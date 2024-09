Ayuso afea que MM "de la vuelta" al "problema real" de "agresiones contra hombres" y remarca que "no va contra la mujer"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afeado este jueves a Más Madrid que «de la vuelta» al «problema real» de las «agresiones contra hombres» y ha remarcado que su centro para dar atención específica a estos casos no «va contra la mujer».

«Si hay hombres agredidos por otros hombres, por la razón que sea, hay que ayudarles a todos. Y eso no va en contra de una mujer. Pero eso es lo que hacen ustedes porque se adueñan de la vida real y de los problemas para victimizar a todo el mundo», ha expuesto la presidenta regional en la sesión de control al Gobierno del Pleno de la Asamblea de Madrid ante una pregunta sobre violencia machista formulada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

En su intervención, la líder de la oposición ha acusado a Ayuso de «poner a competir los tipos de violencia sexual para intentar ser la protagonista» durante el Debate sobre el Estado de la Región, donde anunció este centro pionero para la atención a hombres víctimas de violencia sexual.

Ayuso ha defendido la medida y ha recordado a Más Madrid que en junio «defendió» esta atención en un acto centrado en el abordaje de las consecuencias del 'chemsex'. Cree que al partido de Bergerot le da igual porque «se adueñan de la vida real y de los problemas para victimizar a todo el mundo y hacer un negociado».

Ha sacado pecho de haber multiplicado la Red de Atención a Mujeres Explotadas y Maltratadas, que atiende a más de 57.000 mujeres al año, los centros de acogida, centros tutelados, con refuerzo para mujeres con discapacidad intelectual, para todas aquellas que quieren dejar la prostitución, para aquellas que son agredidas sexualmente.

Ayuso ha reivindicado haber reforzado el 012 mujer, las oficinas de asistencia a las víctimas de delito y con casi 2 millones el Centro de Atención Psicoterapéutica en Violencia Sexual Infantil y Adolescente, para el que Más Madrid le ha pedido fondos.

«Lo suyo no es eso, lo suyo no es feminismo, lo suyo es vivir del cuento, es vivir de las mujeres para tener un pretexto para ir a las manifestaciones y arrogarse banderas que no, ya le digo, yo también como mujer, se lo digo a usted, no le pertenece, no solo a usted, es de todo el mundo», ha zanjado rematado, quien ha acusado a Manuela Bergerot de vivir de las «conquistas logradas por verdades feministas a lo largo de la historia» que no eran «mujeres que iban contra las mujeres».

Desde Más Madrid han asegurado que las políticas contra las violencias machistas y sexuales son «incompatibles» con su «obsesión por conseguir los pocos votos que le quedan a Vox». «Usted es la reina del cinismo. Se acuerda de la violencia machista sólo para usarla como arma arrojadiza contra la izquierda o los migrantes», ha lanzado.