ello, la primera edil ha concretado que el Ayuntamiento ha decidido «pedir un informe a la asesoría jurídica» sobre la posibilidad de no publicar la pieza presentada por Flores Juberías, así como «paralizar y suspender el acto de entrega de premios y finalistas».

«Y ahí estamos, esperando a que la asesoría jurídica nos diga exactamente qué podemos hacer» porque en esto «hay unas bases» y «un procedimiento establecido», ha apostillado Catalá.

En los mismos términos que la alcaldesa, respecto a las bases del certamen, el informe jurídico solicitado por el consistorio y la suspensión del acto de entrega de las distinciones del Beatriu Civera se ha manifestado el portavoz del PP en el consistorio y del ejecutivo municipal, Juan Carlos Caballero, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local de este viernes al ser preguntado por este tema.

"entiendo perfectamente la sensibilidad"

La responsable municipal ha añadido que entiende «perfectamente la sensibilidad» hacia este asunto. «Siento de verdad que esto sea así», ha afirmado, tras lo que ha resaltado que «la alcaldesa ni estuvo en el jurado, ni publica las bases, ni elige absolutamente nada».

«Estamos ajenos a esta determinación. Es un jurado independiente y yo respeto ese criterio, en este caso literario, de esta cuestión», ha continuado.

Preguntada por la opinión que tiene respecto a que una persona condenada por violencia familiar contra su exmujer presente un relato a un certamen de igualdad y en favor de las mujeres como el Beatriu Civera y por si se entiende como una provocación, María José Catalá ha respondido que le parece «un provocación innecesaria».