El secretario de Estado de Transportes traslada a su homóloga francesa la "importancia" de reabrir el túnel de Somport

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, ha trasladado a la representante del Gobierno francés, Aude Charrier, su preocupación por las afectaciones al tráfico y la «necesidad de agilizar» los trabajos que está realizando el país vecino para poder reabrir la RN-134 dada la importancia de la conexión internacional por el túnel de Somport (Huesca).

Santano ha asegurado que debe ser prioritario finalizar las conexiones transfronterizas aún pendientes para la consecución de una red ferroviaria paneuropea de altas prestaciones y sin discontinuidades entre países.

Así lo ha expresado durante su intervención en las dos sesiones de trabajo en las que ha participado en el Consejo Informal de Ministros de la Unión Europea que se ha celebrado en la ciudad de Budapest (Hungría).

Durante la sesión titulada A Competitive EU Rail Sector, el secretario de Estado ha destacado los beneficios económicos y sociales de la alta velocidad y ha subrayado que España es un referente en el mundo en cuanto a la implantación de la alta velocidad y con gran experiencia en su desarrollo.

En este sentido ha recordado que la red de alta velocidad del país supera ya los 4.000 kilómetros y conecta al 70 por ciento de la población española lo que conlleva un enorme beneficio en términos de cohesión social y territorial.

Apertura real

Santano ha afirmado que para la consecución de esa red paneuropea de altas prestaciones es necesario que el marco financiero se adapte a las nuevas necesidades y que cuente con los recursos adecuados.

Asimismo, para disponer de unos servicios ferroviarios competitivos, también es clave asegurar la interoperabilidad en toda la red. Por ello, y desde la experiencia del Ministerio, Santano considera fundamental que todos los países cumplan con los plazos de implementación del ERTMS, lo que favorecerá una mayor y más justa competencia en el sector ferroviario.

Tal como ha indicado el secretario de Estado, España ha estado promoviendo que en la Unión Europea se llegue a una apertura real del mercado ferroviario, como se está haciendo en nuestro territorio. Y ha hecho hincapié en que esta apertura es clave para aprovechar el potencial del ferrocarril de alta velocidad.

Santano ha mostrado su convicción de que un mercado ferroviario abierto de manera justa maximizará el beneficio para la ciudadanía, para las empresas y para el Mercado Único europeo. Y para ello es necesaria una red ferroviaria de altas prestaciones sin fisuras.

El reto de la sostenibilidad

En la sesión que ha llevado por título Improving the competitiveness of the UE Transport Sector, el secretario de Estado ha agradecido que se haya abierto el debate a un reto fundamental para la Unión Europea como es mejorar la competitividad en el contexto de la transición hacia un modelo más sostenible.

Tal como ha afirmado Santano, esa transición es una gran oportunidad para lograr una mayor integración europea sin mermar nuestra competitividad. Y la manera de aprovecharla es utilizarla como una herramienta de colaboración con la que aproximar las políticas de transporte de los diferentes países europeos y vecinos y evitar así grandes diferencias entre las normas y estándares medioambientales.

Además, ha explicado que es clave fomentar la colaboración multilateral e internacional, a escala institucional y técnica, especialmente con nuestros vecinos. Desde iniciativas más amplias como Global Gateway hasta programas más específicos como los twinnings o TAIEX, son buenos ejemplos de cooperación que ayudan a acelerar el acercamiento y la conexión entre países.

Así, se ha puesto a disposición del resto de países para seguir compartiendo el conocimiento de España en el diseño y la construcción de infraestructuras de transporte.

El secretario de Estado ha destacado la importancia de contar con instrumentos financieros como CEF, que han resultado ser muy positivos para el desarrollo de la red europea de infraestructuras y para apuntalar la competitividad de nuestro sistema de transporte. En este punto, la financiación debería poner el foco en las conexiones transfronterizas.

La mejora de la competitividad del sector del transporte europeo pasa por aprovechar la transición ecológica y digital como instrumento de colaboración interno y con los países vecinos, ha concluido Santano.