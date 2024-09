Heraldo reivindica la libertad de prensa para preservar "la unidad y la igualdad" de todos los españoles

Heraldo ha celebrado una nueva edición de sus premios anuales coincidiendo con el aniversario del diario decano de la prensa aragonesa, que acaba de cumplir 129 años. En esta ocasión, el periódico ha querido galardonar al periodista Bieito Rubido con el Premio Mompeón Motos de Periodismo; a los fiscales del Tribunal Supremo Fidel Cadena y Javier Zaragoza, con el de los Valores Humanos y el Conocimiento; y a la presidenta de la Real Academia de la Historia, Carmen Iglesias, con el Premio Henneo. Además, con motivo de su 200 aniversario, también ha otorgado una Mención Especial a la Policía Nacional.

El acto celebrado la noche de este jueves, que se ha convertido en un alegato a favor de la igualdad, ha contado como anfitriones con la presidenta del periódico, Paloma de Yarza López-Madrazo; y el de Henneo --grupo de comunicación y tecnología al que pertenece el rotativo aragonés, igual que 20minutos, La Información y Cinemanía--, Fernando de Yarza López-Madrazo.

En su discurso, el presidente de Henneo ha defendido la igualdad de todos los españoles ante la ley, mediante la lectura del artículo 14 de la Constitución, en un momento en el que --ha advertido-- España se enfrenta a «una perversa encrucijada» provocada por «los que solo buscan romper España y quebrar la convivencia entre ciudadanos libres e iguales». Para afrontarla, ha apelado a la unidad, el diálogo y la búsqueda de consensos.

En esta línea, ha recordado que Henneo «es un grupo que huye del frentismo y la polarización». Además, el presidente ha advertido de que el Plan de Acción por la Democracia que ha impulsado el Gobierno «está muy lejos de defender la libertad de prensa, más bien la persigue», y denunció que «la verdadera fábrica de fango» está en las fake news y los bulos que inundan las redes. «El grupo tiene un firme compromiso con el buen periodismo, con la información veraz y contrastada, desde una mirada liberal, abierta y trasversal», ha aseverado. En un momento complicado para el sector de los medios, De Yarza ha reivindicado la figura de los editores de prensa frente a las presiones y las críticas. «Pagamos en demasiados momentos el precio de la independencia editorial», ha lamentado.

Por su parte, en su discurso de bienvenida, Paloma de Yarza ha defendido «la igualdad entre territorios y la oportunidad que representa sentirse parte de un proyecto compartido, donde las diferencias son sinónimo de riqueza y la diversidad, un motivo de encuentro». Ha señalado la defensa de la verdad como «una obsesión» para Heraldo desde su origen y manifestó su orgullo por presidir un periódico --líder indiscutible en Aragón-- cuya redacción ha sabido adaptarse «a una nueva realidad periodística y tecnológica que supera los límites transfronterizos de Aragón».

«Conducirse por la verdad nos exige un compromiso constante en nuestra labor. Una labor que hemos acreditado a lo largo de nuestra historia centenaria, en defensa de Aragón, de la libertad y de la igualdad», ha recalcado la presidenta de Heraldo que ha destacado que los premiados de este año son «ejemplo y garantía de la libertad e igualdad entre españoles».

Premiados 2024

Con motivo del 200 aniversario de la Policía Nacional, Heraldo ha concedido una Mención Especial a la Policía Nacional, con la que --en palabras de Paloma de Yarza-- se quiere reconocer «su labor de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de los españoles y garantizar la seguridad ciudadana».

El director general de la Policía, Francisco Pardo, ha defendido el trabajo del cuerpo: «La Policía genera convivencia, sociedad, protege derechos y libertades». Y ha añadido: «Hemos cambiado de uniforme pero no de vocación de servicio a la sociedad».

El Premio Mompeón Motos de Periodismo de esta edición se ha entregado al periodista gallego y director del El Debate Bieito Rubido. Paloma de Yarza ha elogiado «su integridad profesional, su visión editorial y su capacidad para navegar en un panorama mediático en constante cambio». «Es un periodista dotado de coherencia interpretativa y de apego a sus principios», ha reiterado.

El galardonado ha hecho una cerrada defensa de la labor del editor: «Necesitamos editores de estirpe. El problema más importante que tienen los medios es la falta de editores, que son personas que se comprometen con su capital por la defensa de la libertad», ha manifestado.

El Premio de los Valores Humanos y el Conocimiento ha recaído en dos fiscales aragoneses del Tribunal Supremo: Fidel Cadena y Javier Zaragoza. Son conocidos por su actuación en el juicio del procés. «De su actividad en defensa del Estado nos hemos beneficiado y nos seguimos beneficiando todos los españoles que confiamos en la fortaleza y pervivencia del Estado de Derecho», ha ensalzado la presidenta de Heraldo.

Zaragoza ha defendido que deben prevalecer «los valores del consenso, del diálogo, del respeto a la ley y de la defensa de este proyecto común que es España, más allá de los postulados partidistas e ideológicos».

«Estamos viviendo una situación tan inédita como preocupante que está generando un profundo desasosiego en buena parte de la sociedad española, lo que nos obliga a preservar más que nunca la independencia judicial y la libertad de prensa como últimos baluartes de defensa de la democracia frente a las tentaciones autocráticas», ha señalado.

En el mismo sentido, Cadena ha sostenido que «la regeneración ética pasa por volver al derecho y al respeto a sus instituciones y normas». «La democracia no es, como dice Teresa Freixas, un número de votos para alcanzar el poder a toda costa, es respetar a las minorías, no levantar muros, no demonizar al adversario y decir siempre la verdad, porque solo la verdad nos hace libres», ha declarado en su discurso.

Henneo ha concedido este año su premio especial a la presidenta de la Real Academia de la Historia y preceptora del entonces Príncipe de Asturias, Carmen Iglesias. El presidente del grupo ha destacado «su apabullante currículum» y su labor como profesora del actual rey, además de su relación con los medios de comunicación con «una presidencia brillante» del consejo asesor de Unidad Editorial.

Por su parte, la galardonada ha agradecido el reconocimiento con unas palabras en las que ha comparado el periodismo y la historia, como dos «trayectorias que llevan a la comprensión del mundo» y ha mostrado su emoción «por los compañeros premiados», ya que, según compartió, se sentía «entre personas leales y grandes amigos».

El acto de entrega de estos galardones ha tenido lugar en la planta de impresión del diario en Villanueva de Gállego (Zaragoza) y ha contado con la presencia del presidente de Aragón, Jorge Azcón; de la presidenta de las Cortes, Marta Fernández, entre otros representantes políticos, así como de numerosas personalidades del mundo empresarial, social y cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón.