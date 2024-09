La portavoz de ERC en el Parlament, Marta Vilalta, ha rechazado este martes que el expresidente del partido Oriol Junqueras vuelva a ponerse al frente de la formación: «Todo el mundo es necesario, probablemente nadie es imprescindible».

«Al final todo son etapas. Es probable que todos encontremos nuestro sitio en cada momento, y probablemente ahora el lugar de Oriol Junqueras no pasa por seguir liderando el partido. Pero esto no lo decidiré yo sino la militancia de ERC», ha subrayado en una entrevista en Ser Catalunya recogida por Europa Press.

Pese a todo, ve innegable que Junqueras es un líder --textualmente-- y «un gran comunicador, un referente del independentismo y de la generación de consenso y de aglutinar gente».

«No se trata de renunciar a nada, sino de sumar a todo el mundo. Y hacerlo desde la generosidad y desde la necesidad de entender que es proyecto colectivo, no individual», ha añadido.

También ha pedido a todas las candidaturas que quieran optar a presidir el partido a que lo hagan desde una perspectiva positiva y de respeto, tras lamentar que haya habido episodios «de disputa y hasta de guerra sucia» entre compañeros.

«Ha habido cosas que han traspasado líneas rojas, de señalamiento, linchamiento personal y de querer ganar a costa de desacreditar al otro, que son innecesarias», ha apuntado Vilalta, dejando claro que intentarán evitar la fractura en el partido.

Financiación

Sobre el acuerdo con el PSOE sobre la financiación singular, ha reclamado que se avance en su cumplimiento, empezando por dimensionar la Agència Tributària de Catalunya (ATC) para que pueda recaudar, gestionar y liquidar todos los impuestos así como en cuestiones como las modificaciones legislativas que se deben llevar a cabo.

«Si no se dan evidencias y no se dan pasos en este sentido, y se buscan excusas y sólo nos quedamos en las palabras, es evidente que ERC no apoyará las presupuestos que vengan del PSC o PSOE», ha señalado.

Tras asegurar que la música que llega de los socialistas sobre esta cuestión es buena, también ha pedido a Junts sumar y hacer piña para su cumplimiento: «Parece que no quieran sólo por el hecho de que lo haya pactado otro. No es la mejor actitud para defender Catalunya».

Aunque admite que las relaciones con Junts están «tocadas», ha llamado a rehacer puentes y confianzas para recuperar la mayoría política.