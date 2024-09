El Ayuntamiento de Huesca prepara una denuncia por una agresión machista contra la alcaldesa

El Ayuntamiento de Huesca está armando una denuncia contra socios concretos de la Peña Alegría Laurentina por lo que consideran agresiones verbales de carácter machista hacia la alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, durante el día 10 de agosto, en plenas fiestas de San Lorenzo.

Orduna ha relatado este miércoles que, durante la celebración del patrón de la capital oscense, vivió varias situaciones de agresión verbal que concluyeron con la intervención de la Policía Local.

Según este relato, el día de San Lorenzo, en la plaza de Navarra de Huesca, un grupo de personas de la Peña Alegría Laurentina se acercó a ella y la increpó. «Yo camino sola, no llevo escolta, nunca la he llevado, no la quiero llevar y algunos miembros de la peña Alegría Laurentina me ven y me vienen a acosar y tanto enrarece que hay que llamar a la Policía Local», ha precisado. «Faltaría más, no poder caminar por mi ciudad», ha protestado.

Orduna ha asegurado que, en ese momento, miembros del equipo de gobierno y de los medios de comunicación la tienen que defender de estas personas, así como vecinos de la ciudad, a los que ha agradecido que se acercaron a hablar con ella y que calificaron lo ocurrido como «deleznable».

Está grabado

Este hecho se produjo después de la celebración de la procesión del día 10, cuando las autoridades desfilaban junto al Santo en la Costanilla de Santiago y, según Orduna, varios socios de esta misma peña recreativa la insultaron gravemente, sin que ella pudiera defenderse por tratarse del acto que era. La Policía Local cuenta con las imágenes que identifican a las personas en concreto.

«El día 10 de agosto, se producen unos hechos graves que traspasan el derecho a la libertad de expresión y que además lo desvirtúan», ha relatado. «Nosotros no queremos censurar nada pero tampoco que me censuren mi derecho a mi imagen, mi derecho como mujer, como madre y como alcaldesa. Lo que sucedió no fue libertad de expresión fue un ataque, insultos machistas contra una mujer que está en un acto protocolario, institucional en el que, además, no te puedes defender», ha asegurado.

El desencuentro entre el Consistorio y la Peña Alegría Laurentina tiene su origen en el cierre de la sala Jai Alai, sede de esta entidad, por la falta de licencia ambiental y porque «la infraestructura del edificio impide que las personas que vayan allí a un concierto estén seguras», según manifestó la propia alcaldesa cuando cumplió un año en el cargo.

Orduna ha confiado en que un hecho así «no le vuelva a ocurrir a nadie en un día, como el 10 de agosto, y en un acto como es la procesión de San Lorenzo», por lo que ha pedido abrir un debate para tratar de que impere la cordura.

Solicita una condena a la peña alegría laurentina

Asimismo, ha solicitado a la junta directiva de la Peña Alegría Laurentina que condene lo ocurrido para dar ejemplo de lo que no puede ocurrir y dejar clara su postura contraria a cualquier agresión. «Les pedimos que cesen los ataques personales hacia mí, hacia miembros de la corporación y le pedimos a la junta directiva de la peña que condene los actos machistas de los socios y de alguna socia de su peña», ha remarcado.

La alcaldesa se ha referido a estos hechos como «la gota que ha colmado el vaso» en una «escalada de tensión», en la que «el tono ha ido aumentando», de la peña hacia el Ayuntamiento, que «con la ley en la mano» no puede permitir albergar en el salón Jai Alai conciertos y determinadas actividades porque no reúne las medidas necesarias para congregar a un número elevado de personas.

Para que todas las personas interesadas en ello puedan conocer la situación de este local, el Consistorio oscense va a hacer públicos los informes técnicos que avalan la actuación consistorial, ha avanzado.

Esta escalada de tensión ha comenzado aproximadamente en el mes de febrero a través de redes sociales, «con insultos» hacia ella y hacia el concejal de Urbanismo. Son hechos que quiere denunciar, ha dicho, «como mujer, como madre y como alcaldesa».

Por otra parte, ha reclamado también cordura a miembros del PSOE y de VOX, para que no alienten situaciones de este tipo. «Voy a pedir a los miembros de la corporación, a algunos ediles del PSOE y de VOX que están usando este asunto de manera irresponsable que respeten el trabajo de los técnicos municipales, que actúen con la responsabilidad de lo que se presupone que se suponen que tiene que ser un cargo público, que no alienten a la violencia, que no alienten al machismo», ha reiterado.

Posible malversación

«¿De qué sirven los minutos de silencio que tanto promulga el PSOE si luego se azuza a una peña y llegamos a los extremos a los que llegué yo el día 10?», ha preguntado.

Finalmente, ha dicho que el PSOE va a tener que dar «muchas explicaciones» sobre los pagos que el actual equipo de gobierno ha encontrado entre la documentación del Jai Alai, cifrados en unos 107.000 euros sin estar sujetos a ningún convenio, por lo que Orduna ha llegado a hablar de «malversación de fondos públicos».

«Hemos encontrado documentos que son públicos del 2007, hay proyectos de cambios de tejado del Jai Alai, hay facturas de pago por parte del Ayuntamiento sin nada y esto se llama malversación de fondos», ha concluido.