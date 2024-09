Salvador Navarro pide a PP, PSPV y Compromís que defiendan la quita de deuda

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha pedido a PSPV, PP y Compromís que defiendan la quita de deuda junto a la reivindicación del fondo de nivelación transitorio y la reforma de la financiación autonómica.

«Se ha abierto el debate, y en el caso del PP yo creo que es importante que haya salido el fondo de nivelación, pero aquí nadie puede salir sin hablar de la quita de la deuda, porque si se abre el melón hay que abrirlo con todas las claves que tenemos y que hemos estado defendiendo: el cambio de modelo, fondo de nivelación y quita de la deuda», ha defendido el presidente de la patronal valenciana, en una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt recogida por Europa Press.

Para Salvador Navarro, defender posturas distintas a esta «son estrategias políticas de corto plazo que luego a futuro veremos que no serán las positivas». Así, ha pedido a PSPV-PSOE, Compromís y el PP que no varíen en las reclamaciones que han estado haciendo en el marco de la Plataforma per un Finançament Just y ha subrayado que «ni el PSPV puede depender de lo que diga el PSOE, ni el PPCV puede depender de lo que diga el PP nacional».

En ese sentido, preguntado por si cree que PSOE y PP han cambiado sus posturas, Salvador Navarro ha respondido: «Claro, lo que pasa es que aquí todos tienen una responsabilidad». Ha recordado que ambos partidos han gobernado y gestionado el Ministerio de Hacienda.

Respecto a Compromís, ha apuntado que «como mínimo en dos ocasiones se ha comprometido a apoyar al gobierno de Pedro Sánchez a cambio de, y el resultado ha sido cero». Así, espera que la coalición valenciana haga valer sus dos votos «porque es que si no se le ha acabado el crédito también».

Salvador Navarro ha añadido que al «único» al que ha escuchado hablar de la quita de deuda es al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.

Asimismo, el presidente de la CEV ha señalado que «en este país los debates los abre Cataluña, País Vasco o Madrid». «Lamentablemente en la Comunitat Valenciana somos incapaces, por la poca capacidad reivindicativa como sociedad que tenemos, no somos reivindicativos como pueden ser otros», ha lamentado.

El también vicepresidente de la CEOE, preguntado por el proyecto de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de implementar la jornada de cuatro días, ha aseverado que esta iniciativa es «un quiero y no puedo», por no contar con la patronal y porque con el «clima político actual es muy difícil que esa propuesta salga en el Parlamento». Sobre si cree que formaciones como el Partido Nacionalista Vasco y Junts per Catalunya lo apoyarían, ha dicho: «Con la información que hay, hoy por hoy no, pero la política es a veces magia. Ojalá fuera con la financiación autonómica también».

Además, Salvador Navarro también ha lamentado que «no hay un compromiso» del Gobierno central con la automoción y ha remarcado la necesidad de que la administración «haga claramente una apuesta» por desplegar los puntos de carga y las infraestructuras necesarias para impulsar el vehículo eléctrico.

Cree que para cuando PowerCo inicie la producción en la gigafactoría de celdas de baterías de Sagunt en 2026 «la tecnología ya estará dispuesta» para que los vehñículos cuenten con mayor autonomía. «Van a mantener la inversión porque en dos años la tecnología cambia enormemente», ha añadido.

Vivienda

Por otro lado, preguntado por las medidas del Ayuntamiento de València que afectan a la vivienda, como habilitar nuevas bolsas de suelo y revisar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), Navarro ha reconocido el problema del coste de la vivienda, que se debe a que a la falta de oferta, y se ha mostrado favorable a liberalizar bolsas de suelo, al tiempo que ha abogado por la colaboración público-privada.

En esa línea, ha criticado los «farragosos trámites administrativos» a los que se enfrenta no solo la construcción , y ha remarcado que «es lógico que los empresarios no vean claro» construir si no ven «compromisos materializados». Además, ha subrayado que la administración público deben invertir en vivienda de protección oficial. «Si hay más oferta, los precios bajarán», ha asegurado.

Sobre los cortes de suministros a los apartamentos turísticos legales, Salvador Navarro ha defendido un «turismo reglado» y «legal» y ha señalado que la economía sumergida es una «lacra» que la CEV y sus asociados están «a favor de erradicar».

Además, el presidente de la CEV cree que hay «intereses partidistas» contra las viviendas turísticas y ha defendido que el turismo representa el 16% del PIB y se debe «cuidar», acompañado de un plan de reindustrialización.

Navarro también ha manifestado preocupación por la OPA del BBVA sobre Sabadell y «dudas» de que, si prospera, se mantenga «la cercanía» que existe ahora con Sabadell. Aunque hay un compromiso de que BBVA no cerraría el centro de datos en la Comunitat Valenciana, y de ser sensible al territorio, Navarro ha señalado que «hay una diferencia»: «El Sabadell eso ya lo está haciendo, ya lo ha demostrado, y el BBVA lo tiene que demostrar».

«A fecha de hoy, el gobierno está diciendo que no. Yo, mi opinión, personal es que el gobierno está diciendo que no hasta que Cataluña se normalice y que el presidente Illa pueda salir diciendo que he negociado con BBVA, que es el centro de operación en San Cugat. Yo creo que esa es una posibilidad», ha agregado.

Finalmente, preguntado por la posibilidad de que se prorroguen los presupuestos autonómicos, Navarro ha manifestado: «Me preocupa que Vox, por decisión de Madrid, decida torpedear o apoyar el plan Simplifica». Además, ha indicado que tanto el gobierno autonómico y el gobierno central deben trabajar en la ejecución presupuestaria.