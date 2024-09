El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido este martes al 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, que «tendrá que escoger entre si se abraza al Botánico --en alusión al anterior gobierno valenciano del Botànic de PSPV y Compromís-- o al cambio real de las políticas que representa Vox» para sacar adelante los presupuestos autonómicos de 2025.

«La gran pregunta en este curso político es preguntarle a Mazón qué va a hacer (...). No somos el coche escoba ni el seguro de vida de nadie», ha insistido a los periodistas tras reunirse con el grupo de Vox en Les Corts, preguntado por si apoyarán o no los segundos presupuestos de Mazón al frente del Consell después de la salida de su partido de los gobiernos autonómicos el pasado julio.

Garriga ha hecho hincapié en que su partido será «coherente» con sus principios en materia de inmigración o seguridad, aunque no ha querido concretar qué medidas serán una línea roja para apoyar o no los presupuestos de la Generalitat.

A partir de ahí, ha garantizado que habrá «un diálogo abierto» respecto a las cuentas autonómicas y que el objetivo de Vox es ofrecer una alternativa al PP. «Como todas las decisiones que se toman en Vox, se hablan, se meditan y se toman de manera unitaria», ha indicado respecto a si el apoyo o el rechazo a los presupuestos se decidirá desde Madrid.

En cualquier caso, ha remarcado que Vox no se ha movido de los principios que le llevaron a firmar el pacto de gobierno con Mazón, un acuerdo que ha recordado que se rompió porque «el PP ha decidido abrazar las políticas de la inmigración ilegal del Partido Socialista».

"no sé en qué pp está mazón"

«Yo no sé en qué Partido Popular está Mazón, si en el de Feijóo o en el de Mazón, pero la realidad es que siguen amparando las políticas de la inmigración ilegal, no apuestan de manera decidida por garantizar la libertad lingüística, no apuestan por una revolución fiscal como nosotros proponemos», ha apuntado, y ha insistido en que «la gran pregunta es si el presidente de la Generalitat está dispuesto o no» a apoyar estos principios: «La elección es suya».

Preguntado por qué medidas consideran imprescindibles para apoyar los presupuestos, Garriga ha descartado revelarlas porque «forma parte del trabajo interno del grupo parlamentario, de la mano de la dirección nacional (de Vox) y que evidentemente se va a ir desgranando en las próximas semanas». «Hay que ser prudente», ha añadido.

Respecto a si cree que el Consell va por buen camino, ha señalado que «no va por el buen camino» porque en Vox no comparten «muchas de sus políticas». «Valencia tiene una creciente inseguridad, acoge a personas en situación irregular, no se está garantizando la libertad lingüística como nos gustaría...», ha descrito, pero ha rechazado entrar en una «oposición destructiva».

"presupuesto a presupuesto" en cada ccaa y ayuntamiento

En cuanto a si Vox mantiene la misma postura en el ámbito municipal, al compartir el gobierno en ayuntamientos como València, Elche o Castelló de la Plana, Garriga ha asegurado que negociarán «presupuesto a presupuesto» valorando las circunstancias de cada comunidad o localidad.